Incident Wormerveer roept vraag op: zijn parkeergarages wel veilig?

In Wormerveer is dinsdag de vloer van een parkeergarage deels ingestort. Onder het puin werden geen slachtoffers aangetroffen. Het incident – het zoveelste in een reeks – roept wel vragen op: zijn Nederlandse garages wel veilig?

Bij een parkeergarage boven een supermarkt aan Plein 13 in Wormerveer is dinsdag een deel van de tweede verdieping ingestort. Foto ANP

‘Er was ineens een donderend geraas’, zegt de verkoper van de Opelgarage in Wormerveer. Even daarvoor is een deel van de tweede verdieping van de nabijgelegen parkeergarage, met een oppervlakte van 12 bij 30 meter, op de eerste verdieping terechtgekomen. ‘Ik dacht eerst dat een van de silo’s van de fabriek hiernaast was ingestort.’

De parkeergarage bevindt zich boven de DekaMarkt aan Plein 13, ter hoogte van de in- en uitrit. Binnen een paar minuten waren politie, brandweer en ambulances in groten getale uitgerukt, vertelt de verkoper terwijl hij naar het gebouw kijkt. Afzetlinten staan bol van de harde wind. ‘Ik hoop maar dat er niemand binnen is.’

Die zekerheid volgt pas na anderhalf uur, als de gemeente met behulp van bouwkundigen heeft vastgesteld dat er geen instortingsgevaar is. Reddingswerkers gaan met speurhonden naar binnen. Het mag een klein wonder heten dat niemand onder het puin is aangetroffen.

Gebrekkige constructie

De parkeergarage stamt uit 2010 en telt vier bouwlagen van in totaal zo’n 8.000 vierkante meter. Er is ruimte voor 220 auto's. In het complex bevinden zich meerdere winkels.

Volgens brancheorganisatie Bouwend Nederland is het nog te voorbarig om te stellen dat het incident in Wormerveer een kwaliteitsfout is. ‘Er wordt nu een conclusie aan verbonden terwijl de oorzaak nog niet bekend is.’

Maar Nico Scholten, senior expert van het Expertisecentrum Regelgeving Bouw, durft zijn vermoeden wel uit te spreken: door ‘gebrek aan kennis en kunde’ is hier waarschijnlijk sprake van een gebrekkige constructie. Scholten ondersteunt als onafhankelijk expert de overheid bij het interpreteren en toepassen van de bouwregelgeving.

Daar zijn recent meer voorbeelden van. In Almere werd vorige week nog een garage gesloten nadat er scheuren in het beton van een aantal pilaren waren ontdekt. En afgelopen maandag moest een parkeergarage in Purmerend op last van de gemeente haar bovenste verdieping sluiten. Een inspectie had uitgewezen dat er te veel bewegingsruimte tussen de vloerplaten is.

Het heftigste voorbeeld stamt van vorig jaar mei, toen een bijna voltooide parkeergarage bij het vliegveld van Eindhoven instortte. Na onderzoek bleek dat het daar om een constructiefout in de zogenaamde breedplaatvloer ging. Zo’n vloer bestaat uit twee betonlagen, die over elkaar heen worden gestort. In Eindhoven waren de betonlagen niet goed aan elkaar gehecht. Door het warme weer zette het beton uit en scheurde de bovenste betonvloer.

De ingestorte parkeergarage in Wormerveer heeft niet dezelfde constructie als die in Eindhoven, zegt Simon Wijte van adviesbureau Hageman, dat onderzoek deed naar het bouwongeval bij het vliegveld. ‘Het gaat in dit geval om een constructie van stalen kolommen en liggers met daarop een betonnen vloer. De vloer is gemaakt van geprefabriceerde kanaalplaatelementen. Het is een constructie die je vaker terugziet bij parkeergarages.’

Toch vreest Nico Scholten dat de drie zaken wel degelijk een verband hebben. ‘De bouw staat al jaren enorm onder druk’, zegt hij. ‘Er wordt veel gebouwd, maar er is te weinig mankracht. Daardoor is er ook minder toezicht op de kwaliteit. Het wordt van kwaad tot erger.’