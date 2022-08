In verdeeld Amerika krijgt Biden een klimaatwet alleen verkocht als inflatiewet

Na het ondertekenen van de Inflation Reduction Act geeft president Biden zijn pen aan de Democratische senator Joe Manchin. Beeld Drew Angerer / Getty Images

Joe Biden heeft ’m deze week getekend, de ‘Inflation Reduction Act’. Een mijlpaal in zijn presidentschap, maar wel een met een misleidende naam. Want de wetgeving gaat nauwelijks over het terugdringen van de hoge inflatie, die in juli 8,5 procent bedroeg. Volgens het Congressional Budget Office, dat economische ramingen maakt voor het Amerikaans Congres, zal de wet een verwaarloosbaar effect hebben op de geldontwaarding.

In de praktijk gaat het om een klimaatwet (al staan er ook andere onderwerpen in, zoals het terugdringen van het overheidstekort en lagere zorguitgaven omdat Medicare voortaan over de prijs van geneesmiddelen mag onderhandelen). Het Congres trekt een ongeziene 430 miljard dollar uit voor klimaatinvesteringen. Volgens onderzoekers kan de wet 24 ton emissies vermijden voor elke nieuwe ton die het creëert.

Waarom verwijst de wet dan in naam toch naar inflatie? Simpel: dat is politiek makkelijker te verkopen, zeker in een verkiezingsjaar. Amerikaanse kiezers zien hoe hun koopkracht uitgehold door hoge prijzen, en dat rekenen ze hun beleidsmakers aan. Het is daarom zaak voor politici om daadkracht te tonen, of op zijn minst te suggereren. Dat beseft Biden maar al te goed. ‘Ik wil dat elke Amerikaan weet dat ik inflatie heel serieus neem’, verklaarde de president in mei. ‘Het is mijn grootste binnenlandse prioriteit.’

De Volkskrant belichtte daarop hoe lastig commander in chiefs het in het verleden hebben gehad om hoge inflatie effectief te bestrijden (met een speciale vermelding voor de Whip Inflation Now-buttons van voormalig president Gerald Ford, die hoorden bij een grandioos mislukt plan dat econoom Alan Greenspan vond getuigen van ‘ongelooflijke domheid’).

Joe Manchin

In de praktijk maakt die machteloosheid weinig uit. De hoge inflatie raakt alle Amerikanen, dus daar moet je als politicus communicatief wat mee. Nu kan je zeggen dat klimaatverandering ook de hele bevolking aangaat, maar dan verlies je de politieke realiteit uit het oog dat een aanzienlijk deel van de Amerikanen daar niet in gelooft. Bovendien is koopkrachtverlies een bekommernis die gaat over het eind van de maand, terwijl klimaat over het eind van de wereld gaat. Het laatste laat langer op zich wachten, waardoor die politiek oninteressanter is.

Vooral voor Joe Manchin speelde dit opportunisme. De Democratische Senator uit West Virginia (die eerder in deze krant werd geportretteerd door oud Amerika-correspondent Michael Persson) wilde zijn cruciale steun niet geven aan een wet die te veel aan klimaatbeleid deed denken. Als Manchin over de Inflation Reduction Act praat, is het om te benadrukken dat ‘die onze staatsschuld verlaagt, leidt tot lagere energiekosten en minder zorguitgaven’. Van de term ‘green deal’ wil hij niets weten.

De reden daarvoor is niet ver te zoeken. Geen enkele Senator kreeg meer donaties uit de olie- en kolensector dan Manchin, wat verklaart waarom hij zich sinds oudsher verzet tegen het inperken van kolencentrales en subsidies voor elektrische auto’s. Het zal hem daarom vast niet plezieren dat er in de ‘inflatiewet’ prikkels zijn opgenomen om kolen als energiebron af te bouwen, en dat Amerikanen voortaan 7.500 dollar krijgen als ze een elektrische auto kopen, of 4.000 dollar voor een tweedehandse. Volgens Bloomberg zit niemand minder dan Bill Gates achter de draai van Manchin, wat vast weer gefundenes Fressen is voor complotdenkers.

Nu heeft Manchin zijn huid wel duur verkocht. Hij haalde namelijk best wat binnen voor zijn achterban, zoals nieuwe vergunningen voor olie- en gasontginning, en een zak geld voor projecten voor CO2-opslag. Voor zijn moeite kreeg hij van Biden de pen die de president had gebruikt om de wetgeving te ondertekenen.

Nederlandse participatiewet

Er zijn in de Amerikaanse geschiedenis meerdere voorbeelden van wetgeving die de ware intenties verhult, soms in Orwelliaanse proporties. De Clear Skies Act uit 2002 bijvoorbeeld, die de Clean Air Act uit 1970 zou hebben afgezwakt (de wet raakte evenwel nooit goedgekeurd). Of de Healthy Forest Initiative uit 2003, die houtbedrijven juist toeliet om méér bomen om te hakken. In een studie uit 2003 concludeerden de juristen Brian Christopher Jones en Randal Shareen dat sommige Amerikaanse wetgeving kwalificeert als misleidende reclame, tenminste, als concurrentiewaakhond FTC daar iets over te zeggen had gehad.

Dit soort cosmetica is niet voorbehouden aan de Verenigde Staten. Ook Nederland kan er wat van, leert een snel telefoontje met de Haagse verslaggever Frank Hendrickx. Hij moet niet lang nadenken over voorbeelden. ‘Een schoolvoorbeeld is de Participatiewet uit 2015. Die moest zogezegd leiden tot een meer participatieve samenleving, wat alleen maar positief klinkt. Maar in de praktijk ging het om allerlei bezuinigingen, zoals op sociale werkplaatsen voor mensen met een afstand voor de arbeidsmarkt. Zo ook was ‘meer mantelzorg’ gewoon een besparing op de thuiszorg.’

Dan is er nog de Wet studievoorschot hoger onderwijs uit 2014. Een voorschot klinkt mooi, alsof je nu al een deel van een bedrag krijgt dat je later zal ontvangen. In werkelijkheid was het deze wet waarbij de basisbeurs plaatsmaakte voor een leenstelsel. ‘Het kabinet heeft lang geprobeerd om het eufemistische ‘voorschot’ ingang te doen vinden in de volksmond, maar toch had iedereen het over het leenstelsel’, zegt Hendrickx. ‘De wet heeft ertoe geleid tot veel studenten met meer schulden zijn afgestudeerd.’

Een laatste voorbeeld is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van de toenmalige CDA-staatssecretaris Henk Bleker uit 2015. Met dat ‘beleid’ kon de overheid beloven om in de toekomst minder stikstof uit te stoten, waardoor activiteiten met stikstofbelasting bij vergunningsverlening al bij voorbaat konden worden gecompenseerd. Stikstof op de pof dus − veel ‘aanpak’ van het stikstofprobleem was er niet.

Dat moest zich wel wreken, wat het ook deed in 2019 toen de Raad van State een streep door PAS zette. Het gevolg was dat veel woningbouw- en wegenprojecten moesten worden stilgelegd. In die zin moet ook de klimaatwet-die-niet-zo-mag-heten zich bewijzen. Zoals collega Sterre Lindhout kopte in haar analyse ‘Gaat het klimaatplan van de VS het tij keren, of is het ‘een klimaatzelfmoordpakket’? Volgens critici is de inhaalbeweging die de VS ermee hebben ingezet nog altijd te weinig, te laat.