In Zweden drinken ze nog rustig een biertje in het café

In heel Europa zijn de cafés gesloten, maar in Zweden drinken mensen nog een biertje op het terras. Het is verboden aan de bar te staan, aan tafel worden klanten gewoon bediend.

Ook restaurants, scholen, sportscholen en skihellingen zijn open.

Denemarken sloot scholen en grenzen, Noorwegen verbood zijn burgers om naar hun tweede huis te gaan, Zweden blijft kalm onder het coronavirus. De universiteiten zijn gesloten, en iedereen heeft het advies gekregen zo veel mogelijk thuis te werken en ouderen niet te bezoeken. Maar vergeleken bij andere Europese landen is het Zweedse regime opmerkelijk mild.

Een meerderheid van de Zweedse bevolking steunt het beleid, maar er is ook kritiek. Meer dan tweeduizend medisch-biologisch onderzoekers ondertekenden een brief waarin de Zweedse strategie tegen het virus in twijfel wordt getrokken. Vooraanstaande epidemiologen vielen de autoriteiten aan in mails die naar de Zweedse televisie lekten.

‘Hoeveel levens willen ze opofferen om maar niet in lockdown te hoeven en de risico’s voor de economie te beperken’, vroeg Joachim Rocklöv van de universiteit van Umea. ‘Het is een groot experiment’, zei hij tegen de Financial Times. ‘Het zou kunnen slagen, maar het zou ook verschrikkelijk mis kunnen gaan.’

De Zweedse strategie lijkt op het beleid dat Nederland en Groot-Brittannië aanvankelijk voor ogen stond. De gezondheidsautoriteiten willen het virus gecontroleerd laten woeden, waardoor de toestroom naar ziekenhuizen beheersbaar blijft en de bevolking weerstand opbouwt.

Celbioloog Sten Linarsson van het Karolinska Instituut vergeleek de Zweedse aanpak met het laten voortwoeden van een keukenbrand, met de bedoeling hem later te blussen. ‘Het risico is dat het hele huis afbrandt’, aldus Linarsson. Volgens hem is er geen wetenschappelijke onderbouwing voor de Zweedse strategie.

Op hun beurt zeggen de Zweedse autoriteiten dat juist de wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt voor maatregelen als het sluiten van scholen en de lockdown van de samenleving. Ze zouden vooral politiek gemotiveerd zijn om de bevolking te laten zien dat de regering een totale ‘oorlog’ voert tegen het virus.

‘Zweden kan geen draconische maatregelen nemen die slechts een beperkt effect hebben op de epidemie, maar de maatschappij lamleggen’, zei Johan Carlson, hoofd van het Zweedse agentschap voor volksgezondheid.

Tot dusverre blijft Zweden redelijk gespaard: er vielen 146 doden op tien miljoen inwoners. In het veel strengere Denemarken zijn tot dusverre 77 doden op 5,6 miljoen inwoners te betreuren. Zulke cijfers zeggen echter niet zo veel. Zweden kan aan het begin van een epidemie staan.

Uiteindelijk voeren de experts een strijd in het duister, tegen een nieuw virus waarover onvoldoende bekend is, erkende Anders Tegnell, de Zweedse chef-epidemioloog. ‘Het zou me niet verbazen als we allemaal op ongeveer dezelfde manier eindigen, ongeacht wat we doen’, aldus Tegnell tegen The Observer.

Vooralsnog hopen de autoriteiten dat de Zweedse levensstijl in hun voordeel werkt. Social distancing is de normale Zweedse manier van leven, schrijft journalist Lisa Bjurwald op de website Politico. In Zweden wonen vrijwel geen ouderen bij hun volwassen kinderen, anders dan in Italië.

‘De meerderheid van de Zweedse huishoudens bestaat uit eenpersoonshuishoudens zonder kinderen’, aldus Bjurwald. ‘In oppervlakte is Zweden het derde land van de Europese Unie, maar de bevolking telt maar iets meer dan tien miljoen mensen. De boulevards van onze grote steden zijn bijna altijd leeg.’

Het leven in Zweden gaat door, meer dan in andere landen, maar de boulevards zijn nog leger geworden. In maart verloren bijna 37 duizend Zweden hun baan, meer dan tien keer zo veel als in maart 2019, hoewel het Zweedse beleid bedoeld is om de economie te ontzien.

De regering houdt de mogelijkheid van strengere maatregelen open. Met enige bezorgdheid wordt gekeken naar het Paasweekend waarin veel Zweden op skivakantie gaan. Elisabeth Hatlem, hotelier in Stockholm, is blij dat haar een lockdown bespaard is gebleven. Niettemin is ze bezorgd, zegt ze tegen The New York Times: ‘Het voelt alsof ik in een groot experiment leef, waarbij me nooit is gevraagd of ik wilde meedoen.’