In Zuid-Korea voert men campagne met de ontsmettingsspuit in de hand

Een lockdown kent Zuid-Korea niet, maar afstand houden is wel geboden. Dat bemoeilijkt campagne voeren voor de parlementsverkiezingen. Kandidaat Lee Sung-heon heeft een vernuftige oplossing gevonden. ‘Veel mensen komen naar me toe om me te bedanken.’

Lee Sung-heon loopt gedecideerd naar het terras van de parkwinkel en drukt de knop in. Een wolk van ontsmettingsmiddel daalt neer op de picknicktafel. Als zijn medewerker de tafel droog dept met keukenpapier, is de 68-jarige politicus er alweer vandoor; op weg naar een volgend object dat coronavrij gemaakt kan worden.

Lee, een man van klein postuur, is namens de grootste oppositiepartij, de Gemeenschappelijke Toekomst Partij, kandidaat voor de Zuid-Koreaanse parlementsverkiezingen, die woensdag plaatsvinden. Hij vecht met een kandidaat van de grote concurrent, regeringspartij De Democratische Partij, om de zetel van het stadsdistrict Seodaemun.

Lee’s probleem is niet alleen dat hij achterligt in de peilingen. Door het coronavirus is de campagne danig verstoord. Grote bijeenkomsten zijn verboden en dus zijn alle geplande politieke rally’s afgelast. Ook het op straat mensen aanspreken en handen schudden, hét campagnemiddel bij uitstek, is dit jaar taboe.

En dus kiest Lee voor een andere strategie: dagelijks tussen 14.00 en 17.00 uur desinfecteert hij de straten en parken in zijn kiesdistrict. ‘Het belangrijkste doel van een campagne is om mensen voor je te winnen. En dat doe ik. Veel mensen komen naar me toe om me te bedanken’, zegt Lee, die ter bescherming een labbril draagt.

Vanmiddag is het Dongnim-park aan de beurt, waar Lee en zijn medewerkers met hun felpaarse verkiezingsjassen net zo opvallen als de kersenbloesem. De politicus, in zijn vrije tijd een fanatiek wandelaar, draagt op zijn rug een 20-litercontainer met desinfecterende vloeistof. Ook die heeft een paarse opdruk. ‘Veiligheid van burgers eerst’, staat erop. In een straf tempo ontsmet Lee bankjes, prullenbakken, een drinkwaterreservoir en een serie fitnessapparaten die je in vrijwel elk Koreaans park tegenkomt.

Lee Sung-heon op zijn dagelijkse tocht door de wijk. Beeld WOOHAE CHO

Lee houdt de ontmoetingen kort. Hij groet elke passant, waarna de assistent met de rol keukenpapier Lee’s visitekaartje aanbiedt. ‘Het is vanwege het virus nu lastig om mensen te spreken’, aldus Lee. ‘In plaats daarvan heb ik nu heel veel korte ontmoetingen.’

Bij de 78-jarige Hong Bo-hee, een van de vele ouderen in het park, valt Lee’s werk in de smaak. ‘Ik ben fan’, zegt ze nadat ze het kandidaat-parlementslid omstandig heeft bedankt. ‘Hij werkt hard voor ons. Een kleine reus, zo noem ik hem.’

Hong valt in de doelgroep van Lee, wiens partij met name populair is onder ouderen. De Gemeenschappelijke Toekomst Partij benadrukt een competitieve economie en een harde lijn tegenover Noord-Korea, terwijl de regeringspartij inzet op sociaal beleid en dialoog met Pyongyang. ‘Jongeren willen dat alles hetzelfde blijft, maar 50-plussers willen een einde aan deze incompetente regering’, zegt Lee. ‘Die gaan dus op ons stemmen.’

Dat is meteen ook de achilleshiel van zijn partij. Doordat ouderen extra kwetsbaar zijn als ze het coronavirus oplopen, zullen ze er wellicht voor kiezen op verkiezingsdag thuis te blijven. ‘En zelfs als ze willen, mogen ze misschien niet van hun kinderen’, aldus Lee.

Dat Zuid-Korea de verkiezingen door laat gaan, is opmerkelijk. Weliswaar lijkt het land de verspreiding van het virus onder controle te hebben – dagelijks komen er nog maar zo’n dertig nieuwe besmettingsgevallen bij, de scholen zijn nog altijd dicht en voor burgers geldt het dringende advies afstand te houden. Dat is lastig als je in de rij staat voor het stembureau. Eerder werd in Frankrijk de tweede ronde van de burgemeestersverkiezingen wel afgelast.

Maar zelfs van de kant van medici hoor je geen wanklanken. ‘Verkiezingen zijn de parel van de democratie. Als het maar enigszins mogelijk is, moeten we ze laten doorgaan’, zegt epidemioloog Kim Woo-joo van de Universiteit van Korea. ‘Wat meespeelt is dat we hier geen lockdown hebben zoals in New York. Mensen hoeven niet thuis te blijven.’

De kiescommissie heeft wel de stemprocedure flink aangepast. Iedereen dient bij binnenkomst in het stemlokaal zijn handen te reinigen met desinfecterende gel en wegwerphandschoenen aan te doen. Daarna wordt de temperatuur opgemeten. Als die hoger is dan 37.5 graden, of wanneer iemand last heeft van andere verkoudheidssymptomen, wordt die naar een aparte stemkamer gedirigeerd. Voor iedereen geldt: in de rij houd je ten minste een meter afstand van anderen. Het dragen van een mondkapje wordt streng aanbevolen.

Ook de campagneregels zijn aangepast aan het coronatijdperk. Zo is het uitdelen van mondkapjes verboden, omdat dit als een donatie kan worden gezien. Rondgaan met desinfecterende spray, zoals Lee doet, mag niet in winkels of horecagelegenheden, want ook dat kan worden opgevat als een donatie.

Maar voor campagnebijeenkomsten zijn de regels minder duidelijk. Grote manifestaties zijn uit den boze, maar toch verschenen verschillende prominente kandidaten de afgelopen week op buitenpodia of op de laadklep van een verkiezingsauto om een groep dicht op elkaar staande kiezers toe te spreken. En hoewel vrijwel alle kandidaat-parlementariërs afzien van handen schudden, is in plaats daarvan de vuistgroet populair geworden. ‘Belachelijk’, zegt epidemioloog Kim. ‘Politici zouden juist het goede voorbeeld moeten geven en afstand bewaren. Bovendien groeten we elkaar hier normaal gesproken met een kleine buiging. Misschien dat je rug pijn gaat doen als je dat de hele dag moet doen, maar het is toch verstandiger.’

Beeld WOOHAE CHO

Lee is meer een man van actie dan van populaire vuistgroeten. Elke dag beklimt hij om 05.00 uur de Ansang-berg, die boven de wijk uittorent. Op de top maakt hij een praatje met wandelaars. Om 07.00 staat hij te flyeren bij het metrostation en ‘s middags neemt hij het ontsmettingspistool ter hand. Dit schema volgt hij al veertig dagen op rij.

Vandaag eindigt de route in een vervallen buurt aan de voet van de berg. Eigenlijk zouden hier dezelfde nieuwe woontorens moeten komen als elders in de wijk, maar door het verzet van bewoners zijn de bouwplannen te elfder ure uitgesteld. De meeste woningen zijn nu verlaten en vervallen. Overal ligt vuilnis en oude troep. Dat weerhoudt Lee er niet van om ook hier flink te sprayen. ‘Juist hier hebben de bewoners moeite om de gemeente zover te krijgen het schoon te houden.’

Toch is het discutabel hoeveel zin de campagneactiviteit van Lee heeft: experts zetten hun vraagtekens bij de effectiviteit van het desinfecteren van de openbare ruimte. Dat weet Lee ook wel, zegt hij, vlak voordat hij in zijn grijze Hyundai stapt. ‘Misschien helpt het niet, maar het geeft mensen wel een gerust gevoel.’