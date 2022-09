In strijd om Cherson claimen beide partijen succes

Een vrouw is deze week gewond geraakt bij een raketaanval op de zuidelijke Oekraïense stad Mykolajiv. Beeld Dimitar Dilkoff / AFP

Volgens Kyiv wordt er zwaar gevochten in twee districten. Op sociale media tonen beelden hoe Oekraïense tanks en pantserwagens oprukken en hoe raketten inslaan bij de beschadigde Antonovskybrug, de belangrijkste brug in het gebied. Het is een van de drie strategisch gelegen bruggen over de Dnipro die de Oekraïners sinds juli onbruikbaar hebben gemaakt om de Russische troepen in Cherson te isoleren.

Het Oekraïense leger probeert de Russische verdediging van de stad en de bevoorrading te dwarsbomen door vooral pontonbruggen onder vuur te nemen die de Russen hebben gebouwd bij de drie bruggen. Of de pontonbrug bij de Antonovskybrug is vernietigd, is onduidelijk. Het leger liet weten dat een andere pontonbrug, bij het dorp Darivka, wel was uitgeschakeld. ‘De inslagen waren effectief, de pontonbrug is vernietigd’, aldus het zuidelijk militair commando over de aanval op zo’n 20 kilometer van Cherson.

‘Onze successen zijn overtuigend’, aldus een Oekraïense militaire woordvoerder over de aanvallen op belangrijke Russische doelwitten. Het Russische ministerie van Defensie zegt daarentegen dat het offensief tot nu toe is mislukt. Moskou claimt onder andere vijandelijke munitiedepots te hebben vernietigd. Volgens Russische militaire bloggers, die de operaties van het Russische leger nauwgezet volgen, zouden de Oekraïners vanuit vier richtingen proberen op te rukken maar slagen zij niet in hun opzet.

Vooruitgang geboekt

Kyiv zei maandag, toen het offensief werd ingezet, dat het op enkele plekken door de Russische linies was gebroken. Volgens de Britten is het Oekraïense leger er inderdaad in geslaagd hier en daar de frontlijn ‘te verplaatsen’. Ze zouden volgens de Britse inlichtingendiensten gebruik hebben gemaakt van zwakke plekken in de Russische verdediging. Russissche reserve-eenheden zouden proberen deze gaten in de verdediging te dichten. Ook de VS bevestigen dat de Oekraïners enige vooruitgang boeken. Volgens het Pentagon zouden Russische soldaten in sommige gevallen ‘terugvallen’ op andere posities.

Oekraïense soldaten die de afgelopen dagen bij het offensief gewond zijn geraakt, maken melding van zeer zware gevechten. ‘Op sommige plaatsen rukken we op, maar in andere worden we flink geraakt’, aldus Pavlo (22), een van de acht soldaten die de Wall Street Journal sprak in een ziekenhuis achter het front. Volgens de soldaten waren de Russische militairen goed bewapend en boden ze flink verzet. ‘Ze bestrijden ons met alles wat ze hebben’, aldus een van de militairen over de Russische tegenaanvallen met tanks, artillerie en helikopters. Hij bevestigt dat de Russen manschappen tekortkomen. ‘Ze hebben een heleboel materieel maar weinig mensen’.

Een adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky waarschuwt voor te hoog gespannen verwachtingen over het offensief. Hij zei dat het Oekraïense leger behoedzaam wil opereren om niet te veel soldaten te verliezen. ‘Er zal geen snel succes zijn’, aldus Oleksi Arestovytsj. ‘Een snel succes betekent altijd veel bloedverlies.’

De Amerikaanse militaire denktank Institute for the Study of War (ISW), dat de operaties van beide partijen gedetailleerd in kaart brengt, zegt dat het na amper een week te vroeg is om conclusies te trekken. ‘Militaire operaties op de schaal van het Oekraïense tegenoffensief slagen of mislukken niet in een dag of een week’, aldus het ISW.