IND onderzoekt of Britse complotdenker David Icke kan worden geweerd: hoe realistisch is dat?

Complotdenker David Icke bij een coronaprotest in Londen in 2021. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

De 70-jarige Icke staat op 6 november geprogrammeerd als een van de sprekers op een demonstratie van Samen voor Nederland. Deze protestbeweging is ontstaan in de coronatijd en strijdt volgens haar website ‘tegen de toenemende bemoeizucht en regeldruk van de overheid’. Ongeveer zestig organisaties hebben zich aangesloten, waaronder de gele hesjes, Viruswaarheid, de Nexit-beweging en Forum voor Democratie.

De leider van die partij, Thierry Baudet, raakte maandag in opspraak nadat hij in een Amerikaans interview had verkondigd dat de wereld wordt bestuurd door ‘kwaadaardige reptielen’. Die uitspraak – die volgens Baudet ‘natuurlijk’ metaforisch was bedoeld – is rechtstreeks ontleend aan het werk van Icke, die na een carrière als BBC-verslaggever en woordvoerder van de linkse Green Party een afslag maakte richting de complottheorieën.

In zijn in 1999 verschenen boek The Biggest Secret zet hij uiteen hoe machtige figuren als Bill en Hillary Clinton, Tony Blair, Winston Churchill, de paus en zelfs koningin Beatrix afstammen van de ‘Reptilians’. Dit buitenaardse ras zou in het geniep samenkomen om een complot tegen de wereld te smeden. Centraal in deze theorie staan de Rothschilds, een bekende Joodse bankiersfamilie, die verantwoordelijk zouden zijn voor tal van oorlogen en crises, waaronder de coronapandemie, met als doel om oppermachtig te worden.

Hoewel Icke altijd stellig heeft ontkend dat hij iets tegen Joden heeft, is zijn theorie volgens hoogleraar Joodse Studies Bart Wallet (Universiteit van Amsterdam) onmiskenbaar doorspekt met antisemitisme. ‘De iconografie van reptielen als bedreigende wezens is al te zien op 19de- en 20ste-eeuwse antisemitische prenten, waarop Joden worden afgebeeld met hagedissenklauwen of slangenkoppen’, zegt hij.

Verbieden

Wat Icke precies wil verkondigen als hij in november naar Nederland komt, is niet bekend, maar zijn ‘antisemitische uitspraken’ zijn voor de gemeente Amsterdam reden genoeg om zich tegen zijn deelname aan de demonstratie te verzetten. De Brit veroorzaakt maatschappelijke onrust, stelt de Amsterdamse driehoek (politie, justitie en burgemeester) in een verklaring. Bovendien is ‘de waardigheid van het monument op de Dam’, ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, ‘in het geding’.

De driehoek doet een dringend beroep op de organisatie om de uitnodiging aan Icke in te trekken of in elk geval uit te wijken naar een andere plek in de stad.

De demonstratie verbieden is geen optie, omdat de vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstratie zijn verankerd in de grondwet. ‘We mogen ons niet bemoeien met de inhoud van een demonstratie’, zegt een woordvoerder van de gemeente Amsterdam. Op voorhand een demonstratie verbieden gebeurt bijna nooit en is volgens de woordvoerder alleen mogelijk als er ‘concrete aanwijzingen zijn dat de openbare orde, volksgezondheid of verkeersveiligheid in gevaar is’.

Vandaar dat de gemeente nu een beroep heeft gedaan op de IND, die bevoegd is om een persoon tot ongewenst vreemdeling te verklaren. In 2019 lukte het Australië om via deze route Icke buiten de deur te houden. Ook in Nederland zijn in het verleden meermaals personen geweerd. Zo werd de Turkse minister van Familiezaken Fatma Betül Sayan Kaya in 2017 Nederland uitgezet omdat de regering vreesde dat de toespraak die ze in Rotterdam wilde houden tot opstootjes zou leiden tussen voor- en tegenstanders van president Erdogan.

Twee jaar later werd de Amerikaanse ‘haatdominee’ Steven Anderson, die voorstander is van de doodstraf voor homo’s en lesbiennes, de toegang tot Nederland ontzegd. De toenmalige staatssecretaris Mark Harbers verklaarde dat er in Nederland ‘geen ruimte is voor discriminatie, het oproepen tot haat of onverdraagzaamheid en geweld op enige grond’.

Steun intrekken

Of de Nederlandse regering ook de komst van David Icke kan blokkeren, is volgens advocaat immigratierecht Hans van Oort nog maar de vraag. ‘De IND moet duidelijk zien te maken waarom David Icke met zijn komst naar Nederland een gevaar zou vormen voor de binnenlandse veiligheid of de openbare orde’, zegt hij. ‘Dat is in het geval van Icke een stuk lastiger dan bij haatpredikers of als er sprake is van concrete terroristische dreigingen.’

Volgens hoogleraar Bart Wallet is er ook een andere, eenvoudigere optie om Icke tegen te houden. ‘Organisatoren van de manifestatie in Amsterdam zouden hun steun voor Icke’s toespraak kunnen intrekken’, zegt hij. Voor zover bekend heeft alleen de politieke partij BVNL, van Wybren van Haga, vooralsnog aangekondigd niet bij de manifestatie aanwezig te zullen zijn als Icke daadwerkelijk komt opdagen.