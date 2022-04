In Zwolle is de kleedjesmarkt al open: ‘Op iets van 25 cent wordt nog afgedongen’

Voor het eerst in drie jaar mogen er weer vrijmarkten worden gehouden. In Zwolle-Noord begint men traditiegetrouw de dag voor Koningsdag al. ‘We bleken nog genoeg troep te hebben.’

Hans van Dam (76) staat dinsdagmiddag met pijn in het hart op de kleedjesmarkt op het pleintje voor winkelcentrum Aa-landen. De treintjes houdt hij, maar andere onderdelen van zijn indrukwekkende collectie – het spoor, lichtjes, spoorbomen, spoorhuisjes – stalt hij uit op het grote rode kleed voor hem. Hij houdt een legergroen blokje met lichtjes omhoog. ‘Dit is om de sporen te wisselen. Daar betaal je 25 euro voor, nu verkoop ik het voor 5 euro. Dit zakje autootjes kostte me 7 of 8 euro, nu mag ik blij zijn als ik er 2 euro voor krijg.’

Op de zolder waar zijn hobby tentoongespreid was, wordt de boel gerenoveerd. ‘En opbouwen gaan we niet meer doen’, zegt zijn vrouw Gerda. De twee stonden ook in eerdere jaren op de kleedjesmarkt in Zwolle-Noord. ‘We waren daar eigenlijk mee gestopt, maar nu het weer kan, gaan we toch nog één keer.’ Net als in heel Nederland ging de vrijmarkt de afgelopen twee jaar vanwege coronamaatregelen niet door.

Behalve de treinen verkoopt het echtpaar ook een flinke stapel oude stripboeken, van Robin Hood en Flip Flink tot Rooie Oortjes. Prijskaartjes gebruiken ze niet. ‘Dat deden we in het verleden wel, maar de mensen betalen het toch niet’, zegt Gerda. ‘Op iets van 25 cent wordt nog afgedongen.’

Al sinds 2007 wordt de kleedjesmarkt in de wijk Aa-landen al een dag voor Koningsdag gehouden. ‘Daarvoor organiseerden we een optocht met versierde fietsjes’, zegt beheerder van wijkcentrum De Bolder Karlo Tuten. ‘Hartstikke leuk, maar op een gegeven moment waren er nog drie fietsjes. Iedereen gaat naar het centrum van Zwolle, de wijk loopt leeg. Sindsdien doen we het een dag eerder.’

Overbodig speelgoed

Een grote gele badeend (1 euro), een speelgoednaaimachine (2 euro), een plaspotje voor de babypop (10 cent), een lichtblauwe Barbie-cabrio (4,50 euro). Het speelgoed stond altijd klaar als Ashley bij opa en oma op bezoek kwam. ‘Maar nu is ze 10, ze kijkt er niet meer naar om’, zegt opa Tom Denkers.

Na de opruimwoede die de eerste coronagolf teweegbracht, zou je denken dat er nog weinig troep op de zolders ligt. Maar op verschillende vrijmarkten waar de Volkskrant haar licht opstak, zijn dit jaar veel meer plekken gereserveerd dan voorheen.

‘We hebben aan het begin van corona veel weggeven’, zegt Petra Waning, die op het grasveld voor het winkelcentrum staat. ‘Maar als je leest dat de vrijmarkt dit jaar weer doorgaat, ga je toch nog een langs de kasten en blijk je nog genoeg te hebben dat wel weg kan. Bedankt dat je dat nog even inwrijft!’

De vrijmarkt op Koningsdag heeft haar oorsprong bij de kleedjesmarkt voor kinderen, zegt antropoloog Irene Stengs, die aan de Vrije Universiteit en het Meertens Instituut onderzoek doet naar rituelen en populaire cultuur, aan de telefoon. De traditie van Koningsdag begon met Prinsessedag, toen in 1885 de vijfde verjaardag van prinses Wilhelmina werd gevierd. ‘Veel Koningsdagtradities, zoals koekhappen en zaklopen, zijn vooral verbonden aan kinderen, omdat Wilhelmina toentertijd ook nog een kind was’, zegt Stengs. ‘En Prinsessedag viel op 31 augustus. Dan is het vaak mooi weer, dus het feest kon goed buiten worden gevierd.’ Later kwamen daar de kleedjesmarkten voor kinderen bij.

Zoals vaker bij tradities werd het ritueel van de vrijmarkt in de loop der jaren uitvergroot, zegt Stengs. ‘In de jaren tachtig zag je met name in Amsterdam dat commerciële handelaren de vrijmarkt gingen gebruiken en dat de schaal veel groter werd. Daaraan is later ook weer paal en perk gesteld; inmiddels mogen in het Vondelpark in Amsterdam alleen nog kinderen iets verkopen.’

Scheidslijn

Ook in de Zwolse Aa-landen worden de meeste kleden bevolkt door kinderen, vaak met hun ouders of grootouders. Door de wijk, waar zo’n 13 duizend mensen wonen, loopt een scheidslijn tussen de groene laagbouw en de hoogbouw. Langs portemonneedikte, opleidingsniveau en etnische afkomst. Bestuurslid van de wijkvereniging Harry van Bree probeert de twee delen van de stad bij elkaar te krijgen, de kleedjesmarkt is volgens hem de een van de weinige momenten waarop dat lukt. ‘Iedereen komt vandaag hiernaartoe, omdat in de stad nog niets te doen is’, zegt Van Bree.

Om half 12 was hij al met een blauw krijtje de vakken aan het markeren waar niemand zijn kleedje kan neerleggen. Voor de uitgang van het winkelcentrum, bijvoorbeeld, of daar waar de ijscoman komt te staan. En dat is maar goed ook, want hoewel in buurtkrantje Aakwaa toch duidelijk had gestaan dat de kleedjesmarkt pas om 4 uur zou beginnen, klappen Ans en Wim Kouwen om 1 uur al de stoeltjes naast hun blauwe dekzeil uit. Wederom op het plekje waar ze voorheen vaker stonden, pal voor Chinees restaurant De Lange Muur. ‘4 uur kun je vergeten, dan ben je veel te laat. Iedereen komt eerder’, zegt Ans.

Ze blijkt gelijk te hebben. Al rond half 3 zijn er zo’n honderd kleedjes uitgerold, vooral de grasvelden zijn nagenoeg vol. Auto’s staan dubbel geparkeerd, aan het eind van de straat komt een vrouw met een kruiwagen vol spullen aanlopen. ‘We zouden nog lang niet beginnen, maar dit houd je niet tegen’, zegt vrijwilliger Hans Kersten. Dj Harold slingert Bieber van de kroeg van Donnie en Mart Hoogkamer maar vast aan.

Sommige kinderen blijven geduldig op hun plekje zitten, maar het zoontje van Petra Waning is alweer even verderop speelgoed gaan halen met de euro’s die hij van zijn moeder heeft gekregen. ‘De rotzooi spoelt alweer aan’, zegt Waning. ‘Zo blijven we wel even bezig!’