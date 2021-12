In verreweg de meeste verpleeghuizen is kerstbezoek gewoon welkom

Zorgcentrum Anker. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Driekwart van de onderzochte verpleeghuizen heeft de afgelopen maand te maken gehad met coronabesmettingen, maar bij slechts zeven locaties gingen voor al het bezoek de deuren dicht. Bij 38 procent bleef de afdeling gesloten waar de besmettingen waren geconstateerd. Het merendeel van de besmette bewoners mocht echter gewoon bezoek ontvangen.

Dat is de uitkomst van het vijfde onderzoek naar de situatie in de verpleeghuizen tijdens de pandemie, dat is uitgevoerd door Universiteit van Maastricht en de Radboud Universiteit. ‘Uit ons onderzoek blijkt duidelijk dat de meeste verpleeghuizen koste wat het kost een bezoekverbod willen voorkomen’, zegt Jan Hamers, hoogleraar ouderenzorg in Maastricht. ‘Dat is positief. In deze moeilijke omstandigheden zorgen zij voor de kwetsbaarste mensen en weten, hoewel de druk heel hoog is, met veel besmettingen en weinig personeel, de controle te houden. Dat getuigt van veel veerkracht.’

Ook Wilco Achterberg, hoogleraar institutionele zorg en ouderengeneeskunde in Leiden en niet bij het onderzoek betrokken, is enthousiast. ‘Veel verpleeghuizen tonen leiderschap. Ze weten: dit gaat niet weg, over vijf jaar zitten we hier nog steeds mee. In de verpleeghuiszorg zijn we gewend met risico’s te werken: mensen die er komen wonen, leven gemiddeld nog 1,5 jaar voordat ze overlijden aan een longontsteking, griep of een val. Die laatste levensfase moet wel een beetje leuk zijn. Je kan mensen in een kamer opsluiten en vastbinden en hopen dat ze nog drie maanden langer leven, maar dat is geen kwaliteit van leven.’

Nog wel strengere maatregelen

Toch gelden in een op de vier verpleeghuizen nog strengere regels dan in de buitenwereld, ook als er geen besmettingen zijn. Zo stellen huizen bezoektijden in (een op de vijf), laten ze geen kinderen onder de 12 toe (een op de tien), of mogen bewoners niet tijdelijk het huis verlaten om bijvoorbeeld bij familie te gaan eten (ook een op de tien).

Dat zou niet zomaar moeten kunnen, vindt Hamers. ‘Een verpleeghuis is een plek waar mensen wonen, het is hun thuis. Zij moeten een grote mate van regie en autonomie over hun leven hebben. Je moet er voor oppassen dat het belang van infectiepreventie niet doorslaat ten opzichte van het belang van welzijn van de bewoners. Het belangrijkste is dat de maatregelen in gesprek met de bewoners tot stand komen, zodat altijd duidelijk is waarom een beslissing is genomen.’

Nu de meeste verpleeghuisbewoners een boosterprik hebben gehad ‘en lekker in de antistoffen zitten’, kan Kerst daarom een feestelijke aangelegenheid worden, zegt Aline Poolen, bestuurder bij ouderenzorgorganisatie Zorgaccent. ‘De concerten en andere grote bijeenkomsten zijn afgezegd. Maar in de huiskamers is er veel aandacht voor de bewoners. Onze bewoners en medewerkers gaan lekker eten en hebben de boel gezellig versierd.’