Inchecken bij NS met je bankpas: hoe werkt het en is dit het einde van de ov-chipkaart?

Reizigers checken uit op een perron in Station Arnhem Centraal. Daar is na dinsdag bij de NS geen ov-chipkaart meer voor nodig. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Waarom inchecken met de bankpas?

Inchecken wordt, in de woorden van NS-directielid Tjalling Smit, ‘net zo makkelijk en snel als het contactloos afrekenen van boodschappen’. Geen gedoe meer met saldo op ov-chipkaarten of kaartjesautomaten: het is straks voldoende om een bankpas, creditcard of telefoon met een mobiele betaaldienst tegen het poortje of de scanpaal te houden.

Toch is het niet de bedoeling dat deze manier van betalen de ov-chipkaart vervangt. Wie op de nieuwe manier incheckt, betaalt het volle tarief voor een plek in de tweede klas. Forenzen, studenten en andere frequente treinreizigers met dalurenkorting of een ander abonnement hebben nog gewoon een ov-chipkaart nodig om korting te krijgen. Ook voor het huren van een ov-fiets blijft deze kaart nodig. De NS hoopt dan ook vooral dat het gemak van de nieuwe incheckmogelijkheden mensen het openbaar vervoer in lokt die zelden de bus of trein pakken, of die een tijdelijk bezoek aan Nederland brengen.

Elders in de wereld is inchecken met de bankpas al langer mogelijk, onder meer in Londen, verschillende Belgische steden en Singapore. De afgelopen twee jaar werd deze mogelijkheid ook in Nederland op steeds meer plekken ingevoerd, bij de bussen van Qbuzz in Groningen en Drenthe bijvoorbeeld. Vanaf dinsdag geldt dit naast de NS ook voor de Limburgse Arriva-treinen en de Merwede-tramlijn van Qbuzz, in en rond de stad Utrecht. Eind maart moet dit in al het Nederlandse openbaar vervoer een optie zijn.

Wordt het op termijn wel mogelijk om treinabonnementen aan bankpassen te koppelen?

Dat is niet het idee, legt een woordvoerder van de NS uit. Wel staat er nog dit jaar een nieuwe versie van de ov-chipkaart op de planning: de ov-pas. Die komt nog gewoon beschikbaar als fysieke pas, maar het is ook mogelijk om een digitale versie op de telefoon te zetten. De techniek is vergelijkbaar met mobiele betaaldiensten als Apple Pay en Google Wallet. Zo kunnen ook fervente gebruikers van het openbaar vervoer zonder aparte kaart door het leven gaan.

Hoe werkt het nieuwe inchecken?

Net als met de ov-chipkaart checken reizigers in en uit door hun pas of mobieltje tegen een scanner te houden op het station, of in de bus of tram. De kosten van de ritten worden aan het einde van de dag opgeteld en afgeschreven van de bankrekening. Bij contactloos betalen per telefoon wordt wel elke rit direct en afzonderlijk afgeschreven.

Blijkt er op het moment van afschrijven te weinig saldo op de rekening te staan, dan wordt de pas geblokkeerd voor gebruik in het openbaar vervoer. Die blokkade eindigt pas als het verschuldigde bedrag alsnog is afgeschreven. OVpay, de overkoepelende organisatie achter het betaalsysteem, doet hiertoe maximaal drie pogingen. Een alternatief is de kaart opnieuw in te checken bij een scanner met voldoende saldo op de rekening. Dit activeert een nieuwe afschrijfpoging, waarna de pas na een kwartier wordt gedeblokkeerd.

Zitten er nadelen aan de nieuwe manier van reizen?

Wie de afgelopen weken met de trein heeft gereisd, zag mogelijk bij de incheckpoortjes al het verzoek om alleen losse ov-kaarten te scannen en bijvoorbeeld niet de hele portemonnee. Voor je het weet, ben je zonder het te weten ingecheckt met je bankpas in plaats van je ov-chipkaart.

Een ander probleem kan ontstaan bij het gebruik van QR-codes om treinstations te betreden, bijvoorbeeld met internationale treinkaartjes, bevestigt de NS-woordvoerder. Staat het ticket als los bestand op een telefoon waarmee het mogelijk is contactloos te betalen, dan scant het poortje niet de code, maar checkt het de telefoon in. Dit is te voorkomen, bijvoorbeeld door het treinticket in de NS-app te zetten, die het signaal voor contactloos betalen onderdrukt, aldus de woordvoerder. De vraag is of internationale reizigers dat ook snappen: NS zegt ze hierover te zullen informeren.

Ook waren er vooraf zorgen over de privacy. OVpay stelt die gewaarborgd te hebben: vervoerders kunnen geen bankgegevens inzien, en de bank geen reisgegevens. Daarmee is het volgens de organisatie ‘net zo veilig qua privacy als pinnen in de supermarkt’.