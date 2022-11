Inclusiviteit ook naast het voetbalveld nog geen vanzelfsprekendheid, merkt rector na regenboogtrappenrel

Rector Jeroen Sanders op de veelbesproken regenboogtrap van het Gerrit Komrij College in Winterswijk. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Rector Jeroen Sanders (37) begint te grinniken na de vraag wat hij als scheidsrechter zou doen op het WK als hij een aanvoerder met de OneLove-regenboogband tegenover zich had. Geel geven, zoals de Fifa van hem verwacht, of een statement maken vóór inclusiviteit?

De middelbare schooldirecteur krijgt de vraag niet alleen voorgeschoteld omdat hij onlangs het middelpunt was van een inclusiviteitsrelletje, nadat zijn school een trap de kleuren van de regenboog had gegeven. Sanders is ook degene die in 2009, na John Blankenstein en Ignace van Swieten, als derde Nederlandse scheidsrechter in het betaald voetbal openlijk uitkwam voor zijn homoseksualiteit. Nadat de KNVB Sanders’ professionele scheidsrechterscarrière tot zijn spijt beëindigde, zocht de gymnasiast met een diploma van de sportopleiding ALO zijn heil opnieuw in het onderwijs.

‘Ik ben wie ik ben en jij mag zijn wie jij wil zijn’, staat bij een trap in regenboogkleuren van het Gerrit Komrij College, de school in Winterswijk waar Sanders rector is en die de naam draagt van de homoseksuele dichter die opgroeide in het dorp in de Achterhoek.

Het idee voor de regenboogtrap kwam niet eens van Sanders zelf, maar van een werkgroep waarin leerlingen en docenten samen nadenken over het diversiteitsbeleid van de school. Toen Sanders hoorde dat de trap werd gemeden en kinderen die er wel gebruikt van maakten, werden gepest en uitgelachen, nam hij een simpel besluit waarmee hij de kwestie meende te beslechten: de enige andere trap naar boven kreeg ook de kleuren van de regenboog.

Hij had buiten verbolgen ouders gerekend. Die bleken de regenboogtrap toch net iets anders te interpreteren. ‘Het iedereen in vrijheid zichzelf laten zijn wordt een opgedrongen feit waar ze zich meerdere keren per dag aan moeten conformeren’, schreef een van de moeders op haar Facebookpagina over de twee trappen.

Complottheorieën

De school zou daarmee volgens haar handelen in de geest van het World Economic Forum, het gremium waarbinnen de mondiale elite volgens complottheorieën een machtsgreep zou beramen. Met het beperken van keuzevrijheid als onderdeel van de strategie. ‘Wij hopen dat jullie je zet terugdraaien en de kinderen hun keuzevrijheid teruggeven, een neutrale trap en een trap voor hen die ondersteuning willen in hun keuze van wie ze graag willen zijn.’

Toen een petitie met die oproep al snel vierhonderd keer werd ondertekend, voelde het voor Sanders even alsof een elftal briesende voetballers op hem af kwam stormen na het toekennen van een dubieuze strafschop. De man die zichzelf omschrijft als rationeel en analytisch voelde plotseling onrust in zijn lijf en emoties opwellen, maar in zijn scheidsrechterstijd had hij ook geleerd hoe je op zo’n moment de rust bewaart.

‘Ik dacht eerst: waarom komen jullie met een petitie terwijl we al een afspraak hebben voor een gesprek?’, zegt Sanders. De rector besprak zijn ongemak met collega’s en was daarna in staat de ouders beter te begrijpen. ‘Met de petitie wilden zij juist iets op tafel kunnen leggen om te laten zien dat hun opvatting breed leefde. Met het middel was ik niet zo blij, maar ik snap hun intentie nu wel.’

Sanders greep het relletje op zijn school aan om een pleidooi te houden voor beter naar elkaar luisteren. ‘Mensen komen uit een bepaalde hoek’, zegt hij. ‘En dan confronteer ik ze ineens met zo’n trap. Van hun reactie kan ik van alles vinden, maar het is beter eerst te begrijpen wat hun probleem is. Dan kan ik er daarna altijd nog iets van vinden.’

‘Met ouders in gesprek blijven’

Uit het ‘goede gesprek’ met de ouders begreep Sanders dat ze niet zozeer tegen inclusie zijn, maar dat een beeld was ontstaan dat de school met de trappen alleen aandacht wilde vragen voor lhbti’ers. ‘De les die ik hieruit trek is dat we beter moeten uitdragen dat voor ons de regenboog staat voor inclusiviteit voor iedereen’, zegt Sanders. ‘Binnen de school gaan we nu uitdenken hoe we dat gaan doen en we blijven met de ouders in gesprek.’

Volgens Sanders lijkt de rel op zijn school met 1.250 leerlingen door alle aandacht in lokale media groter dan die is. Van zo’n vijftien ouders kreeg hij mails met bezwaren of vragen over de trappen, voor één leerling werd een liftpas aangevraagd om de trappen alsnog te kunnen ontlopen. Uit gesprekken met leerlingen werd ook duidelijk dat velen niet precies wisten waar ze met de petitie hun handtekening onder hadden gezet en zou er volgens Sanders bovendien sprake zijn geweest van meeloopgedrag.

De moeder van de Facebook-post bevestigt dat een goed gesprek is gevoerd met Sanders, maar spreekt ook haar verwachting uit dat er wat verandert. Sanders zegt open te staan voor aanpassingen, maar alleen als hij tot de conclusie komt dat de regenboogtrappen het uitdragen van de visie van de school in de weg staan. Vooralsnog is daar volgens hem geen sprake van.

‘Alle aandacht voor de trappen hebben op school juist een versnelling opgeleverd in het gesprek over inclusie’, zegt hij. ‘In elke klas is er inmiddels over gesproken.’

OneLove-armbamd

Een vergelijkbaar effect heeft het verbieden van de OneLove-armband op het WK: de aandacht voor het onderwerp is enorm. Sanders was ondanks het gebrek aan mensenrechten in het gastland gewoon gegaan, als zijn droom om op een WK te fluiten was uitgekomen. Omdat er geen hoger podium is, en scheidsrechters en voetballers nu eenmaal geen invloed hebben op, noch verantwoordelijkheid dragen voor de keuze van het land.

Net als de sporters van het Nederlands elftal had hij zich dan gewoon aan de Fifa-regels gehouden. ‘En dan moet je dus die gele kaart geven als je je eigen sportieve ambitie niet in de weg wilt zitten.’