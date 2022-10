In Spanje kunnen varkensboeren blijven uitbreiden, maar het verzet groeit: ‘We hebben het volledig uit de hand laten lopen’

Terwijl voor de Nederlandse boer sluiting dreigt, is Spanje hard op weg de varkensstal van Europa te worden. Toch stuit de groei ook hier op grenzen – en op verzet van omwonenden die leven in de schadelijke varkenslucht.

De vliegen zijn overal op het erf van José García (50) in Lorca, in het zuidoosten van Spanje. Ze suizen rond je hoofd, sluipen je auto in en landen op de blote armen van García. Vandaag valt het nog mee, aldus García, een forse veelprater met een grijs baardje. Eerder in de herfst zag het hier letterlijk zwart. ‘Mijn vrienden komen niet meer. Die kunnen er niet tegen.’

Even verderop verraden de veroorzakers van die overlast zich met hun luide geknor. De vliegen komen af op de dertienhonderd vleesvarkens in de witte stal van de buren, gebouwd op 5 meter van het erf van García. Zo is het sinds Allerheiligen 2016, de dag waarop de eerste varkens aankwamen en de nachtmerrie voor de familie García begon. Het was tevens het begin van zijn kruistocht: tegen de buren, maar ook tegen de intensieve veehouderij waarvoor hun boerderij symbool staat, en die zijn land volgens hem ziek maakt. ‘We hebben het volledig uit de hand laten lopen.’

Wat is de toekomst van de intensieve veehouderij? Het is een vraag die Nederland in zijn greep heeft sinds 29 mei 2019, de dag waarop de Raad van State het tot dan gevoerde stikstofbeleid afkeurde. Terwijl ‘onze’ veehouderij zich in een impasse bevindt, blijft de sector als kool groeien in een andere EU-lidstaat. Spanje, lang een land van verouderde boerderijtjes die niet konden concurreren met de modernere bedrijven van boven de Pyreneeën, wil Nederland van de troon stoten als vleeskoning van Europa.

Van Schwein naar cerdo

In 2018 exporteerde Nederland voor 8,6 miljard euro aan vlees, bijna 3 miljard euro meer dan Spanje. Slechts vier jaar later is die riante voorsprong van de EU-koploper geslonken tot 600 miljoen euro, laat het CBS weten op basis van Europese gegevens. Een verschil dat vorig jaar overigens wel lichtelijk toenam ten opzichte van het jaar ervoor. De belangrijkste reden is het herstel van de varkensindustrie in China, dat na een zware uitbraak van de Afrikaanse varkenspest de laatste jaren enorme hoeveelheden Spaans vlees importeerde.

Het laat onverlet dat Spanje bezig is aan een indrukwekkende inhaalmanoeuvre. De Nederlandse boer heeft de Spanjaarden in de zijspiegels van zijn trekker zien aankomen: tussen 1990 en 2020 groeide de productie van chorizo en ander Spaans vlees met 116 procent, blijkt uit gegevens van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). De Nederlandse productie groeide in dezelfde periode met 14 procent.

Die opmars is bovenal te danken aan één dier, het varken. Vorig jaar slachtte Spanje 58 miljoen varkens, veel meer dan de 41 miljoen in 2010. Voor het eerst zond het land meer varkens naar het slachthuis dan Duitsland, lang de onbetwiste nummer één in de Europese biggenbusiness. Het Schwein is een cerdo geworden.

Jamón voor goede christenen

Dat juist Spanje zich vestigt als de varkensstal van Europa, lijkt niet onlogisch. Spanje is uitgestrekt en relatief dunbevolkt. Grote delen van het binnenland zijn onbebouwd. Varkensvlees is bovendien nauw verbonden met de Spaanse, christelijke identiteit. In de 16de eeuw was het eten van een plakje jamón dé manier om te bewijzen dat je een goed christen was, en niet een vervolgde jood of moslim. Nog altijd zijn de Spanjaarden volgens de FAO de grootste varkensvleeseters van de wereld.

José García en zijn schoonmoeder Melchora Martínez op hun erf in Lorca. Links de stal die de buren hebben neergezet om dertienhonderd vleesvarkens te houden. Beeld Cesar Dezfuli voor de Volkskrant

Maar de groei loopt ook op het Iberisch Schiereiland tegen zijn grenzen. Er is verzet, van het hoogste tot het allerlaagste niveau. In december begon de Europese Commissie een strafprocedure tegen Spanje vanwege het niet naleven van, jawel, de stikstofregels. Concreet gaat het om de verontreiniging van grondwater door nitraat, een stikstofverbinding die in mest voorkomt en die in te hoge concentraties schadelijk is voor mens en milieu.

Volgens de Commissie heeft de Spaanse regering te weinig gedaan om de kwaliteit van het grondwater te verbeteren. Het leidde de afgelopen jaren onder meer tot een catastrofe in de Mar Menor, een binnenzee in de zuidelijke regio Murcia. De verontreiniging van het water leidde hier in 2019 en 2021 tot massale vissterfte, met vorig jaar 4.500 kilo dode vis die in één week van het strand werd geschept. De landelijke regering greep in door duizenden hectares illegaal geïrrigeerde landbouwgrond op te sporen. Aan de varkensindustrie, die ook bijdraagt aan het probleem, brandde zij haar vingers niet.

Psychische problemen door geur

Ook in de regio Murcia ligt Lorca, de boerengemeente waar José García sinds 2016 zijn strijd tegen varkens en vliegen voert. De handelaar in levensmiddelen (‘Ook in varkensvlees, ja. Ik ben geen dierenrechtenactivist en eet alles’) leidt een van de lokale protestbewegingen die door het hele land zijn opgestaan tegen de varkenslucht en de schadelijke effecten ervan voor de bewoners. In Lorca dringt die lucht zich overal op. Op vijftienhonderd boerderijen leven hier 1,5 miljoen varkens, tegenover slechts 90 duizend inwoners.

Samen met zijn vrouw Ana woont García hier al twintig jaar, in een vrijstaand huis met een zwembad in de tuin en fraai uitzicht op de bergketen van Enmedio. Schoonmoeder Melchora Martínez (69), een voorzichtig voortschuifelende vrouw in een blauwe bloemetjesjurk, woont al sinds haar geboorte in het huis ernaast. Kleinschalige veehouderij is ze niet vreemd: zelf houdt de familie 150 zwarte, nieuwsgierig blatende, geiten.

Aan de plattelandsrust kwam een einde toen ze hoorden dat hun buurman, een volle neef, van plan was een stal te bouwen voor 1.300 varkens op minder dan 50 meter van hun eigen woningen. Waarom zo dichtbij, vroeg García hem. ‘Por mis cojones’, zou de buurman hebben geantwoord. In een nette vertaling: daarom. De buurman, die tijdens het bezoek van de Volkskrant niet ter plekke was en niet inging op een achtergelaten verzoek om commentaar, kreeg zonder probleem zijn vergunning van de gemeente.

De bouw van de varkensstal op een paar meter van Garciá’s huis was het begin van zijn kruistocht tegen de intensieve veehouderij, die zijn land volgens hem ziek maakt. Beeld Cesar Dezfuli voor de Volkskrant

Zes jaar later eisen de mestlucht en de spanningen hun tol. Ademhalen kost de 69-jarige Martínez moeite, vooral als de wind hun kant op staat. ‘Een keer werd ik zo duizelig dat er een ambulance moest komen.’ Ze slikt pillen die haar rustiger moeten maken, toch kan ze er niet over vertellen zonder te trillen. Ze krijgt psychische hulp. Dat geldt ook voor dochter Ana, die het huis waarin ze met García woont heeft geprobeerd te verkopen. Martínez: ‘Maar geïnteresseerden zijn met één blik op de stal meteen uitgekeken.’ Het huis is weer van de markt gehaald.

Boeren stormen gebouw binnen

García’s bezwaren tegen de stalvergunning hebben tot op heden tot niets geleid. Wel kreeg hij aandacht in de media en groeide hij voor ‘honderden’ anderen met een stal in hun achtertuin uit tot vraagbaak. Op het gemeentehuis van Lorca begonnen de verhoudingen intussen te schuiven. In 2019 werd het rechtse gemeentebestuur afgelost door linkse partijen die voorzichtig beperkingen aan de boeren wilden opleggen. Nieuwe boerenbedrijven moesten voortaan op minimaal anderhalve kilometer van de stedelijke kern worden gebouwd. Een norm waar de lokale boerenorganisaties in eerste instantie mee instemden.

Toch was Lorca te klein toen het gemeentebestuur de nieuwe regel op 31 januari dit jaar ter stemming wilde brengen. Volgens de woedende boeren had het bestuur heimelijk extra maatregelen in het voorstel gefietst. De nieuwe eisen waren zo streng dat in de praktijk iedere boerderij in Lorca gevaar liep, hoorden de boeren op een met spoed belegde vergadering van onder andere Francisco Román, een veehouder met 18 duizend varkens en de voorzitter van de lokale boerenclub Adespolorca. Daar viel het besluit: ze gingen op de dag van de stemming demonstreren voor de deur van het gemeentegebouw.

Toen kookte de woede over. Een aanzienlijk deel van de ongeveer vijfhonderd demonstranten brak met geweld door het politiekordon en baande zich, in een variant op de bestorming van het Groningse provinciehuis, een weg naar binnen, zoals op videobeelden te zien is. Volgens de gemeente bedreigden de meest radicale demonstranten daar de burgemeester en wethouders. ‘We gaan jullie vermoorden, nietsnutten!’, zou er volgens hun getuigenissen in de media zijn geroepen. Volgens boerenvoorman Román is daar niets van waar en is alle heisa overdreven. ‘Er waren geen verwondingen, er is niets kapotgegaan.’

‘Aanslag op de democratie’

De openbaar aanklager denkt daar anders over en heeft achttien boeren voor de rechter gesleept, na wat de burgemeester ‘een aanslag op de democratie’ noemde. En dat terwijl de lont in het kruitvat, de mogelijke sluiting van al hun bedrijven, volgens hem niets meer dan een verzinsel was, bedoeld om de boeren tegen het linkse bestuur op te zetten.

‘Het was een en al manipulatie’, zegt ook Alfredo Artero. Als varkenshouder in het naastgelegen Puerto Lumbreras was hij bij de vergadering waarop de boeren besloten te gaan demonstreren. Daar zag en hoorde hij hoe uitgenodigde politici van de conservatieve Partido Popular en het radicaal-rechtse Vox samen met de boerenleiders de angst aanwakkerden. ‘Omdat ze het niet kunnen verkroppen dat links in Lorca aan de macht is.’

Artero (59), een varkensboer in een grijze overall en dito vissershoedje, vertelt erover tussen de zeshonderd varkens in zijn stal. Ook die van hem is wit, met voor de ingang twee grote donkergroene voersilo’s die het eten door een buizenstelsel automatisch naar hokken van 3 bij 3 meter pompen. In ieder hok zitten zeven roze varkens, die luid gillen en knorren. Zij leven nog relatief ruim: normaal gesproken telt ieder hok dertien biggen, maar een deel is net naar het slachthuis. De lucht die de varkens met hun poep en plas produceren is er een die in je kleren gaat zitten.

‘Zo schijnzelfstandig als een maaltijdbezorger’

Hoewel de aanleiding voor de boerenrellen een leugen was, was de reactie niet zo extreem geweest zonder een onderliggende frustratie die wel degelijk bestaat, zegt Artero. ‘De varkenshouder is er niet gelukkiger op geworden.’ Vijftien jaar geleden waren boeren als hij hier nog eigen baas. Artero bezat 750 eigen zeugen, wier biggen hij na de bevalling verzorgde en, als ze eenmaal groot en vet genoeg waren, naar het slachthuis bracht. Hij was meester van het proces en verdiende genoeg om te kunnen leven.

Dat alles veranderde met de financiële crisis, die ongemeen hard toesloeg in Spanje. Net als veel collega’s ontbrak het Artero plotseling aan geld om zijn dieren te voeden. Om te kunnen overleven, gaven de varkenshouders hun zeugen en daarmee hun relatieve autonomie op. Ze werden onderdeel van een systeem dat bekendstaat als ‘integratie’ en de basis vormt voor de recente explosieve groei.

Varkensboer Alfredo Artero in Puerto Lumbreras, waar hij zeshonderd varkens houdt. Beeld Cesar Dezfuli voor de Volkskrant

Voortaan zouden varkenshouders als Artero de biggen vetmesten van een handvol machtige boerenbedrijven, die de dieren na hun geboorte naar de boeren brengen en ophalen als ze vet genoeg zijn. Dom werk, zegt hij, ‘zoals de analfabeten op het platteland dat vroeger moesten doen’. Overstappen naar een andere afnemer kan niet. ‘Dan nemen de bedrijven contact met elkaar op: ‘Hoor eens, jouw mannetje heeft mij gebeld.’ Zo kunnen ze nauwelijks over hun prijzen onderhandelen. ‘Ik ben net zo schijnzelfstandig als een maaltijdbezorger.’

En dan heeft hij ook nog buren die klagen over de stank, zelfs al wonen die lang niet zo dicht bij zijn boerderij als García bij die van zijn buurman in Lorca. ‘Van die mensen die denken dat het vlees op hun bord uit de lucht komt vallen.’

De telefoon in zijn borstzakje gaat. Of Artero salchichas, worst, kan meenemen van de supermarkt, vraagt zijn vrouw. In de ideale wereld zou hij alles weer zelf doen, zegt hij: de zeugen begeleiden tijdens de bevalling, de biggen grootbrengen en misschien zelfs ambachtelijke salchichas draaien, als kleinschalig alternatief voor de mega-industrie die in zijn land is opgestaan. ‘Maar dat is een utopie.’