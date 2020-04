‘In Spanje mogen kinderen al vijf weken niet naar buiten, honden wel’

Een vrouw in het Spaanse Santa Ponca laat haar honden uit. Beeld AFP

‘Laat onze kinderen vrij’, riep de boze burgemeester van Barcelona gisteren. Waarom mogen kinderen over de hele wereld buitenspelen of even naar de supermarkt, maar in Spanje niet?

‘Ja, daarover is hier ook een flink debat gaande. Ik heb in Madrid al vijf weken geen kind gezien. De vrolijkheid is weg in de straten. De regering zegt dat het nodig is in de oorlog tegen het coronavirus. Spanje is zwaar getroffen door de epidemie en de regering vindt dat alles moet worden gedaan om het virus te bestrijden. Dus moeten alle kinderen thuisblijven om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt. Er zijn wel uitzonderingen. Zo mogen gescheiden ouders wel even met hun kinderen naar de supermarkt. Maar dat zijn kleine aantallen.

‘Over deze maatregel bestaat de meeste onvrede. Ik zag gisteren op Twitter een bericht van een boze bewoner van de Canarische Eilanden die erop wees dat op sommige eilanden haast geen besmettingen meer worden gemeld. En toch mogen de kinderen niet naar buiten, was de reactie.

‘Psychologen en artsen wijzen op de schadelijke gevolgen, zoals stress en obesitas, omdat de kinderen geen beweging krijgen. Ook zijn er berichten over plotselinge onverklaarbare klachten van kinderen, van buikpijn tot hoofdpijn. De regering zegt dat ze ernaar kijken en het zullen onderzoeken, maar daar blijft het bij.’

Je hebt zelf een zoontje van 1. Als je op reportage bent, neemt je vriend hem weleens mee naar de supermarkt. Wat zijn de reacties?

‘Spanjaarden zijn altijd blij om een baby te zien. Nu zijn ze nog enthousiaster als ze mijn zoontje in de supermarkt zien, omdat kinderen op straat zo zeldzaam zijn. Iedereen vindt het zielig voor de kinderen. Dit kan toch zo niet, honden mogen wel naar buiten, is de meest gehoorde reactie. Wij zijn een van de weinigen die het erop wagen. En daarnet las ik dat er een boete van 1.500 euro op staat als je ongeoorloofd op pad gaat met een kind. Dat wil ik niet riskeren, dus vanaf nu moet mijn zoontje echt thuis blijven.’

Spain’s strict coronavirus lockdown measures mean that children have not been able to leave their homes in more than a month. Experts report that

youngsters are suffering from anxiety, stress and weight problems as a result https://t.co/GhxbBEsmmK — El País English Edition (@elpaisinenglish) 14 april 2020

Wat vind je zelf van deze maatregel?

‘Ik vind het eerlijk gezegd nogal vergaand. Ik begrijp dat er harde maatregelen nodig waren om het dodental te beperken en om verspreiding van het virus te stoppen. De situatie was ernstig. Voor een beperkte tijd kan ik het binnenhouden van kinderen begrijpen. Maar langer dan een maand?

‘Kinderen hebben ook rechten. Op een gegeven moment hebben ze, net als ieder ander, daglicht nodig. Als er nog een stip op de horizon was, een datum dat ze weer naar buiten mogen, dan konden ouders daar naartoe leven. Maar die is er ook niet. De hoop is nu, met de versoepeling van de lockdown, dat de kleintjes straks eindelijk weer naar buiten mogen.’

Sinds deze week mogen sommige werknemers weer aan het werk. De metro’s in Madrid zijn weer vol. Toch vallen er elke dag nog zo’n 600 doden. Kan deze versoepeling wel?

‘Er zijn al klachten dat reizigers, vanwege de drukte, in de metro niet voldoende afstand kunnen houden. De regering zegt dat de bestrijding van het virus de goede kant op gaat: er zijn minder besmettingen en het dodental is over zijn hoogtepunt heen. Bouwvakkers en schoonmakers mogen weer aan het werk en sommige fabrieken kunnen weer open. Als je iedereen nog langer thuis laat zitten, aldus de regering, zal dat desastreus zijn voor de economie.

‘De rechtse oppositie vindt het echter nog veel te vroeg voor een versoepeling. Ze verwijten premier Pedro Sánchez dat hij te weinig doet en veel te laat heeft ingegrepen om verspreiding van het virus te voorkomen. De oude politieke strijd gaat dus, midden in deze crisis, gewoon door. Uit een peiling blijkt dat 88 procent van de bevolking vindt dat het afgelopen moet zijn met het politieke gekissebis.’

#SALUD | Desde el lunes, agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, efectivos de Policías Locales, Protección Civil y Cruz Roja están repartiendo mascarillas en las principales estaciones de Metro de Madrid y Cercanías. #Madridiario https://t.co/np4XKpV3Yz — Madridiario.es (@Madridiario) 16 april 2020

In Nederland, de VS en andere landen woedt een stevig debat over de nieuwe, 1,5-meter-samenleving. Dat is toch onmogelijk in Spanje, gezien de tradities en de levensstijl van de bevolking?

‘Dat wordt inderdaad heel moeilijk hier. Spanjaarden zijn gewend elkaar om de hals te vliegen en veel aan te raken. Dat is een van de redenen, zo wordt gezegd, dat het virus zich in Spanje zo snel heeft verspreid. Ik vraag mij af, met zo’n 1,5-metersamenleving, of de mensen voldoende afstand kunnen bewaren. Maar de discussie hierover is nog niet op gang gekomen. In de politiek wordt het niet benadrukt. Hier wordt meer ingezet op het dragen van mondkapjes. In het openbaar vervoer worden ze al uitgedeeld. In sommige plaatsen krijgt de bevolking ze in de brievenbus.

De regering beveelt het dragen van mondkapjes aan. Maar dragen de Spanjaarden ze ook?

‘Het neemt flink toe. Zo’n driekwart van de mensen die ik zie, draagt een mondkapje. In het begin was er een tekort, maar het simpelste model wordt nu aan de mensen gegeven. De regering wil zo’n 10 miljoen stuks per maand produceren. Je ziet ook dat de bevolking zelf aan de slag gaat en mondkapjes maakt. Wat je wel en niet moet doen als je een mondkapje draagt, dat kan hier wel verbeterd worden. Zo zitten nogal wat Spanjaarden er voortdurend aan, misschien uit onwennigheid. Het besef dat ze dat niet moeten doen, is nog niet bij iedereen doorgedrongen.’