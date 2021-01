IND moet zeker nog 34 miljoen euro betalen aan dwangsommen voor asielzoekers

Asielzoekers van het AZC in Wageningen scheppen een luchtje. Beeld Marcel van den Bergh

In een brief aan de Kamer schrijft de staatssecretaris dat de taskforce, die vorig jaar is ingesteld om de achterstanden bij de IND weg te werken, inmiddels 8.200 asielzaken heeft afgehandeld. ‘Daardoor is in een deel van die zaken voorkomen dat nog meer dwangsommen uitbetaald dienden te worden’, aldus Broekers-Knol.

Volgens de staatssecretaris is vorig jaar tot en met medio december 13 miljoen euro aan dwangsommen uitgekeerd, daar komt naar verwachting nog 34 miljoen euro bij. Vorig jaar november, toen Broekers-Knol de Kamer ook al informeerde over dit thema, was vooralsnog 11,5 miljoen uitgekeerd en werd de inschatting gemaakt dat hier nog 32 miljoen bij zou komen.

Kopzorgen

De bedragen zijn het sluitstuk van een regeling die de staatssecretaris veel kopzorgen heeft bezorgd. Omdat de IND wegens personeelstekorten en bestuurlijke wanorde niet in staat was om asielaanvragen binnen de wettelijke termijn van een half jaar af te handelen, beriepen asielzoekers zich massaal op de dwangsomregeling. Op basis daarvan konden ze 1.250 euro aan compensatie krijgen, een bedrag dat in hoger beroep zelfs kon oplopen tot 15 duizend euro.

Nadat er vanuit de Kamer en maatschappij toenemende kritiek was gekomen op deze aanzwellende kostenpost, schafte Broekers-Knol de regeling af. Daarvoor in de plaats kwam de belofte om door middel van een taskforce de achterstanden bij de IND weg te werken, zodat asielzoekers niet meer nodeloos lang moesten wachten op de afhandeling van hun aanvraag.

De staatssecretaris was voornemens voor het einde van vorig jaar alle 15 duizend asielaanvragen af te handelen (later kwamen er nog 350 bij), maar die doelstelling werd niet gehaald. ‘Bijzonder pijnlijk’, noemde Broekers-Knol dit. Ze weet de vertraging onder meer aan de coronacrisis en een langere aanlooptijd om medewerkers van de taskforce op te leiden.

Op tijd

Broekers-Knol schat dat ‘uiterlijk medio 2021’ alsnog alle achterstallige aanvragen zijn weggewerkt. Door de inzet van de taskforce lukt het de IND inmiddels om de meeste aanvragen van asielzoekers die afgelopen maanden naar Nederland zijn afgereisd, wel binnen de wettelijke termijnen af te handelen.

De coronacrisis zal hier vermoedelijk een rol bij spelen: daardoor lag het aantal aanvragen beduidend lager dan normaal gesproken het geval is. Sinds de zomer nemen de aanvragen weer gestaag toe.