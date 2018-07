IND gaat seksuele geaardheid van lhbti’ers anders beoordelen, ’westerse begrippen’ niet langer de basis

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gaat de seksuele geaardheid van lhbti’ers anders beoordelen. Het ‘persoonlijke, authentieke verhaal’ komt voorop te staan, zo schrijft staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid) woensdagavond in een brief aan de Tweede Kamer.

Lhbti'ers met een vluchtelingenachtergrond komen bijeen op de Wallen in Amsterdam, waar in het pand van het Leger des Heils maandelijks ‘Secret Garden’ wordt georganiseerd. Foto Mohammad Abdulazez

Nu is het zo geregeld dat asielzoekers aan de IND moeten uitleggen of ze zich bewust zijn van hun geaardheid en of ze deze hebben geaccepteerd. Zelfacceptatie en het bewustwordingsproces vormen de basis van het huidige beoordelingsbeleid.

Door het ‘authentieke verhaal’ centraal te stellen ‘voorkomt de IND dat te veel wordt uitgegaan van westerse begrippen en van het uitgangspunt dat iedere lhbti’er een goed en psychologisch onderbouwd verhaal kan vertellen’, schrijft Harbers naar aanleiding van een motie die D66 vorig jaar had ingediend voor een zorgvuldiger beoordelingsproces.

Lhbti-asielzoekers komen uit landen waar homoseksualiteit niet wordt geaccepteerd, soms staat er zelfs de doodstraf op. Door deze achtergrond voelen ze zich niet vrij om openlijk over hun geaardheid te praten. Ook willen ze hun familie niet in gevaar brengen en snappen ze begrippen als ‘zelfacceptatie’ en ‘bewustwording’ vaak niet. Het gebeurt daarom geregeld dat hun verhaal door de IND niet wordt geloofd. Afgewezen lhbti-asielzoekers belanden veelal in de illegaliteit omdat ze niet hun leven op het spel willen zetten door terug te keren.

Vooroordelen

‘We vinden het positief dat de staatssecretaris zich niet meer helemaal baseert op vooroordelen en stereotypen, maar we zijn bang dat de vooroordelen via de achterdeur toch weer oppoppen’, zegt Tanja Ineke, voorzitter van het COC, dat achter de schermen samen met andere belangenorganisaties een lobby voerde voor aanpassing van het beoordelingsproces. ‘Je kunt het beleid veranderen, maar daarmee is de uitvoering niet meteen veranderd.’

Harbers wil IND-medewerkers gaan trainen zodat zij beter in staat zijn lhbti-asielzoekers op geloofwaardigheid te beoordelen. Ook zal de IND voortaan verklaringen vanuit de directe omgeving van de asielzoeker, zoals die van een partner of kennissen, en input van kerkelijke organisaties en belangenorganisaties meenemen in de beoordeling. Er moet duidelijk worden gemotiveerd in hoeverre deze verklaringen hebben bijgedragen aan het beoordelen van de persoon.

‘Tot dusver worden verklaringen van derden zonder reden afgewezen’, zegt Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support, een ngo die lhbti-asielzoekers in hun procedure bijstaat. Hij is blij met de veranderingen die gaan plaatsvinden, maar is sceptisch over het ‘authentieke verhaal’ als basis van het nieuwe beleid. ‘Ik las laatst de beoordeling terug van een Iraakse man van Koerdische afkomst die tegenover de IND had verklaard dat hij in zijn vroege jeugd op school eens door een jongen op zijn wang was gekust, en dat hij daar de hele dag over nadacht. Dat is authentiek, maar deze man is wel afgewezen.’

Toekomst

Kortekaas pleit ervoor dat medewerkers met een lhbti-achtergrond voortaan de verhoren doen, vergelijkbaar met het team Roze in Blauw bij de politie. ‘Daarmee creëer je een sfeer van onderling gemak, waardoor je sneller een inzichtelijk verhaal krijgt. Het gaat om gesprekken waarvan iemands toekomst afhankelijk is.’

Het COC wil dat zelfidentificatie de basis wordt voor het lhbti-asielbeleid. ‘Dat betekent dat je begint met de vraag of iemand homo, lesbisch of bi is’, zegt Tanja Ineke. ‘Luidt het antwoord ‘ja’, dan moet dat het uitgangspunt zijn. Het authentieke verhaal biedt namelijk interpretatieruimte.’