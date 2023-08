In West Virginia hoeft de jury niet eens in beraad: Trump heeft hier vrijwel ieders steun, voor altijd

Trump-supporter Christine Wood bij haar huis in Odd, waarvan de achterkant dienstdoet als lokaal postkantoor. Beeld Emily Kask voor de Volkskrant

Met een glimlach op haar gezicht volgt Christine Wood (50) de kolibries die als insecten rond haar veranda zoemen. Haar houten huis, waarvan de achterkant dienstdoet als lokaal postkantoor, zinkt haast weg in het weelderige groen van West Virginia. Als de honden plots beginnen te blaffen, dwalen haar gedachten af.

‘Trump!’, roept Wood uit, en ze begint op haar vingers te tellen. ‘Ach ja, hij is nu een jaar dood. Ik mis hem.’

Nee, ze doelt niet op de oud-president. ‘Trump was een beagle.’ Haar favoriete hond. ‘Maar de naam was geen toeval.’ Wood is groot fan van de oud-president die deze week voor derde keer in vier maanden werd vervolgd. Die zaak heeft daar niets aan veranderd. ‘Ik steun hem’, zegt ze. ‘Voor altijd.’

Over de auteur

Thomas Rueb is correspondent in de Verenigde Staten voor de Volkskrant. Hij woont in New York. Hij is auteur van het boek Laura H.

Wood woont in Odd, een ruraal gehucht in West Virginia. Dit is de meest Republikeinse gemeente in een van de meest Republikeinse staten van de VS. Ruim 68 procent procent van de inwoners van West Virginia stemde in 2020 op Trump. Hier, rond Odd, was dat maar liefst 96 procent. ‘Volgende verkiezing weer’, zegt Wood. ‘Let maar op.’

Afgelopen donderdag werd de oud-president aangehouden en voorgeleid in de rechtbank van Washington D.C. Trump pleitte onschuldig te zijn aan de aanklachten rondom de Capitoolbestorming van 6 januari 2021. Vervolgens stelde zijn advocaat John Lauro voor om de zaak in een andere staat te behandelen. Zijn cliënt zou dáár, in de progressieve Amerikaanse hoofdstad, nooit een onbevooroordeelde jury kunnen krijgen. ‘Er zijn andere opties’, zei Lauro op nieuwszender CBS. ‘Waarheen dan?’, vroeg de journalist. Lauro had zijn antwoord klaar: ‘West Virginia is dichtbij!’

Broodje ham

‘ONMOGELIJK om een eerlijk proces te krijgen in Washington D.C.’, stelde Trump afgelopen week op zijn eigen socialemediaplatform Truth Social. Ook hij stelt voor om het juridische circus te verkassen naar ‘de politiek onbevooroordeelde staat West Virginia’.

Zijn partijgenoten en commentatoren onderschrijven dat. ‘Je kunt elke Republikein voor alles veroordeeld krijgen in Washington D.C.’, zei senator Lindsey Graham donderdag. ‘Washington D.C. is een moeras’, spuwde gouverneur Ron DeSantis, Trumps grootste concurrent in de strijd om de Republikeinse kandidatuur. ‘Een D.C.-jury zou een broodje ham nog aanklagen en veroordelen, mits het Republikeins broodje ham is’.

Publiek bij een toespraak van Donald Trump in West Virgina, in 2017. Beeld Justin Merriman / Getty

De kans dat de rechter besluit het strafproces te verplaatsen, laat staan naar deze dieprode staat, is nihil. De Amerikaanse grondwet schrijft voor dat verdachten moeten worden berecht op de plek waar het misdrijf zich voltrok. Dat weten Trump en zijn medestanders dondersgoed. Eerder legt dit iets bloot over de strategie die zij hanteren.

Het proces tegen Trump kampt met een geloofwaardigheidsprobleem, en zijn advocatenleger zal er alles aan doen om dat maximaal uit te buiten – ook als zij daarvoor de kern van het Amerikaanse rechtssysteem onderuit moeten schoppen.

De boodschap aan burgers: niet alleen is Trumps vervolging politiek gemotiveerd, maar ook een veroordeling zou niets betekenen. Die zou hooguit een reflectie zijn van de politieke kleur van de jury, meer niet. En hun boodschap slaat aan.

Bullshit

‘Het is allemaal bullshit’, zegt Lewis Airey (61) in Odd, even bergopwaarts vanaf het postkantoor van Christine Wood. Hij komt net zijn huis uit gestampt met in zijn handen een viertal Trump-vlaggen, nog in het plastic, waarmee hij zijn steun aan Trump wil betuigen. ‘Net gekocht.’

Airey zat donderdag, zoals miljoenen Amerikanen, aan de buis gekluisterd terwijl Trump in Washington D.C. werd voorgeleid. ‘Ik volg alles.’ Maar hij gelooft, net als miljoenen Amerikanen, geen woord van wat hij daar heeft gehoord. ‘Dit proces is één grote politieke hoax.’

Volgens een recente peiling van Reuters en Ipsos gelooft 75 procent van de Republikeinen dat Trumps laatste vervolging politiek is gemotiveerd. Slechts 45 procent van de rechtse kiezers noemt een veroordeling reden om niet op Trump te stemmen. ‘Ik heb nog één aanklacht nodig om mijn verkiezing veilig te stellen’, pochte hij op Truth Social.

Politiek en rechtspraak raken in de VS zo onlosmakelijk met elkaar verknoopt, en daar heeft Trump groot persoonlijk belang bij. Een verkiezing is mogelijk zijn enige uitweg uit zijn groeiende strafrechtelijke penarie, waar deze maand vanuit de staat Georgia zeer waarschijnlijk nog een vierde vervolging bij komt. Trump heeft al aangekondigd dat hij, indien opnieuw tot president verkozen, zichzelf gratie wil verlenen.

Spandoeken bij een woning in Odd: ‘Alleen God en Trump kunnen ons land redden.’ Beeld Emily Kask voor de Volkskrant

Volgens de huidige peiling zou de oud-president de voorverkiezingen ruimschoots winnen. Hij heeft 44 procent van de kiezers achter zich, ruim twee keer zoveel als Ron DeSantis (20 procent), die wordt gevolgd door senator Tim Scott (9 procent). Alle kandidaten met dergelijke voorsprongen in deze periode gingen er in het verleden met de uiteindelijke partijnominatie vandoor. Intussen gaat Trump in de algemene peilingen vrijwel nek aan nek met president Joe Biden.

Trump probeert zijn kiezers niet zozeer te overtuigen om op hem te stemmen ondanks zijn vervolging, maar juist omdát hij wordt vervolgd. En dat lijkt te werken. ‘Ze verzinnen in Washington van alles om hem maar achter tralies te krijgen’, zegt Lewis Airey in Odd. ‘Wij moeten hem eruit houden.’

‘Geen dubbele standaard’

Christine Wood heeft in haar tuin een schuurtje gebouwd met daarop in koeienletters ‘Christine’s She-Shed’. Dit is haar heiligdom, waarbinnen echtgenoot, kinderen noch kleinkinderen haar mogen lastigvallen – alleen de honden en de kolibries. Op de zijkant van de schuur heeft ze een groot spandoek gespijkerd: Donald Trump 2024: I’ll be back.

‘Die hangt expres richting de weg’, zegt Wood. ‘Komt altijd reactie op.’ Getoeter, mensen die iets roepen vanuit hun autoraam. ‘Vaak positief, maar niet altijd.’

‘Christine’s She-Shed’. Beeld Emily Kask voor de Volkskrant

Dat 96 procent van de inwoners van Odd voor Trump stemde, betekent immers ook dat 4 procent, een handjevol, tégen hem was. Wie dat zijn, weet Wood niet, maar ze heeft zo haar vermoedens. Wood wijst naar een slingerende landweg die achter haar huis oplost in het groen. ‘Daarachter wonen mensen die wel zeggen dat ze Trump-aanhangers zijn, maar ik denk dat ze misschien gewoon doen alsof.’

Door heel West Virginia hebben mensen er wel oren naar om de strafzaak naar hun staat verplaatst te krijgen. Niet alleen Trump-supporters als Wood (‘Graag!’) of Airey (‘Kom maar door’), maar ook hogerop.

‘Donald Trump krijgt geen eerlijke kans in D.C.’, zei Patrick Morrisey, procureur-generaal van de staat, deze week. ‘Als de aanklagers dit gepolitiseerde proces doorzetten, moeten ze het naar West Virginia verplaatsen. West Virginians geloven in de rechtsstaat, en zij houden er geen dubbele standaard op na.’