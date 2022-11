In Seoul speuren honderden agenten naar oorzaken, en veroorzakers, halloweenramp

De Zuid-Koreaanse premier Han Duck-soo (in het midden) bezoekt de rampplek in Seoul. Beeld EPA

Agenten spitten nu beelden van tientallen beveiligingscamera’s uit de buurt door, en duizenden foto’s en filmpjes van het internet om erachter te komen waar de dodelijke paniek begon en wat of wie die paniek heeft veroorzaakt. Tientallen forensische experts zijn maandag de buurt ingetrokken op zoek naar sporen en agenten gaan van deur tot deur om onder andere winkelpersoneel te ondervragen.

Ooggetuigen meldden dat alles begon toen jongemannen op de top van een van de steegjes van Itaewon mensen naar beneden begonnen te duwen. Ook andere mogelijkheden worden onderzocht, zegt politiechef Nam Gu-jun. ‘We willen een reconstructie maken van wat er is gebeurd en kijken of er iemand verantwoordelijk is geweest voor het op gang brengen van de paniekgolf.’

‘Onbeschrijflijke droefheid’

Bij de ingang van metrostation Itaewon is een herdenkingsplaats geïmproviseerd, waar mensen ook maandag nog bloemen legden. Winkels en bars in Itaewon waren gesloten, en de straatjes waar zaterdag nog 100 duizend feestvierders op elkaar gepakt stonden, waren uitgestorven. Elders in de stad werden halloweenevenementen geschrapt, en haalden hotels, winkels, clubs en amusementsparken hun versieringen weg. De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol zei dat hij ‘onbeschrijflijke droefheid’ voelde.

Het identificeren van de slachtoffers was maandagmiddag zo goed als voltooid. Volgens premier Han Duck-soo waren 153 van de 154 doden geïdentificeerd en konden voorbereidingen voor de begrafenissen worden getroffen. Onder de slachtoffers waren 26 buitenlanders uit veertien landen. Van de 149 gewonden waren er 33 slecht aan toe; gevreesd werd dat het dodental daarom nog zou stijgen. Verreweg de meeste doden waren twintigers en dertigers, en bijna tweederde was vrouw.

De politie, die zondag nog veel kritiek kreeg, omdat er te weinig mankracht zou zijn ingezet, kwam maandag met cijfers die moesten bewijzen dat zij had gedaan wat van haar verwacht mocht worden. Er waren zaterdag 137 agenten ingezet, wat veel meer was dan de 34 tot 90 man van de jaren voordat de coronapandemie het uitgaansleven lamlegde. Toen zaterdag de paniek op gang kwam en er van alle kanten werd geduwd, konden de agenten niets meer doen. De politie hoopt van de reconstructie te leren hoe een menigte als die van zaterdag in de toekomst beter in bedwang kan worden gehouden.