In tijden van crisis viert de kunst van het improviseren hoogtij

Toen de oorlog uitbrak, ging de 49-jarige psycholoog Anna meteen naar het station van Przemyśl bij de Oekraïense grens om mensen geestelijke ondersteuning te bieden, of een luisterend oor. Om haar nek hing een zelfgemaakt bordje met ‘psicholog’ in cyrillische letters. Niemand had haar iets gevraagd, ze ging gewoon, de rest zou zich vanzelf wijzen. Anna ging moeiteloos op in de chaos van het station om vluchtelingen te helpen, die toen met duizenden per dag arriveerden.

Als correspondent merk ik hoeveel Polen een ongelooflijk talent voor improvisatie en zelforganisatie hebben. Het valt met name op in crisistijd, bijvoorbeeld nu Polen enkele miljoenen Oekraïense vluchtelingen opvangt. Burgerinitiatieven springen als paddestoelen uit de grond, talloze netwerkjes komen tot leven: het gaat op de automatische piloot. Een verfrissend verschil met Nederland, waar in tijden van nood een minister eerst op zoek gaat naar ‘draagvlak’ voor een mogelijke oplossing.

Deze eigenschappen komen terug in de taal, zoals het nagenoeg onvertaalbare kombinowanie, wat zoveel betekent als ‘ritselen’ of ‘morrelen’, een creatieve oplossing vinden voor een complex probleem. Dit hangt nauw samen met vindingrijkheid in de schaarse tijden van het communisme, maar is veel ouder. En is vaak positief: wie de kunst van kombinowanie verstaat, die kan wat. Ook heb je załatwianie: ervoor gaan en het gewoon ‘regelen’.

Oekraïense vluchtelingen in de stationshal van de Poolse grensstad Przemyśl. Beeld Jeff Mitchell / Getty

Die zelforganisatie heeft ook keerzijden. Agnieszka, een collega, was recentelijk op reportage in het grensplaatsje Medyka. Daar verscheen eind februari op organische wijze een hulpkamp met vrijwilligers, voedsel, kleding en simkaarten. Ze wilde degene spreken die de leiding had, een zoektocht die ze na twee dagen staakte: niemand was (of voelde zich) hoofdverantwoordelijk.

De Poolse staat krijgt daarnaast kritiek dat het in de huidige crisis te veel leunt op het improvisatietalent van zijn burgers en hiermee in het buitenland goede sier maakt. Pogingen om de vluchtelingenhulp te centraliseren, stuitten op weerstand bij de verantwoordelijke minister, die zei dat een te strakke regie vanuit de overheid ‘burgerinitiatieven in de kiem zou smoren’.

Zie je wel, denken Polen dan, van de staat hoef je weinig te verwachten. Een typisch Pools concept is państwo z kartonu, letterlijk ‘de kartonnen staat’. Het is een ‘theoretische staat’, weinig meer dan een façade, die geen zekerheid biedt. Dat is een self­ful­fil­ling prophecy: als de bevolking het zelf rooit, kan de staat achteroverleunen.

Het gebrek aan vertrouwen in de staat en de daaruit vloeiende zelfredzaamheid heeft ook historische redenen. De harde les van de Poolse geschiedenis is dat garanties voor de toekomst niet bestaan. Het land is zo vaak veroverd, bezet en van de kaart geveegd dat je niet zeker weet of het er morgen nog is. Gerenommeerd Polen-kenner Norman Davies schrijft in zijn gezaghebbende tweedelige geschiedenis van het land dat ‘Polen altijd op het punt staat uit elkaar te vallen’. Is het niet in werkelijkheid, dan wel in verbeelding.

De staat is in Polen ook eeuwenlang de vijand geweest, of er nu een buitenlandse machthebber de scepter zwaaide of het communistische politbureau. Als de bevolking zich vandaag de dag tegen de regering verzet, komt de kunst van het improviseren ook om de hoek kijken. Het de facto verbod op abortus in 2020 gaf de beweging voor het verstrekken van medisch advies en abortuspillen vleugels. En bij de migratiecrisis aan de Belarussische grens is een geoliede machine van vrijwilligers actief om overstekende migranten te helpen.

‘Het is de essentie van Polen. We gedijen goed in een crisis die om kordate, heldhaftige acties vraagt’, legt bevriende Poolse journalist Kamil uit. Er is ruimte voor verbetering, vindt hij. ‘Waar we minder goed in zijn: planning, ‘saaie’ systematische hulp. En gehoorzaamheid.’ Maar zolang het crisis is, kom je met kombinowanie een heel eind.

Arnout le Clercq is Volkskrant-correspondent in Centraal- en Oost-Europa.