In Ter Apel wisten ze allang dat het crisis was. De hamvraag nu: durft het kabinet naar dwangmiddelen te grijpen?

Een jonge asielzoeker versleept een kar met koffers bij aanmeldcentrum Ter Apel. Beeld Harry Cock

Taxibusjes rijden zaterdagmiddag af en aan om jonge asielzoekers en complete gezinnen naar hun volgende verblijfplaats te vervoeren. Twee jochies duwen een kar voort waarop het hele hebben en houden van de familie in koffers ligt opgestapeld. Toch is hier maar één ding waar het oog vanzelf op valt: de vijftig witte koepeltenten, de laatste noodgreep om het niet verder uit de hand te laten lopen in het nationale aanmeldcentrum voor asielzoekers. En zelfs dat ging mis: sommige mensen zaten vijftien uur zonder eten en drinken.

De zon brandt twee dagen later ongenadig boven Ter Apelervenen, zoals de voormalige Navo-basis in Oost-Groningen officieel heet. Bewoners hangen in de schaduw, wachtend op de lunch, maar vooral tot er nieuws komt over hun eigen toekomst. Elke asielzoeker leert hier al vrij snel dat je weinig verwachtingen moet hebben en veel geduld.

‘Wachten is mijn voornaamste bezigheid hier’, vertelt een jonge man uit Tsjaad, die uit angst voor zijn veiligheid niet met zijn naam in de krant durft. Hij droomt van een gezin en een toekomst in Nederland – net als de honderden anderen die hier op enig moment uit de bus zijn gestapt. Een van hen wast zijn voeten in de spoelbak waarin een andere bewoner niet veel later zijn kale hoofd steekt.

Nationale crisis

De vraag is hoe lang die toekomst nog in Ter Apel ligt. Hulporganisaties oordelen bikkelhard over het overvolle opvangcentrum, waar op stoelen slapen allang geen ongebruikelijke bezigheid meer is. Vluchtelingenorganisatie UNHCR Nederland vindt dat ons land met Ter Apel ‘door de ondergrens is gezakt’, het Rode Kruis spreekt van een ‘onmenselijke’ situatie, met het tekort aan eten en drinken als dieptepunt.

Na lang pappen, nathouden en vooral hopen dat provincies en gemeenten het probleem zelf wel zouden oplossen, kan ook het kabinet er niet meer omheen. De asielopvang geldt sinds vrijdag als een nationale crisis, waartoe een crisisstructuur is opgericht onder leiding van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

De komende dagen moet blijken hoe de beleidsbepalers uit die crisis denken te komen. Cruciaal daarbij is wat de 25 veiligheidsregio’s maandagavond beslissen, stelt Jaap Velema, de burgemeester van Westerwolde (waar Ter Apel onder valt). Hebben ze het lef gemeenten te verplichten tot langduriger opvang, om zo de druk van Ter Apel af te halen? Het zou flinke spanning zetten op de relatie tussen de gemeenten en de overkoepelende regio’s, erkent Velema, ‘maar dit is niet voor niets een nationale crisis’.

Hopen op een kentering

Al drie jaar lang hamert de burgemeester op de kwetsbaarheid van ‘flessenhals’ Ter Apel. Nu ook premier Rutte geschrokken zegt te zijn van de mensen die hij voor het aanmeldcentrum in het gras had zien liggen, hoopt Velema op een kentering. Het moet zo snel mogelijk klaar zijn met het ‘rondpompen’ van asielzoekers, zegt hij. Nu nog keren de meesten na een paar weken of maanden in een andere gemeente terug in Ter Apel, van waaruit ze (tijdelijk) naar een volgende verblijfplaats vertrekken. Daarmee is Nederland terug in 2015, toen de Syriërs van sporthal naar sporthal gingen.

Om aan dat gesleep een einde te maken, moet staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) maandag een plan klaar hebben voor de komende drie maanden, en zijn collega-minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) voor de tijd daarna. Taboes bestaan volgens Van der Burg niet meer, ook mega-opvanglocaties in tentenkampen en cruiseschepen zou hij als optie zien.

Door plaatsgebrek in het aanmeldcentrum Ter Apel verblijven asielzoekers er noodgedwongen op het gras en in tenten binnen en buiten de hekken. Beeld Harry Cock

Plakband plakken

Tot die tijd is het een kwestie van plakband plakken, en hopen dat gemeenten te hulp schieten gaan. Vrijdag voorkomen Beuningen, Alphen aan den Rijn, Wormer en Haarlem dat 175 asielzoekers de nacht in Ter Apel moeten doorbrengen. Zaterdag laten de gemeenten Ommen en Twenterand weten respectievelijk 75 en 225 asielzoekers op te kunnen vangen, zij het voor slechts twee weken. Sittard-Geleen kan 125 asielzoekers opvangen in een sporthal op te vangen – Haarlemmermeer vindt voor tachtig anderen plek in een hotel. Al voegt de burgemeester van Sittard-Geleen ook meteen toe dat de hulp ‘niet oneindig’ is.

Dat een ‘modern, westers land’ als Nederland tenten moet neerzetten omdat het aanmeldcentrum vol is, verwondert de Turk Emre nogal. Alsof het een verrassing kan zijn geweest dat, toen de reisbeperkingen voor corona vervielen, er weer veel meer mensen hierheen kwamen, zegt hij onder een boom voor het aanmeldcentrum. ‘Jullie moeten toch in staat zijn daar een humane, intelligente oplossing voor te bedenken.’

Toch ervaart hij zijn twaalf dagen in Nederland allerminst als een last. ‘Het is alleen voor hem niet goed dat er binnen mensen roken en ook ’s nachts mensen hardop praten’, wijst hij naar zijn 2-jarige zoon, die zich bij gebrek aan speelgoed vermaakt met een flinke tak.

‘Nederland is veilig’

Zijn vloeiende Engels dankt Emre aan zijn werk op een Gülenschool in Kenia, waar zijn vrouw lerares was. Nadat het Afrikaanse land volgens hem een Gülenaanhanger had uitgeleverd aan Turkije (dat de beweging als terroristisch beschouwt) en Emres paspoort niet meer verlengde, wist hij genoeg. ‘Nederland is veilig’, zegt hij. Al durft hij zijn echte naam niet te geven, bang dat Turkije achter hem aan gaat.

‘Het gekke is’, zegt burgemeester Velema, ‘dat veel bewoners enorm dankbaar zijn voor wat je doet. Als je een lange reis hebt moeten maken om je land te ontvluchten, ben je al blij als de mensen aardig voor je zijn.’ Al lijkt het driftige getoeter vanaf de aanpalende N366 niet per sé bedoeld om de bewoners een hart onder de riem te steken.

Asielcrisis of niet? Özcan maalt er niet om. De pindahandelaar uit het Turkse Gaziantep hoopt na 27 dagen in Ter Apel maar één ding: dat hij in Nederland wordt herenigd met zijn dochter, die hij van zijn gescheiden vrouw niet zegt te mogen zien. ‘Daar heb ik echt alles voor over.’