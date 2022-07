In West-Europa lijkt piek van corona-zomergolf gepasseerd, wereldwijd meer besmettingen en sterfte

Bij een testpunt in Londen kunnen toeristen afhankelijk van hun bestemming snel een antigeentest of een PCR-test laten afnemen. Beeld In Pictures via Getty Images

Minder coronabesmettingen gemeld in West-Europa, amper maatregelen in vakantielanden

In West-Europa lijkt de piek van de corona-zomergolf voorbij. Buiten Nederland worden ook in België, Denemarken, Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal minder besmettingen gerapporteerd dan vorige week. In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is nog sprake van een stijging.

In Oost-Europa melden de meeste landen meer positieve tests dan een week geleden; toch is het besmettingsniveau er lager. Griekenland vormt hierop een uitzondering. Het huidige aantal meldingen ligt kunstmatig hoog, door een correctie op dinsdag. Maar ook daarvóór evenaarde het Griekse besmettingsniveau dat van Italië en Frankrijk – landen met de meeste meldingen per inwoner in Europa. Landen zijn wel moeilijker te vergelijken dan voorheen, vanwege uiteenlopende testrichtlijnen. In Nederland wordt bijvoorbeeld weinig getest.

Ondanks de zomergolf gelden er nauwelijks beperkende maatregelen. Van de populaire vakantiebestemmingen hanteert alleen Frankrijk op papier nog een 3G-beleid voor reizigers. In de meeste landen is het mondkapje nog zichtbaar, vaak vanwege een verplichting in het openbaar vervoer en in ziekenhuizen.

Sterkste stijging positieve tests is in Azië, relatief veel sterfte in Canada en Nieuw-Zeeland

Wereldwijd zijn afgelopen week meer besmettingen gerapporteerd dan de week ervoor. Het aantal meldingen steeg met 11 procent, van 6,5- naar 7,2 miljoen. De toename valt grotendeels toe te schrijven aan Azië, waar de besmettingsaantallen stegen met ruim 600 duizend, naar 1,8 miljoen. De meeste meldingen komen uit Japan (660 duizend) en Zuid-Korea (300 duizend).

Er worden ook meer sterfgevallen door covid-19 gemeld, maar deze stijging vindt opvallend genoeg vooral plaats in Europa en Noord-Amerika. De cijfers zijn wel een stuk lager dan bij eerdere golven. In Noord-Amerika meldt Canada bovengemiddeld veel sterfgevallen, in Europa is de sterfte verspreid over het continent. Opmerkelijk is ook dat na Canada de meeste sterfgevallen per aantal inwoners worden geteld in Nieuw-Zeeland.