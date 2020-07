In Utrecht zijn de barmannen waakzaam, maar de gasten lijken corona te zijn vergeten

Het is inmiddels weer druk op de terrassen aan de Oudegracht in Utrecht. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Sorry, maar voor nu hebben we even geen tafel vrij’, zegt de vriendelijke serveerster. Het is pas 16.00 uur, maar de terrassen rondom de Domkerk zitten al goed vol. De eerste flessen wijn worden geopend en de Utrechtse studenten flaneren in luchtige zomerkleren. De stad leeft weer − heel anders dan twee maanden geleden.

Sinds de laatste versoepeling van de coronamaatregelen is het een stuk drukker in de Utrechtse cafés en restaurants. ‘Toen we weer opengingen, kwam het allemaal nogal traag op gang’, zegt Jolien Wanner, bedrijfsleider van Café Orloff. ‘Maar sinds 1 juli halen we doordeweeks weer een prima omzet.’

In de stad wordt er alles aangedaan om mensen duidelijk te maken dat ze zich aan de coronaregels moeten houden. Middels borden op straat wordt gasten vriendelijk verzocht om niet te vechten voor een plekje op het terras, maar te wachten tot het horecapersoneel je naar een tafel begeleidt. Want de anderhalvemeterregel is voor de barmedewerkers nog altijd heilig.

Alleen lijken de gasten dit steeds vaker te vergeten. ‘Het boeit de mensen allemaal niet meer zoveel’, zegt Sita de Jong nonchalant. Ze haalt haar schouders op. De jonge vrouw werkt zes dagen in de week achter de hippe bar van Stan & Co. ‘Als ik nu mensen naar hun gezondheid vraag, kijken ze me aan alsof ik een soort gek ben. Dat was een maand geleden nog heel anders.’

Veel gasten vergeten coronaregels gewoon in de Utrechtse horeca. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Laksheid

Deze laksheid is deze dinsdagmiddag op veel plekken in de stad zichtbaar. Nu de virusangst wegebt, laten de gasten de regels steeds meer los. Marinus Hurenkamp, barman in Kafé België, merkt dat het vooral binnen moeilijk is. ‘Mensen mogen niet staan met hun drankje, ze moeten op één plek blijven zitten. Dat is ontzettend lastig in de kroeg, dat merk ik zelf ook. Laatst ging ik poolen, dan moet je dus gaan zitten als je een slok wilt nemen. Dat is heel tegenstrijdig.’

De cafégangers is Utrecht lijken niet zozeer onbereidwillig, ze vergeten coronaregels gewoon. Op veel plekken kruipen mensen na verloop van tijd dichter naar elkaar toe, of ze proberen toch een extra stoel aan te schuiven.

De gasten geven eerlijk toe niet meer goed op de coronaregels te letten. ‘Ik denk niet meer zoveel aan het virus, zegt Sjanne Wolberink, waarna ze schuldbewust naar haar vriend kijkt. Het stel is vaak samen te vinden in de Utrechtse cafés en laat deze heerlijke zomermiddag niet voorbijgaan. ‘Alles lijkt inmiddels weer als vanouds’, zegt Wolberink. ‘Ik zie dat mensen af en toe nog wel een stapje opzijzetten, maar veel meer doe ik uit mezelf ook niet. Als een serveerder mij op de regels wijst, dan luister ik uiteraard wel.’

Of een verdere versoepeling van de coronamaatregelen verantwoord is, zoals de horecabranche donderdag in een kort geding tegen de staat bepleit, blijft een punt van discussie. Verschillende horecamedewerkers in Utrecht vinden dat virologen de dienst uit moeten maken, zoals nu het geval is. ‘Normaal passen in ons café ongeveer honderd gasten, nu maar veertig’, zegt barman Hurenkamp van Kafé België. ‘Ik kan wel heel tof zeggen dat er meer mensen naar binnen kunnen, maar ik heb er geen verstand van. Voor de omzet zou het heel fijn zijn, maar een extra versoepeling kan ook zorgen voor minder bewustzijn bij de bezoekers.’ Hij tapt een biertje voor de stamgasten op de hoek van de bar. ‘Iedereen vindt het op deze manier ook wel prima volgens mij.’

RIVM: 26 mensen besmet in horeca Het RIVM meldt dat er de afgelopen twee weken 26 mensen besmet zijn geraakt in de horeca, zo’n 4 procent van het totale aantal besmettingen waarvan de locatie van besmetting bekend is. Van meer dan de helft van de besmettingen is onbekend waar iemand het virus heeft opgelopen, daar kunnen ook horecabezoekers bij zitten. Verder loopt het aantal waarschijnlijk de komende dagen nog op. Steenwijkerland en Hillegom horen bij de gemeentes waar, omgerekend naar inwonertal, de laatste dagen de meeste besmettingen waren. In Hillegom ligt dat vrijwel volledig aan de uitbraak in café De Kleine Beurs. Er zijn 28 mensen positief getest, waarvan 26 zelf in het café waren, en 2 door cafébezoekers zijn besmet. Dit zijn hoogstwaarschijnlijk ook de 26 besmettingen die in de RIVM-cijfers worden genoemd. In Steenwijkerland werden de afgelopen week 13 besmettingen geregistreerd, waarbij Ribhouse Texas in Wanneperveen werd genoemd als besmettingshaard. Misja Boonzaayer (GGD IJsselland): ‘Bij de vastgestelde coronabesmetting in het Ribhouse in Wanneperveen is bron- en contactonderzoek verricht. Daar kwamen enkele besmettingen uit, maar de overige besmettingen in de gemeente Steenwijkerland zijn niet gerelateerd aan het steakhouse.’ Niet elke besmetting in de horeca leidt dus tot grote aantallen besmettingen.