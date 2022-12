Het gaat slecht met het lezen, schijnt, er is zelfs een speciale term voor gemunt, ‘ontlezing’, zoals je vroeger ‘rsi’ had en ‘zure regen’.

Inderdaad vrienden, ik ontken de ontlezing. Beland ik daardoor in de hoek van de klimaat- en holocaustontkenners?

Zeker. Maar ook dat ontken ik. Omdat ik best weet dat het ontkennen van iets kenbaars, of het nu ontlezing betreft, dan wel klimaatverandering, betekent dat het wel degelijk gaande is. Aleid Truijens bijvoorbeeld bestaat echt.

Ik zou mezelf dan ook geen ontlezingontkenner noemen, maar een lezingkenner, min keer min is plus, het is nou eenmaal zo.

Wij lezingkenners zien overal lichtpuntjes, waar het om de lezing van boeken gaat.

Neem vroeger, bij ons thuis hadden we één boek van Oliver Twist, waarover niet bij naam genoemde gezinsleden beweerden dat het aangrijpend handelde over Charles Dickens, een zielig weeskindje. Ik noteerde dit. Voor tijdens het trivianten.

Er bestond in die jaren überhaupt geen andere methode om literaire kennis te verifiëren dan te wachten op het triviantkaartje met de vraag: ‘Wie schreef Oliver Twist, was dat a. Dick Passchier, b. Charles Dickens, of c. de Dik Voormekaar Show.’

En dan lag onze lagere school nota bene aan de Dickenslaan, maar hoe moest ik weten dat het de Charles Dickenslaan was? Ik neigde veeleer naar Dick Laan, de auteur van Pinkeltje. Dat het Dick z’n Laan was, of zo, wat wilden ze eigenlijk?

(Limbabwe-disclaimer: helemaal achterlijk waren we niet. Ons destijds wijsmaken dat Pinkeltje de auteur was van Dick Laan zou nooit gelukt zijn. Wil ik gezegd hebben. Die Dick Laan ook, wat een grootheid. Hoe Wolkewietje in Pinkeltje ontmoet Wolkewietje voornoemde Pinkeltje een schop in zijn kleine klokkenspel geeft. Helaas vergeten. Wordt niet meer gelezen, al ontken ik dat dus ten stelligste.)

(Wij woonden zelf overigens in de Brechtstraat. Wie of wat een brecht was, vertelde niemand me. Een schiller, van de Schillerstraat, waarop onze carport uitkwam, leek me een beroep, bijvoorbeeld in een frietfabriek. Mick Visser aka de ‘Visstick’, mijn illustere vriend over wie ik al vele columns schreef, woonde in de Vossenerlaan, die kruiste met de Goethelaan. ‘Vossener’ was niks, een fantasiewoord. Goethe daarentegen was Goethe. Hoe moesten Visser en ik dat weten? Trivianten tot we een ons wogen?

Lezing bracht ons stratenplan sowieso niet. Ik heb er vijftien jaar gewoond, maar nooit kwam je op de Goethelaan, noch op de Dickenslaan, iemand tegen met Faust onder de oksel dan wel met Bleak House, Little Dorrit, Our Mutual Friend, Hard Times, David Copperfield, Nicolas Nickleby en Dombey and Son onder beide oksels en in de broekband, en de andere acht romans van Dickens in een rolkoffertje.)

Betere leesvrienden, terug naar het nu. Want wat ik wilde betogen, is dat internet, in tegenstelling tot schrijversbuurten, lezing brengt. Je kunt YouTube tegenwoordig niet aanklikken, of je zit naar een Britse twintiger te kijken die alle romans van Charles Dickens voor je recenseert. Of van George Eliot. Of Elizabeth Gaskell. Dat is een zeer levendige scene. Het barst van de jongens en meisjes die de hele 19de eeuw aan rafels lezen. ‘Hi guys, welcome back to my channel, today I’m gonna rank all the Anthony Trollope novels.’

48 bakstenen.

Ik, hun trouwe volger, steek er veel van op.

‘Over die ene, die hele fanatieke, zou je toch iets grappigs schrijven?’

‘Vergeten.’