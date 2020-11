In Washington zijn ze niet gerust op de uitslag: ‘Iedereen is bang voor een herhaling van 2016’

Een Trumpaanhanger probeert op de verkiezingsdag te ontkomen aan demonstranten van Black Lives Matter. Beeld Hollandse Hoogte / AFP

Terwijl de helikopters boven de stad cirkelen, en rijen politieauto’s een paar blokken verderop staan opgesteld, kijken een paar duizend belangstellenden op een groot scherm vlak bij het Witte Huis naar de afwikkeling van de verkiezingen.

De gezichten staan zorgelijk.

‘Iedereen is bang voor een herhaling van 2016’, zegt Joe Tiernan, die voor het Witte Huis staat met een groot protestbord op zijn rug: een Amerikaanse vlag aan de ene kant, en aan de andere kant de mededeling dat je Amerikaan kunt zijn of Trump kunt steunen, maar niet allebei. ‘Ik ben nerveus’, zegt hij. ‘Biden heeft nog steeds een kans, maar het is niet zo’n grote kans als we hoopten.’

Hij staat met een paar duizend andere demonstranten op het kruispunt voor het Witte Huis, Lafayette Square, waar Donald Trump in juni demonstranten van de straat liet vegen door federale agenten. Nu staat er in gele letters Black Lives Matter op het wegdek geschreven, en is de straat weer van de mensen die hij toen weg wilde hebben en die hem nu weg willen hebben.

Maar de vraag is of dat laatste gaat gebeuren. Trump wint gewoon weer Florida en Noord-Carolina, en het komt weer aan op het middenwesten – maar daar duurt het dagen voor de stemmen zullen zijn geteld.

Trump zelf zit daar een paar honderd meter vandaan, in het Witte Huis zelf, van het straatrumoer gescheiden door een stevig hek dat daar na de protesten in juni is neergezet. Hij kijkt de uitslagen met een klein gezelschap van getrouwen – eigenlijk net als vier jaar geleden, toen hij zich in zijn huis in New York had teruggetrokken, te zenuwachtig voor een feest. Zijn laatste tweet verstuurde hij om 6 uur ’s avonds, voor de eerste uitslagen bekend werden: WE ZIEN ER IN HET HELE LAND GOED UIT. DANK U!

Zijn aanhangers zijn er niet, in de buurt. Dit is het domein van zijn tegenstanders, die, zo tegen middernacht, nog een beetje besluiteloos naar de CNN-beelden kijken die op een hotelmuur worden geprojecteerd. Wat moeten ze hiermee? ‘Ik snap het gewoon niet’, zegt Diamond Johnson (24), een zwarte inwoner van Washington hoofdschuddend. ‘Hoe kan hij nou zo ver komen. Hoe kan het dat hij er überhaupt nog zit?’

Hij heeft geen idee wat er gaat gebeuren, en hoe hij zal reageren op de uitslag, maar hij vindt dat hij hier moet zijn. Zijn maat heeft al een kogelvrij vest aan. ‘Je weet het nooit. Ik was hier in de zomer, de agenten van de politie van Washington zijn nog wel redelijk, maar die marshalls en andere federale agenten zijn echt wild.’

Verderop staat Kiki ‘Dopetribe’, een kunstenaar met een lichtgevend doodshoofd op haar gezicht en een zwarte vlag in haar hand: 1619-2020 Black Genocide, staat erop. Ze heeft, met enige tegenzin, op Biden gestemd, omdat ze echt wilde dat ‘dat oranje schepsel’ uit het Witte Huis zou verdwijnen. De uitslag van de verkiezingen kan straks twee signalen opleveren: ofwel dat het land toch iets van verandering wil, ofwel dat het land zich nu definitief schaart achter een in haar ogen racistische aanvoerder. ‘Als ik dat weet, dan weet ik hoe ik moet reageren. Dan weet ik hoe ik me tot dit land moet verhouden. Dan is alle twijfel weg.’

‘Ik denk dat de protesten harden worden dan ze tot nu toe zijn geweest’, zegt Tiernan. ‘Zeker als Biden de popular vote wint, net als Clinton vier jaar geleden, en al helemaal als dat verschil nog groter is dan toen. Dan zijn er heel veel mensen die vinden dat ze in hun recht staan als ze zich keren tegen de leider van de minderheid.’

Dan trekt een front van in het zwart gestoken demonstranten voorbij, de paraplu’s voor zich opgestoken tegen mogelijke projectielen van de politie. Ze trekken op naar de muur van het Witte Huis. Joe Biden vraagt even later in een speech om geduld van de Amerikanen, en vraagt ze de definitieve uitslag af te wachten. Maar bij veel mensen lijkt het geduld op.