IND schond mogelijk eigen regels bij beoordeling van bezwaarschriften statushouders

Beeld ANP XTRA

De man was tot zijn schorsing vorige maand werkzaam op het IND-filiaal in Zwolle. De schorsing volgde op een hoogopgelopen arbeidsconflict over de beoordeling van bezwaarschriften. De man, die al 24 jaar voor het IND werkt, eist onmiddellijke terugkeer in zijn functie.

Officieel moeten bezwaarschriften worden bekeken door medewerkers die de dossiers niet kennen en daar derhalve ‘onbevangen’ tegenaan kunnen kijken. Dit staat bekend als het ‘vier-ogenprincipe’. In de praktijk, stelt de geschorste IND’er, worden bezwaarschriften echter regelmatig beoordeeld door medewerkers die de dossiers al eerder in behandeling hadden. Dit zou gebeuren om tijd te winnen en steeds verder oplopende achterstanden weg te werken.

Volgens de geschorste IND’er werd hij door zijn chef van de Directie Asiel en Bescherming verschillende malen onder druk gezet om dezelfde dossiers nogmaals te behandelen. ‘Ik wilde en mocht de dossiers niet nog een keer beoordelen, maar ik kreeg een dienstopdracht’, aldus de man, die bij de Zwolse bestuursrechter zijn eigen verdediging voerde.

Bezwaarschriften tegen beslissingen van de IND kunnen onder meer worden ingediend door asielzoekers met een vluchtelingenstatus wier verblijfsvergunning wordt ingetrokken. De IND kampt met een personeelsgebrek en een achterstand in het beoordelen en opnieuw beoordelen van dossiers.

Gelijkenis

Het conflict binnen de IND kwam dit najaar aan het licht via de Tilburgse advocaat Susem Cakal. Zij probeerde te achterhalen welke IND-ambtenaar het dossier van een van haar cliënten in behandeling had. Zo kwam zij in contact met de Zwolse IND’er die haar vertelde dat hij geen beslissing mocht nemen omdat hij de zaak van haar cliënt al eerder had beoordeeld. Uiteindelijk ontving Cakal een beslissing die sterk leek op de eerdere beslissing, ondertekend, niet door de betreffende medewerker, maar diens chef. In de lezing van de geschorste IND’er was de handtekening van de chef een pure formaliteit, waarmee werd toegedekt dat het ‘vier-ogenprincipe’ was geschonden.

Een vertegenwoordiger van het ministerie van Justitie en Veiligheid – waaronder de IND valt – verklaarde voor de bestuursrechter dat er in oktober onmiddellijk is ingegrepen toen duidelijk werd dat één man hetzelfde dossier tweemaal had beoordeeld. Naar de IND-medewerker werd toen een integriteitsonderzoek ingesteld dat uitmondde in diens schorsing. Volgens de man is hij als zondebok gebruikt om een veel voorkomende praktijk toe te dekken. Als dat het geval is, kan dat betekenen dat mogelijk tientallen beslissingen over het uitzetten van vreemdelingen ongeldig zijn.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid en de IND willen geen vragen over de kwestie beantwoorden, omdat de zaak onder de rechter is. De bestuursrechter doet binnen twee weken uitspraak.