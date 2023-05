In Soedan is het relatief rustig, maar noodhulp komt nauwelijks op gang

Een uitgebrand bankfiliaal in Zuid-Khartoem waar het staakt-het-vuren voorlopig, op een enkel schot na, standhoudt. Volgens Al-Jazeera zouden er in het noorden van de stad talloze lichamen op straat liggen. Beeld AFP

Het Soedanese leger vuurde, kort nadat het staakt-het-vuren maandagavond inging, nog raketten af op de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) in de hoofdstad Khartoem. Maar sindsdien hebben er geen luchtaanvallen meer plaatsgevonden. De hoofdstedelijke regio is grotendeels in handen van de RSF, die proberen om de militaire bases van het reguliere leger in te nemen. Het leger beantwoordde die aanvallen vooral met artilleriebeschietingen en luchtaanvallen.

Ook de straatgevechten lijken grotendeels verstomd. Verschillende media melden op basis van ooggetuigen dat het, op een enkel schot na, stil is in Khartoem en het naastgelegen Omdurman. Buiten de hoofdstad vonden de hevigste gevechten plaats in de regio West-Darfur. Inwoners van de steden El Geneina en Nyala, die daar het strijdtoneel vormen, spreken ook van relatieve rust.

Het grote verschil met eerdere pogingen tot een gevechtspauze, die keer op keer mislukten, is dat beide partijen officieel akkoord zijn gegaan en er een controlesysteem is opgezet. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië, die het akkoord bemiddelden, lieten daarover alleen los dat ze de boel ‘op afstand’ in de gaten houden en dat overtreders op ‘sancties en andere middelen tot onze beschikking’ kunnen rekenen.

Belemmeringen van noodhulp

Het staakt-het-vuren duurt nog tot maandag en is vooral bedoeld om de inwoners, die al sinds 15 april tussen twee vuren gevangen zitten, wat respijt te bieden. Maar de situatie is ernstig. Een verslaggever van Al Jazeera beschrijft hoe talloze lichamen op straat liggen in Noord-Khartoem en veel gebouwen zijn vernietigd. Volgens de VN zijn zeker 860 mensen gedood, maar schattingen van hulpverleners liggen veel hoger.

Op veel plekken is de behoefte aan zorg, voedsel en drinkwater groot. Volgens hulporganisaties zijn duizenden mensen gewond geraakt. Maar de meeste ziekenhuizen ervaren gebreken aan alles. De noodhulp druppelt intussen heel langzaam binnen. Veel humanitaire hulpverleners wachten nog op groen licht om de getroffen gebieden in te gaan.

Artsen zonder Grenzen ervaart grote belemmeringen door recente incidenten van geweld en plunderingen. ‘Medewerkers en patiënten worden herhaaldelijk geconfronteerd met het trauma van gewapende groepen die de gebouwen van Artsen zonder Grenzen binnengaan en plunderen, waarbij medicijnen, voorraden en voertuigen worden gestolen’, schrijft de hulporganisatie dinsdag in een verklaring. Een aanwezige arts schreef dinsdag op Twitter dat ze geen toegang meer hebben tot hun magazijn in Khartoem.

Regenseizoen op komst

Mensen die wel kans hebben gezien, zijn massaal op de vlucht geslagen. De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) van de VN maakte dinsdag bekend dat zeker 1 miljoen mensen binnen Soedan ontheemd zijn geraakt door het geweld en ruim 320 duizend anderen zijn naar buurlanden gevlucht. Het leeuwendeel van hen is naar Egypte, Tsjaad of Zuid-Soedan gegaan.

Ook onder de vluchtelingen is de behoefte aan hulp groot. ‘Veel van degenen die ons hebben benaderd, bevinden zich in een noodtoestand. Ze zijn blootgesteld aan geweld of traumatische omstandigheden in Soedan en hebben zware reizen gemaakt’, zei een woordvoerder van de VN vluchtelingenorganisatie UNHCR vorige week. Om alle Soedanezen in nood te bereiken, is volgens de VN de komende tijd bijna drie miljard euro nodig.

In Tsjaad vormt het regenseizoen dat eind juni losbarst een extra risico. Het arme land wordt jaarlijks geplaagd door enorme overstromingen die gepaard gaan met een piek van ziektes als malaria en cholera. Het Rode Kruis waarschuwde dinsdag dat het niet gaat lukken om de ruim 80 duizend Soedanese vluchtelingen op tijd in veiligheid te brengen en dat het regenseizoen het veel moeilijker zal maken om hulp bij de mensen te krijgen.