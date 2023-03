In tien jaar is paus Franciscus geen revolutionair gebleken, maar vooral een pragmaticus

Paus Franciscus in Dublin, Ierland, tijdens een bezoek in 2018. Beeld Foto Ciro Fusco

Dubbelheid is het woord dat theoloog Emmanuel Van Lierde meermaals in de mond neemt als hij praat over paus Franciscus. Homoseksualiteit vindt de paus geen misdaad, maar een zonde. Vrouwen geeft hij meer functies in de kerk, maar tegelijk blijkt uit zijn woorden dat hij hen nog altijd vooral ziet als (groot)moeders, en is het openstellen van het priesterschap voor vrouwen onbespreekbaar.

‘Hij moet zijn kerk samenhouden’, verklaart Van Lierde de soms ambivalente standpunten van Franciscus. Ter gelegenheid van tien jaar pausschap maakt de Vlaamse Vaticaanwatcher, die de kerkleider tweemaal zelf interviewde, de voorlopige balans op in het boek Paus Franciscus. De conservatieve revolutionair.

Financiële hervormingen

Daarin spreekt een duidelijke fan van Franciscus. Van Lierde prijst hem vooral vanwege zijn hervormingen in de kerk op financieel vlak. Zo hervormde hij de bank van het Vaticaan sterk; hij verscherpte het toezicht en er werden in de twee jaar na zijn aantreden 5.500 potentieel verdachte rekeningen afgesloten. Ook publiceert de bank sinds 2014 haar cijfers en jaarrapporten online. ‘De transparantie is daar heel sterk verbeterd, maar binnen andere organen van het Vaticaan blijft nog veel werk te verzetten.’

Eerste jezuïet die paus wordt Op 13 maart 2013 werd Jorge Bergoglio tot paus verkozen. De Argentijn, nakomeling van Italiaanse migranten, is het eerste niet-Europese hoofd van de katholieke kerk. Hij draagt als eerste paus de naam ‘Franciscus’, verwijzend naar de heilige Franciscus van Assisi, die bekendstond om zijn aandacht voor de armen. De 86-jarige kerkleider is ook de eerste jezuïet die het tot paus schopte. Van Lierde karakteriseert de jezuïeten als de special forces van de katholieke kerk: autonoom, kritisch, maar ook een tikje onvoorspelbaar, waardoor er doorgaans weinig bestuurders uit de orde voortkomen.

Verder rekent Van Lierde de pauselijke wereldbrief Laudato si’ (2015, ‘wees geprezen’) tot een van de meest concrete successen van Bergoglio. Het document, dat gaat over bescherming van milieu en aarde, werd de meest verspreide en best gelezen pauselijke encycliek ooit. Het boekje zou bovendien hebben meegeholpen om Ecuador, Venezuela, Cuba en Bolivia te overtuigen het klimaatakkoord van Parijs te ondertekenen.

Toch is ook Van Lierde niet kritiekloos. De belangrijkste tekortkoming vindt hij de omgang van Bergoglio met de misbruikschandalen in de kerk. ‘Daar moet meer gebeuren en is nog steeds te weinig transparantie.’ Als bisschoppen ontslag krijgen, wordt bijvoorbeeld geen reden opgegeven. ‘Dat is bizar. En het komt uiteindelijk toch uit, dus waarom daar niet meteen eerlijk over zijn?’

Kritiek van conservatieven

Ook uit de conservatieve hoek van de katholieke wereld kan Franciscus rekenen op felle kritiek, al gaat die meestal over andere zaken. Zo is met name de conservatieve Amerikaanse kerk zeer kritisch op de paus, hij zou veel te links zijn. De rechtse Amerikaanse bisschoppen moeten weinig hebben van Franciscus’ veelvuldige gehamer op het verwelkomen van migranten en het verminderen van economische ongelijkheid.

Of van het feit dat hij de Amerikaanse president Joe Biden, voorstander van abortus, bij een bezoek aan Rome zonder problemen ter communie liet gaan. Dit betekent overigens zeker niet dat Franciscus zelf voorstander is van abortus, benadrukt Van Lierde. Want op ethische thema’s als abortus, euthanasie, seks en familie is de paus ‘gewoon’ conservatief.

Toch is dat niet het beeld dat de buitenwereld van hem heeft. Waar voorganger Ratzinger, op oudjaarsdag overleden, bekendstond als een aartsconservatief, heeft Franciscus in de buitenwereld een progressiever imago. Maar, denkt Van Lierde, dat verschil in beeldvorming zit hem uiteindelijk vooral in de taal en stijl van beide pausen. Bergoglio verandert de geloofsleer niet, maar gaat er pragmatisch mee om.

Geen opgesloten waarheden

‘Franciscus wil geen afgesloten of opgesloten waarheden die vanuit een ivoren toren boven de hoofden van mensen afgekondigd worden’, stelt de theoloog in zijn boek. ‘Wie ben ik om te oordelen?’, zei de paus aan het begin van zijn pontificaat, gevraagd naar zijn mening over homoseksualiteit. Dat principe paste hij het afgelopen decennium breder toe.

Zo antwoordt hij een lutherse vrouw, die zich beklaagde omdat zij niet met haar katholieke man ter communie mag gaan: ‘Het is niet mijn competentie. Ik laat die vraag over aan theologen en aan hen die dit begrijpen. Maar ach, het zijn allemaal verklaringen en interpretaties. Het leven is groter dan verklaringen en interpretaties.’

Andere klemtonen

Soms gaat hij lastige vragen ronduit uit de weg vanwege de spagaat tussen de geloofsleer en zijn eigen pragmatisme. Gevraagd naar condoomgebruik op een reis naar Kenia, Oeganda en de Centraal Afrikaanse Republiek (2015) antwoordde de paus ontwijkend dat gebrek aan schoon drinkwater en degelijke huizen veel urgentere problemen vormden.

Op een andere reis, naar de Filippijnen, zei hij dat het een misvatting is dat je ‘moet kweken als konijnen om een goede christen te zijn’. Maar dat het gebruik van voorbehoedsmiddelen een goed idee is, zul je hem niet hardop horen zeggen. ‘Hij wil zijn voorgangers niet tegenspreken’, oordeelt Van Lierde. ‘Maar hij legt wel andere klemtonen en haalt andere aspecten van de traditie naar voren.

Of je die houding nu beoordeelt als barmhartig, relativistisch of hypocriet, hij is in elk geval behoorlijk verrassend. Want waar de vorige twee pauzen het verkondigen van absolute waarheden als een kerntaak leken te beschouwen, wil Franciscus volgens Van Lierde juist debat aanzwengelen. ‘Hij is niet de paus die zelf al dingen aan de leer wil veranderen, maar misschien maakt hij wel de weg vrij voor een opvolger om dat te doen.’