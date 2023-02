In ‘t Zwammegat zijn gerecyclede praalwagens heel gewoon

Bouwers van carnavalsclub de Uileballekes zetten de praalwagen in elkaar die ze als ‘bouwpakket’ hebben gekocht. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Haal maar omhoog, gebaart Sander Verhoeven (31) vanaf een hoogwerker naar zijn medebouwers die de hijskraan bedienen. Het papier-maché hoofd van de pater was per ongeluk achterstevoren op zijn romp gezet. Zo’n foutje komt bij carnavalsvereniging de Uileballekes vaker voor; ze zetten hun praalwagen namelijk op basis van foto’s in elkaar. Want de vereniging uit het Brabantse dorp Standdaarbuiten (vanaf zaterdag ‘t Zwammegat geheten) bouwt geen eigen carnavalswagen, maar gebruikt tweedehands exemplaren.

De Uileballekes zijn al carnavalswagenhergebruikers sinds de oprichting van hun vereniging 27 jaar geleden. Ten westen van Breda is recyclen namelijk de norm, ook als de kosten van bouwmaterialen niet zo hoog zijn als in dit door hoge energiekosten en inflatie getekende jaar. Wie goed oplet kan daarom tijdens de carnavalsweek, die in de provincies onder de rivieren zaterdag losbarst en op sommige plekken tot woensdag duurt, dezelfde wagens voorbij zien trekken als vorig jaar. Het scheelt materiaal, maar geeft het bouwen aan andermans wagens wel hetzelfde carnavalsgevoel?

Bij bouwclub de Uileballekes weten ze niet beter, zegt lid van het eerste uur Bart van Opdorp (45), terwijl hij een sigaretje rookt naast de loods die al drie maanden hun uitvalsbasis is. ‘We hebben geen vaste bouwplaats waar we het hele jaar door terechtkunnen’, zegt hij. Toen ooit hun eerste loods aan de Uilendijk (vandaar de naam Uileballekes) een paar maanden voor carnaval vrijkwam, liet de korte bouwtijd alleen een tweedehands wagen toe.

Verhuurdienst

De Uileballekes kopen hun tweedehandswagen ieder jaar bij een vast adres in het Brabantse Hoogerheide, vlak bij België. In maart verkopen ze hem weer door in het tegen de Duitse grens gelegen Overijsselse Albergen, waar het carnaval ook groot is. Het heeft twee voordelen, zegt Van Opdorp. ‘Het scheelt tijd en geld.’

Daarnaast verhuren de Uileballekes ook kleine praalwagens aan andere verenigingen. ‘Meestal aan kinderclubs’, zegt Van Opdorp. ‘Of aan verenigingen die geen tijd hebben om zelf te bouwen.’ Hun drie verhuurwagens rijden tijdens de carnavalsweek in totaal in twaalf optochten mee.

De verhuurdienst brengt voor de Uileballekes extra geld in het laatje, maar het vervult de leden ook met trots om hun eigen wagens elders te zien rijden. ‘Daar rijdt weer een Uileballekes-wagen’, zeggen ze dan tegen elkaar. De huurder kiest bij hen uit drie pakketten: sec een praalwagen, een praalwagen inclusief tractor en bestuurder of daarbovenop nog een tractoroverkapping in dezelfde stijl als de praalwagen. De all inclusive-prijs is beroepsgeheim, maar het is veel goedkoper dan zelf een wagen bouwen, zegt Van Opdorp. ‘Dan ben je al snel zesduizend euro kwijt.’

Om de praalwagens te kunnen verhuren, moeten ze wel in topconditie zijn. Van Osdorps oudste zoon Thijs (17) loopt daarom donderdag de ‘Leut-Bus’ nog een keer langs. De groene huur-praalwagen in de vorm van een schoolbus is populair bij de jongste carnavalsvierders. Hij schroeft de balustrade bovenop de bus daarom extra goed vast, zodat de kinderen veilig hossend op het dak de parade kunnen beleven.

Thijs, een lange puber met stekeltjeshaar en plaatjesbeugel, rijdt de Leut-Bus zondag zelf door Etten-Leur. Of hij dat leuk vindt, een carnavalswagen voor een andere vereniging besturen? ‘Ja hoor’, zegt hij. ‘Trekker rijden vind ik altijd leuk.’

Carnavalsmis

Ondanks de opbrengsten van de verhuur besteedt de zevenkoppige ‘dagploeg’ de meeste aandacht aan hun eigen versierde voertuigen. En dat is niet vreemd, gelet op de totale omvang van de tweedehands stoet. In de parade met het thema De Carnavalsmis rijdt een kinderwagen (‘voor de moeders en kinderen van de groep’), een gospelwagen (‘waarop een nonnenkoor en paters zitten’), een wagen om de sponsoren te bedanken en als klap op de vuurpijl eindigt het met de tien meter lange en zes meter hoge praalwagen, versierd met kelkvormige bellen en feestelijk geklede nonnen en paters.

De stoet rijdt in twee optochten mee, waarvan de eerste voor de Uileballekes verreweg de belangrijkste is: de lichtjesoptocht die zaterdagavond door hun eigen Zwammegat trekt en die Omroep Brabant live uitzendt. Maar liefst drieduizend meter lichtsnoer verlicht hun wagens dit jaar. Om de jury helemaal in te palmen, werken Sander Verhoeven (31) en Johan Krijnen (30) de kabels donderdag zorgvuldig weg.

Verhoeven is ook een van de componisten achter het eigen carnavalsnummer, dat geheel in kerkelijke stijl klinkt als de stoet langstrekt. De muziekliefhebber herkent er waarschijnlijk Carl Orffs Carmina Burana in, en de filmmuziek van gevangenisdrama The Shawshank Redemption, voordat de stem van Verhoeven er met Brabantse tongval overheen klinkt: ‘Ergens begin 1924 begon men aan de bouw van de kerk in het mooi Zwammegat.’

Binnenin de loods bedient Barry Gouman (31) op zijn mengpaneel de techniek achter de lichten, die precies op de maat van de muziek moeten knipperen. Bij het 22-jarig jubileum van Uileballekes − in carnavalsland is gekkengetal 11 heilig − werd vijf jaar geleden door ‘een technische fout’ pijnlijk duidelijk hoe nauw dat allemaal luistert. Gouman wordt er niet graag aan herinnerd hoe hij halsoverkop het lichtplan opnieuw moest inprogrammeren. ‘Ik liep de hele week chagrijnig in de carnavalstent rond.’

Even later ploffen de Uileballekes voor een pauze op tuinstoelen in de loods neer. Hun koffie drinken ze uit plastic Jupiler-bekers. Op tafel verraden half opgegeten frikadellen, bussen met smeermiddel W40 en verpakkingen ibuprofen hoeveel werk er al is verzet. Gouman tekent nog druk aan zijn lichtplan voor ‘de grote verrassing’ van zaterdagavond. Maar die mag de Volkskrant absoluut nog niet onthullen.