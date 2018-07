IND past ondervragingsmethoden homoseksuele asielzoekers aan

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) past de ondervragingsmethoden aan die worden gebruikt voor asielzoekers die zeggen hun land van herkomst te zijn ontvlucht vanwege hun seksuele voorkeur of hun geloofsovertuiging. Dat schreef staatssecretaris Mark Harbers van Veiligheid en Justitie woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De IND voert gesprekken met asielzoekers die zich in Nederland willen vestigen omdat ze in hun thuisland vervolgd zouden worden wegens hun seksuele voorkeur of religie. Deze conversaties hebben als doel het verhaal van de vluchteling te toetsen; IND wil controleren of zij de waarheid spreken.

Dit is vaak lastig voor de beoordelaars als het aankomt op lhbti'ers (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, interseksueel). Als een vluchteling dit beweert, moet het op een of andere manier getoetst worden. Volgens critici gebeurde deze ondervraging op een manier die logisch is voor Nederlanders, die gewend zijn in een land te wonen waar homoseksualiteit niet strafbaar is. Zo werd tot nu toe bijvoorbeeld gevraagd naar het ‘bewustwordingsproces en de zelfacceptatie’ van de vluchteling en hun seksualiteit, aldus de staatssecretaris. Vragen op die manier stellen kan echter intimiderend overkomen op mensen die uit landen komen waar homoseksualiteit niet bespreekbaar is.

'Authentiek verhaal'

In plaats van gerichte vragen over bijvoorbeeld een eerste homoseksuele relatie, het moment waarop ze zeker wisten dat ze lhbti waren en specifieke vragen over de homo-gemeenschap in het land van herkomst, krijgen homoseksuele vluchtelingen voortaan open vragen over hun ervaringen en hun beleving van hun seksualiteit of religie, aldus staatssecretaris Harbers. Doel is om een ‘zoveel mogelijk authentiek’ verhaal op te tekenen.

De nieuwe aanpak heeft een positief effect op de beoordeling, zegt een woordvoerder van het ministerie tegen dagblad Trouw. ‘Nu horen we beter wat iemands innerlijke motief was om te vluchten. Je kunt niet aan iemand zien of hij oprecht christen of homo is.’

Vorig jaar werd al in de Tweede Kamer gedebatteerd over de screening van homoseksuele asielzoekers. Vooral mensen uit Afghanistan, Irak, Iran en een aantal Afrikaanse landen lopen gevaar in hun land van herkomst, aldus de stichting LGBT Asylum Support. Belangenorganisatie COC zei toen dat er jaarlijks enkele honderden asielzoekers naar Nederland komen omdat zij homoseksueel zijn, ‘tientallen’ van hen zouden niet worden geloofd.

Het is onbekend hoeveel asielzoekers een verblijfsvergunning krijgen vanwege hun geaardheid, geslachtsbeleving of geloofsovertuiging, om de privacy van de vluchtelingen in kwestie te beschermen. IND kan dan ook niet zeggen of de nieuwe methode tot meer of minder verblijfsvergunningen voor deze groepen zal leiden.