In Wuhan-quarantaine: de buurman moet maar even elders zijn kopje suiker lenen

1. Waar gaan mensen in quarantaine?

Als de thuissituatie geschikt is, ­mogen de evacués gewoon thuis of bij familie of vrienden in quarantaine verblijven. In huis mogen niet te veel personen aanwezig zijn. Bij eventuele besmetting lopen anders te veel mensen risico. Die zouden dan ook allemaal in de gaten moeten worden gehouden – dat is onwenselijk. Is de woonsituatie niet geschikt, dan wordt de Wuhan-geëvacueerde in een centrale opvanglocatie ondergebracht. Ook hier geldt: hij of zij mag de verblijfplaats twee weken lang niet verlaten.

2. Thuis in quarantaine klinkt helemaal niet zo heftig?

Dat lijkt inderdaad zo. Maar de Wuhan-evacué mag het huis niet uit. Sterker, hij moet elk contact met huisgenoten zo veel mogelijk mijden. Gebruikmaken van dezelfde spullen mag. En in dezelfde ruimte aanwezig zijn ook, als er maar minstens twee meter afstand van elkaar wordt gehouden. Bezoek ontvangen, is absoluut uitgesloten. Zelfs de buurman die alleen even een kopje suiker wil lenen, moet elders aankloppen. Huisgenoten mogen wel gewoon het huis in en uit en worden niet extra in de gaten gehouden, tenzij daar een duidelijke aanleiding voor is.

3. Hoe worden de Wuhan-evacués in de gaten gehouden?

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doet veelal de gezondheidstesten, samen met het Erasmus MC in Rotterdam. De ‘isolatie’ van de persoon wordt door de GGD gedaan, indien nodig in samenwerking met een ziekenhuis. GGD Brabant Zuidoost, dat betrokken was bij de eerste opvang van de evacués na terugkeer, is de contactpersoon voor de Nederlanders in quarantaine. Zij kunnen daar terecht met vragen over hun gezondheid. De GGD zoekt zelf ook geregeld contact om te vragen hoe het gaat. Als er klachten worden gemeld die kunnen duiden op besmetting, wordt extra actie ondernomen.

4. De quarantaineaanpak verschilt per land, waarom?

Ook in Frankrijk zitten Wuhan-evacués twee weken in quarantaine, maar dan in een vakantiepark. In België is de quarantaineperiode even lang, maar het contact met anderen is strenger gereguleerd. De negen Belgische terugkeerders verblijven in een militair ziekenhuis in Neder-Over-Heembeek, vlak bij Brussel. Ze hebben ieder een eigen kamer, moeten eerst een test ondergaan en mogen zich pas bij een negatieve uitslag (dus niet besmet) in de gemeenschappelijke ontspanningsruimte begeven. En dan nog altijd op gepaste afstand van anderen en met mondkapjes op.

Overigens is de periode van twee weken quarantaine een eis van de Chinese regering. In Nederland staat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dagelijks in contact met het RIVM. Indien nodig kan de minister van Volksgezondheid dwingende maatregelen opleggen om verspreiding van het virus te voorkomen. Ook het RIVM kan extra maatregelen nemen. Maar dat gebeurt alleen wanneer er sprake is van besmetting met het coronavirus. Die situatie doet zich in Nederland nu nog niet voor.

5. Maar wat als er iemand wel besmet is?

De Wuhan-geëvacueerden vertonen vooralsnog geen ziektesymptomen. Maar het virus kan ook bij iemand anders die onlangs in China is geweest, opduiken. Mocht dat zo zijn dan is het RIVM aan zet. Stel: iemand komt bij de huisarts met kortademigheid, de persoon is in Wuhan geweest. De huisarts zal dan direct contact opnemen met de GGD. Zij treden dan weer in contact met het RIVM. Dat stelt een protocol in werking en bekijkt wat er nodig is om iemand te isoleren. Daarvoor hebben alle ziekenhuizen capaciteit, in de vorm van isolatiekamers. Voorlopig doet die situatie zich nog niet voor, benadrukt een woordvoerder van het ministerie van VWS.