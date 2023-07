In Utrecht zit BBB niet in het provinciebestuur, maar mag de partij wel meepraten over heikele keuzes

Fractievoorzitters en de gedeputeerden provinciebestuur Utrecht: van links naar rechts: Hans Adriani (PvdA), Marianne de Widt (D66), Vincent Janssen (VVD), Marolein van Elteren (GroenLinks), Mirjam Sterk (gedeputeerde CDA), Andre van Schie (gedeputeerde VVD) en Hans Bakker (gedeputeerde D66). Op de trap van links naar rechts: Chris Westerlaken (CDA), Huib van Essen (gedeputeerde GroenLInks) en Rob van Muilekom (gedeputeerde PvdA). Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Bij de presentatie in kasteel Groeneveld in Baarn bleken de verrassendste passages uit het coalitieakkoord die over landbouw en stikstof te zijn. Daarin doen de coalitiepartijen namelijk een handreiking aan BBB. De winnaar van de verkiezingen wist in Utrecht geen coalitie te smeden en is dus veroordeeld tot de oppositie.

De coalitie schrijft in het akkoord ‘een open gesprek’ te willen voeren met de gehele Provinciale Staten over een toekomstbestendige landbouw en de manier waarop de landelijke stikstofdoelen gerealiseerd zullen worden. De fractie van BBB kan over die onderwerpen dus alsnog meepraten.

Daar is bewust voor gekozen, zegt VVD-onderhandelaar André van Schie. De coalitie leunt op een krappe meerderheid: 25 van de 49 zetels. ‘Vooral CDA en VVD hebben erop aangedrongen een breder draagvlak te zoeken dan die 25 zetels als het over natuur, landbouw en stikstof gaat. Dit waren toch de grote thema’s bij de verkiezingen.’

‘Bij deze gepolariseerde vraagstukken willen we de Provinciale Staten tijdig meenemen’, zegt ook onderhandelaar Huib van Essen (GroenLinks). Maar hij haast zich te benadrukken dat de coalitiepartijen wel degelijk stelling hebben genomen.

Zo ligt vast dat ze bij het verminderen van de stikstofuitstoot de landelijke wetgeving aanhouden, ook als die verandert. Dit betekent vooralsnog dat de provincie Utrecht 2035 aanhoudt als het jaar waarin de stikstofdoelen gerealiseerd moeten zijn. Het kabinet streeft ernaar al in 2030 te voldoen aan de doelen.

Ook wil de coalitie de natuur verder ontwikkelen en de kringlooplandbouw stimuleren. ‘In de doelen zijn we stellig’, zegt Van Essen. ‘Hoe we de doelen gaan bereiken, daarover kunnen we in gesprek. Niet alleen met BBB overigens, maar ook met de overige oppositiepartijen.’

Onbespreekbaar

Vice-fractievooriztter Ans Oude Luttikhuis van BBB hangt niet direct de vlag uit. Ze vindt het aanbod mee te praten over landbouw en stikstof ‘vaag en niet helder’. Bovendien zit ze nog steeds met een kater van acht weken onderhandelen zonder resultaat. Dat het akkoord de mogelijkheid openlaat boeren te onteigenen, noemt ze ‘onbespreekbaar’.

De coalitie houdt die mogelijkheid inderdaad open, al geniet die niet de voorkeur. In het akkoord staat dat de keuze tot beëindiging of verplaatsing van een boerenbedrijf ‘aan de agrariër zelf is’. Maar als halverwege de coalitieperiode blijkt dat ‘er één boer is die de boel frustreert’, zoals beoogd gedeputeerde Mirjam Sterk (CDA) het formuleert, dan kan onteigening wel degelijk een optie zijn. ‘Al is dat wel een zwaktebod.’

Amelisweerd

De nieuwe coalitie heeft ook een knoop doorgehakt over Rijnenburg, de polder ten zuidwesten van de stad Utrecht, in de oksel van knooppunt Oudenrijn. Daar zullen 20 tot 25 duizend woningen komen. Het nieuwe provinciebestuur hoopt al voor 2035 met de bouw te kunnen beginnen. De komende negen jaar moeten in de hele provincie ook nog eens 83.500 woningen gebouwd worden, waarvan 30 procent sociale huur.

Ondertussen blijft de provincie zich verzetten tegen verbreding van Rijksweg A27 bij Amelisweerd en werkt daarom met onder andere de gemeente Utrecht aan ‘een volwaardig alternatief (...) binnen de huidige bak.’ Uit het coalitieakkoord blijkt ook dat de provincie gaat investeren in betere fietsinfrastructuur. Uiterlijk in 2030 moet het openbaar vervoer volledig emissievrij zijn.