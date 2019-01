In Zweden is vooral de politiek blij met rekeningrijden

Wie naar Gotenburg reist voor een ­demonstratie van het baanbrekende Zweedse experiment met rekeningrijden komt bedrogen uit. Veel meer dan een ­stalen balk ­boven de weg, met daaraan bevestigd enkele camera’s, behelst het niet.

‘Technisch is het allemaal niet zo spannend’, zegt civiel ingenieur Björn Carselid van Trafikverket, terwijl hij zich staande probeert te houden in de besneeuwde berm van de Hjalmar Brantingsweg, een belangrijke verkeersader waar dagelijks ongeveer 40 duizend auto’s voorbijzoeven. De camera’s boven de weg slokken alle kentekens op. Een computer, weggestopt in de berm, stuurt de foto’s door naar een kantoor ver weg. Een ander ­systeem speurt de adressen van de auto-eigenaren op. De facturen vallen vanzelf thuis in de bus.

De techniek kon de ambtenaar van deze overheidsdienst voor wegonderhoud eenvoudig inkopen bij een derde partij. Maar wat was er dan wel spannend aan dit project? Hij steekt een ­sigaret op. Carselid: ‘De politiek.’

Het Zweedse avontuur met rekeningrijden begint in 2002. Het Scandinavische land is er relatief vroeg bij als de Milieupartij erin slaagt het onderwerp rekeningrijden op de politieke agenda te krijgen. De Milieupartij wil een zogeheten congestiebelasting invoeren, aanvankelijk alleen in het zes uur noordelijker gelegen Stockholm. De hoofdstad is ruim twee keer zo groot als Gotenburg. Daar hebben ze last van files, in Gotenburg, net als in de rest van Zweden, nauwelijks.

De congestiebelasting moet de toenemende groei aan autoverkeer in Stockholm afremmen. Ze moet een extra belasting voor weggebruik worden. Er is geen sprake van dat de motorrijtuigenbelasting verdwijnt of dat de congestiebelasting nationaal wordt ingevoerd.

Veel politici op rechts en links zijn sceptisch. Straffen we hiermee niet de arbeider in de buitenwijken rond Stockholm? ­Willen forenzen hier straks nog wel ­wonen en werken?

Maar de grootste partij in het land, de ­sociaal-democraten, gaat om. Ze is afhankelijk van de gedoogsteun van de kleine Milieupartij om weer vier jaar te kunnen regeren. Rechts zal later ook blij zijn als Stockholm de belasting mag aanwenden voor meer asfalt rond de ring.

In 2006 komt er een proef. Iedereen die tussen half zeven ’s ochtends en half zeven ’s avonds met de auto via de ring de binnenstad in wil, moet tussen de 11 en 35 kronen (1 en 3,5 euro) betalen, afhankelijk van het tijdstip. Er komen meerdere betaalstations. Wie de stad weer uitgaat moet ­opnieuw afrekenen. Er is een maximumdagprijs.

De inwoners van Stockholm mogen zich na zes maanden uitspreken in een raadgevend referendum. Tot veler verbazing stemmen zij voor de invoering van rekeningrijden rond de stad, zij het met een nipte meerderheid. De inwoners hebben de indruk dat de files tijdens de proef minder zijn geworden.

In 2007 volgt de officiële invoering. Het draagvlak voor de congestiebelasting neemt met de jaren toe. Politici halen opgelucht adem.

Gotenburg sluit aan

‘Wat is dit? Dat meen je niet’, roept Theo Papaioannou als hij drie jaar later op een zaterdagochtend in de Göteborgs-Posten leest dat er eveneens in ­Gotenburg plannen zijn voor een congestiebelasting. Dit plan is niet opgelegd door de nationale overheid, zoals in het geval van Stockholm. Het initiatief komt vanuit het ­lokale bestuur en wordt aangevoerd door de sociaal-­democraten.

Papaioannou, een 43-jarige Zweed met Griekse ouders, wordt weer boos als hij­ ­erover vertelt in een café in Hisingen. Hij is afhankelijk van de auto om naar zijn werk in de stad te komen. Met de auto duurt de reis van deur tot deur ongeveer een kwartier. Met de bus kost het al snel 50 minuten. Gotenburg heeft, in tegenstelling tot Stockholm, geen metro. Die ochtend maakt hij een rekensom. Het gaat hem al gauw 1.000 kronen (ongeveer 100 euro) per maand kosten. ‘Ik voelde me gepakt.’

Hij schrijft diezelfde dag nog een open brief. ‘Waarom hier in Gotenburg? We zijn geen Stockholm. Waar zijn dan die files? En waarom hebben jullie het besluit al ­genomen? Waarom geen proefperiode of referendum?’

Megalomane treintunnel

Het wordt Papaioannou al snel duidelijk wat er speelt. De sociaal-democraten zien in de congestiebelasting vooral een middel om de miljarden op te halen die nodig zijn voor de zogeheten Westlink, een ­‘megalomane’ treintunnel van zes kilometer onder de stad.

De eerste plannen ervoor stammen al van voor de discussies over congestie­belasting, maar kwamen politiek niet van de grond. De Westlink geldt als een lokaal prestigeproject, mogelijk goed voor de werkgelegenheid in de regio, maar met weinig draagvlak onder de bevolking. De overheid wil dat Gotenburg de helft van de investering zelf betaalt. En de lokale ­politiek ziet een oplossing: congestiebelasting.

Door de open brief groeit Papaioannou snel uit tot het gezicht van de boze burger. Het lukt hem in datzelfde jaar in de gemeenteraad te komen met Wegkeuze, een politieke partij met dan maar één doel: het voortijdig slopen van de invoering van de congestiebelasting.

Papaioannou slaagt erin een raadgevend referendum af te dwingen. Het is dan al 2014. Een jaar eerder zijn de 36 betaalstations rond de stad in werking gegaan en rinkelt de kassa voor de gemeente. Omgekend gaat het al snel om 80 miljoen euro per jaar. Een ruime meerderheid van de inwoners stemt tijdens het referendum tegen de ‘verkapte tolheffing’.

Daarna blijft het maanden stil. Tot het stadsbestuur laat weten dat de poortjes gewoon blijven staan. De maatregel is goed voor de stad. Papaioannou heeft zich erbij neer te leggen.

‘De politiek in Gotenburg rook gewoon geld. Ze zagen hoeveel er bij Stockholm binnenkwam en dachten: dat willen wij ook’, zegt Maria Börjesson, transporteconoom bij de Koninklijke Technische Universiteit in Stockholm. Zij volgt de politieke discussie over rekeningrijden in Zweden al jaren. Ze omschrijft het recept voor hoe het niet moet: ‘Je voert dus een congestiebelasting in een gebied in waar je eigenlijk geen congestieprobleem hebt. Dan ­gebruik je het geld om een politiek gevoelig bouwproject mee te financieren en laat je dat avontuur financieren door burgers in de buitenwijken met lage inkomens die je geen goed vervoers­alternatief kunt bieden. Geen wonder dat je het vertrouwen verziekt.’

Ze verwacht dat het Zweedse experiment met rekeningrijden bij Gotenburg voorlopig is gestopt. ‘Andere steden hebben erover gesproken, maar ­laten we hopen dat we hiervan hebben geleerd.’

Terug in de berm van de ringweg kijkt Björn Carselid stoïcijns voor zich uit. De auto’s blijven hier wel rijden. En de camera’s doen hun werk. Of hij er enthousiast van wordt? Hij maakt zijn sigaret uit. ‘Kom, we gaan naar de auto. Het is koud.’