In twee maanden tijd 9.248 boetes voor appende fietsers

Op telefoongebruik in het verkeer staat sinds 1 juli een boete van 95 euro. Beeld Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

Dit blijkt uit cijfers die het ministerie Justitie en Veiligheid dinsdagmiddag heeft vrijgegeven. Het gaat daarbij om de viermaandelijkse rapportage over het aantal verkeersovertredingen in Nederland die onder de zogeheten wet-Mulder vallen. Totaal zijn er in de periode mei tot en met augustus van dit jaar 2.974.497 verkeersovertredingen beboet, ruim 250 duizend minder dan in dezelfde periode van vorig jaar.

Voor het eerst zijn nu cijfers bekendgemaakt over het landelijk verbod op bellen en appen op de fiets. Of, beter gezegd; het vasthouden van een telefoon tijdens het fietsen. De cijfers hebben betrekking op de maanden juli en augustus en ze roepen vooral vragen op, die ook verkeerskundigen nog niet kunnen beantwoorden.

Schrikt de boete van 95 euro de fietser zodanig af, dat het verbod, bedoeld om de verkeersveiligheid te vergroten, nu al effectief blijkt? Of maken politiemensen en bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) nog geen serieus werk van de controle op de fietsers?

Onduidelijk

Verkeerskundigen lieten de afgelopen tijd al doorschemeren vooralsnog weinig aan te kunnen met de cijfers (bron Centraal Justitieel Incasso Bureau), onder meer omdat onduidelijk is of en hoe vaak de politie en boa’s gericht controleren en er ook geen betrouwbaar cijfermateriaal is over het aantal fietsers dat voor het wettelijk verbod vaak al fietsend de telefoon hanteerde.

In heel Nederland zijn in juli en augustus ruim 9.000 boetes opgelegd aan fietsers, terwijl het aantal fietsbewegingen per dag in de miljoenen loopt. Het is uiteraard niet gezegd dat iedere fietser een mobiele telefoon heeft, laat staan dat hij of zij die gewoon is te hanteren tijdens het fietsen. Maar het aantal opgelegde boetes lijkt schril af te steken bij waarnemingen van bijvoorbeeld fietsers zelf als die hinder ondervinden van een bellende of appende collega-fietser.

Hoe weinig imposant het aantal ook is, uit de rapportage van het ministerie blijkt wel dat in de periode mei tot en met augustus het aantal boetes voor ‘handheld’ telefoongebruik ten opzichte van dezelfde periode in 2018 bijna is verdubbeld: van 23.268 naar 44.540 dit jaar. Deze cijfers zijn de boetes voor automobilisten en twee maanden boetes voor fietsers. Daaruit valt de conclusie te trekken dat automobilisten kennelijk hardleers zijn in het (al eerder verboden) telefoongebruik achter het stuur. Bij die twee maanden voor fietsers past nog de kanttekening dat de politie deze zomer aankondigde per 1 juli nog niet massaal te gaan bekeuren, maar vooral te waarschuwen.

Onderzoek naar verbod

In hoeverre een verbod op het hanteren van een telefoon tijdens het fietsen bijdraagt aan de verkeersveiligheid wordt permanent onderzocht. Dat het hanteren van een telefoon tijdens autorijden gevaarlijk is, staat volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) wel vast. Al meerdere keren zijn appende of bellende automobilisten die een ongeluk veroorzaakten voor de strafrechter gedaagd.