In Saoedische schoolboeken zijn ‘christenen en Joden’ niet langer de vijand van moslims, en dat past in een trend

In de recentste schoolboeken voor 15- tot 17-jarigen is het woord ‘zionisten’ vervangen door ‘Israëlische bezetters.’ Ook is er een Korantekst verwijderd waarin ‘christenen en Joden’ de vijanden werden genoemd van moslims. In een hoofdstuk over patriottische poëzie gaat het niet langer over de noodzaak de ‘Joodse kolonisatie van Palestina’ te bestrijden. Op kaartjes staat Israël wel aangemerkt als ‘Palestina.’ De bevindingen komen uit een recent verschenen rapport van een Israëlisch instituut voor het monitoren van vrede en culturele tolerantie in schoolboeken (Impact-Se).

De wijzigingen passen in een trend, waarbij het Saoedische koninkrijk zich steeds welwillender opstelt naar Israël, een land dat het decennialang verketterde. Beide landen delen een vijand, te weten Iran. De regeringen wisselen daarom geregeld inlichtingen uit, en vorig jaar opende Riyad zijn luchtruim voor Israëlische vliegtuigen. ‘Israël is niet onze vijand’, zo zei kroonprins Mohammed Bin Salman een paar jaar geleden tijdens een bezoek aan de Verenigde Staten. ‘Israëli’s doden geen Saoediërs.’

Over de auteur

Jenne Jan Holtland is correspondent Midden-Oosten voor de Volkskrant. Hij woont in Beiroet, en is auteur van het boek De koerier van Maputo (2021).

De pas 37-jarige Bin Salman is het boegbeeld van Saoedische millennials, bij wie de Palestijnse zaak – bijkans heilig voor hun ouders – veel minder emotie oproept. Onder Bin Salman vindt een verschuiving plaats, waarbij de orthodoxe (wahabitische) islam in de openbare ruimte plaatsmaakt voor een meer seculiere, nationalistische invulling van het geloof. De organisatie die de schoolboeken jaarlijks onderzoekt, is overigens niet onomstreden. Volgens een studie in opdracht van de Europese Commissie maakt Impact-Se zich in zijn rapporten geregeld schuldig aan ‘generalisaties en overdreven conclusies.’

Abraham-akkoorden

In Washington is de hoop dat Riyad de komende jaren over wil gaan tot volledige normalisatie van de betrekkingen met Israël. Minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken lobbyde daar eerder deze maand voor tijdens een bezoek aan de Golfstaat. Onder de vorige Amerikaanse president, Donald Trump, tekende een handvol andere Arabische staten (Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten, Marokko en Soedan) al een verklaring waarin men de Joodse staat erkende – de zogeheten Abraham-akkoorden. Sindsdien verkoopt Israël voor miljoenen aan wapensystemen aan die landen, en duiken er in Dubai steeds meer Israëlische toeristen op. In Abu Dhabi werd eerder dit jaar een synagoge geopend.

Voor het veel grotere Saoedi-Arabië ligt het allemaal gevoeliger. Het koninkrijk met de heiligdommen in Mekka en Medina werpt zich van oudsher op als hoeder van de islam. Voor veel moslims zou Saoedisch-Israëlische normalisatie een gotspe zijn. Uit een opiniepeiling verricht door het Arab Center Washington DC bleek vorig jaar dat slechts 5 procent van de Saoediërs zo’n stap zou steunen. Saillant is wel dat 57 procent de vraag weigerde te beantwoorden. In de hele regio zegt 84 procent van de Arabieren tegen normalisatie te zijn.

Voor de regering onder leiding van kroonprins Bin Salman is het daarom een delicate balanceer-act. Voorlopig stelt men zich op het oude standpunt dat Israël eerst vrede moet sluiten met de Palestijnen – een onhaalbare kaart. Ook willen de Saoediërs dat het makkelijker wordt om wapens in te kopen bij Washington, plus Amerikaanse veiligheidsgaranties en de zekerheid dat ze (in navolging van zowel Israël als van aartsvijand Iran) uranium mogen verrijken ‘voor civiele doeleinden.’