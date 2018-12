nieuws Nederlandse Spoorwegen

Inchecksysteem NS is een succes: aantal zwartrijders met meer dan eenderde afgenomen

Door het inchecksysteem met toegangspoortjes is het aantal zwartrijders in de trein sinds 2015 met 34 procent afgenomen. Dit jaar kregen 230 duizend zwartrijders een boete, tegen 350 duizend in 2015. Positief bijeffect is dat ook de agressie in de trein is afgenomen, meldt de NS.