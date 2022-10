In Zuid-Europa groeit de boosheid over het Duits-Nederlandse gasbeleid

Premier Mark Rutte met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz tijdens een Duits-Nederlandse klimaattop dinsdag in Berlijn. Beeld ANP / EPA

‘Dit is proportioneel’, bezweert de Duitse minister van Financiën Christian Lindner over het noodpakket van 200 miljard euro om Duitse burgers en bedrijven te beschermen tegen de hoge energieprijzen. Zijn zuidelijke collega’s zien dat anders. Die vinden dat het rijke Duitsland uit electoraal eigenbelang de eerlijke concurrentie en solidariteit in Europa de nek omdraait.

Het ging er beleefd aan toe in Luxemburg waar de Europese ministers van Financiën elkaar maandag en dinsdag troffen. Lindner werd niet uitgemaakt voor platte egoïst. De irritatie over het Duitse Gaspreisdeckel werd netjes geformuleerd als zorg over ‘fragmentatie van de interne markt’ en de noodzaak van ‘Europese solidariteit’. Maar het broeit.

De Italiaanse demissionaire premier Mario Draghi was vorige week de eerste die waarschuwde dat de EU, geconfronteerd met een gigantische energiecrisis en een nakende recessie, niet mag versplinteren door verschillen in budgettaire slagkracht. Maandag hield Europees Commissaris Paolo Gentiloni (Economie) achter gesloten deuren Lindner voor dat hij geen begrotingsdiscipline kan prediken als hij zelf met geldzak zwaait.

Op het eerste gezicht lijkt het Duitse hulppakket van 200 miljard euro inderdaad groot. Het Nederlandse plan om huishoudens met de energierekening te helpen kost naar schatting 23,5 miljard euro. Daarbovenop komt een nog onbekend bedrag voor het midden- en kleinbedrijf, steun die wel al in het Duitse pakket zit. Het Duitse pakket geldt voor ruim twee jaar, het Nederland ruim een jaar. Verder is de Duitse economie ruim vier keer zo groot als Nederlandse en telt het land bijna vijf keer zoveel inwoners. Dus verschil in pakketten mag er zijn.

Herstelfonds

Klachten uit zuidelijke EU-landen dat de rijke noordelijke lidstaten tijdens crises meer kunnen doen voor hun burgers zijn niet nieuw. Mede onder deze druk werd in juli 2020 het Europees Herstelfonds opgericht: 750 miljard euro aan subsidies en leningen, als een proeve van Europese solidariteit om de grootste naoorlogse recessie het hoofd te bieden. Italië en Spanje profiteren het meest van het fonds.

In het voorjaar van 2020 werden ook de staatssteunregels tijdelijk versoepeld om faillissementen te voorkomen. Onder dit flex-regime zijn ruim duizend nationale steunmaatregelen door Brussel goedgekeurd met een totale omvang van 3.000 miljard euro. Ruim de helft van dit megabedrag is bestemd voor Duitse bedrijven. Opvallend veel, want de Duitse economie levert ‘maar’ een kwart van het Europees binnenlands product.

Lijkt dit op ‘rijk Duitsland doet meer’, dat beeld kantelt als gekeken wordt naar wat tot nog toe feitelijk aan staatssteun is verstrekt. Dan staat Italië bovenaan, dat betaalde 5,8 procent van zijn nationaal inkomen uit als staatssteun voor Italiaanse bedrijven, gevolgd door Hongarije (5,1 procent), Spanje (5 procent) en Frankrijk (4,7 procent). De Duitse coronasteun voor bedrijven bleef beperkt tot 3,3 procent van het nationaal inkomen. Berlijn had dus veel meer kunnen doen.

Ook de 200 miljard euro aan goedkope leningen die de Europese Investeringsbank beschikbaar stelde voor bedrijven, gaan grotendeels naar Italië, Spanje en Griekenland. Van de aparte Europese leningenpot van 100 miljard euro om werkloosheidsregelingen aan te vullen, maakten Duitsland en Nederland überhaupt geen gebruik, zij lenen zelf goedkoper op de markt. De EU-leningen belanden vooral bij Italië (27,4 miljard euro) en Spanje (21,3 miljard euro). De aparte kredietlijn van 240 miljard euro uit het Europees noodfonds (ESM) is nooit gebruikt, hoewel de ministers van Financiën er maanden over onderhandelden.

Boosheid

Valt er op de ongelijkheid tussen Noord en Zuid een en ander af te dingen, de boosheid in de zuidelijke landen groeit. Door het Duitse Gaspreisdeckel maar ook door de weerzin in Berlijn en Den Haag tegen het idee om een plafond aan de gasprijs te stellen. Of de begrotingsregels - het Stabiliteitspact - structureel te versoepelen.

Bondskanselier Olaf Scholz staat onder druk als hij vrijdag zijn EU-collega’s in Praag ontmoet. Het belangrijkste agendapunt daar: de exploderende energieprijzen. De Spaanse, Italiaanse, Portugese en Belgische premiers - die al een half jaar pleiten voor een prijslimiet voor gas - zullen Scholz voorhouden: als je dat niet wilt, wat dan wel?

Betrokken diplomaten verwachten dat Scholz moet bewegen en ‘ja’ zal zeggen tegen de gezamenlijke inkoop van energie, de Europese verdeling ervan, verdere verplichte energiebesparing en een nieuwe Europese geldpot voor armere lidstaten. Mogelijk zelfs een kleine opening naar een prijsplafond voor gas of in elk geval een ander prijsmechanisme.

Commissaris Gentiloni zinspeelde daar maandagavond op. Hij wees op de effectieve en succesvolle samenwerking van de lidstaten bij de inkoop van coronavaccins. Dat was de juiste instelling, aldus Gentiloni. ‘Dit is niet de tijd om elkaar iets te verwijten maar om de Europese aanpak te versterken.’