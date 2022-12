In Russische boekhandels vind je geen woord meer over lhbti’ers

Gele etiketten in een boekhandel in Moskou geven aan: ‘de auteur is tot buitenlandse agent verklaard’. Beeld Geert Groot Koerkamp

‘De auteur is tot buitenlandse agent verklaard’, meldt een felgeel etiket met rode letters op een in cellofaan verpakt boek over het Kremlin van president Poetin, geschreven door de Russische journalist Michail Zygar. De inhoud blijft buiten bereik van minderjarigen: ‘18+’ luidt de aangegeven leeftijdsgrens.

Ernaast in de boekhandel aan de Moskouse Tverstraat ligt, eender gebrandmerkt, een boek van collega Michail Fisjman, die tegenwoordig vanuit een studio in Amsterdam een wekelijks actualiteitenprogramma presenteert voor de uit Rusland verdreven televisiezender – en ook al ‘buitenlands agent’ – Dozjd (Regen).

Als je deze boeken wilt bestellen via de website van diezelfde boekhandel Moskva, moet je eerst je geboortedatum invullen. De omslagen zijn vervaagd. Elders in Moskou verkoopt een kleine boekwinkel de gewraakte boeken bij gebrek aan kleurige etiketten simpelweg in bruin pakpapier, alsof het gaat om pornografie. Titel en leeftijdsgrens worden met zwarte stift aangebracht. Geheel onbedoeld trekken de nieuwe verpakking en markering juist de aandacht. Als een verboden vrucht.

Lhbti-thematiek

Toch zijn boeken van ‘buitenlandse agenten’ voorlopig in ieder geval nog verkrijgbaar. Dat geldt al niet meer voor verschillende bekende titels met lhbti-thematiek die volledig uit de verkoop zijn gehaald. Zoals de bestseller Een zomer in een pioniersdas van Jelena Malisova en Katerina Silvanova, over de liefde tussen twee jongens in een kamp van de communistische jeugdbeweging in de jaren tachtig. Een nieuwe wet die sinds begin december ‘propaganda’ van ‘niet-traditionele seksuele geaardheid’ verbiedt, maakt het uitgeven en verkopen van dergelijke literatuur al te riskant. Malisova en Silvanova hebben na een reeks anonieme bedreigingen Rusland verlaten.

Hoewel het functioneren van onafhankelijke media in Rusland al jarenlang stelselmatig wordt bemoeilijkt, bleef de boekhandel tot nu toe goeddeels buiten schot. Van censuur was geen sprake. Vaak verrassend kritische boeken lagen er broederlijk zij aan zij met de pennenvruchten van erkende Kremlinpropagandisten of de verzamelde werken van Sovjetdictator Stalin. Aan die relatieve rust komt nu een einde.

De populaire Moskouse boekenmarkt Non/fiction was, tot eind vorig jaar, meer dan twintig jaar lang een vrijplaats waar het geschreven en gesproken woord nimmer de voet werd dwarsgezet. Maar bij de jongste editie begin december was de toeloop duidelijk minder, schitterden zowel interessante sprekers als buitenlandse uitgeverijen door afwezigheid en werd standhouders door de organisatie gemaand boeken van ‘buitenlandse agenten’ en van lhbti-signatuur vooral uit het zicht te houden. Popcorn Books, de uitgever van Een zomer in een pioniersdas, werd op het laatste moment zonder opgaaf van redenen de toegang tot de boekenmarkt ontzegd. De stand was al opgebouwd, de boeken lagen klaar.

De uitgeverij, waarvan de eigenaars Aleksej Dokoetsjajev en Andrej Bajov inmiddels ook zijn aangemerkt als buitenlandse agenten, heeft sinds eind november veiligheidshalve de verkoop van boeken met lhbti-thematiek gestaakt. LitRes, een van de grootste Russische internetboekhandels, heeft de auteurs van dergelijke boeken gevraagd hun teksten te herschrijven, zodat ze niet langer kunnen worden aangemerkt als propaganda. Geven de auteurs geen gehoor aan de oproep, dan zegt LitRes zelf de inhoud te zullen analyseren en de titels zo nodig uit het assortiment te halen. Internetuitgeverij Ridero heeft dat inmiddels al gedaan, met behulp van een neuraal netwerk, en heeft diverse werken verwijderd.

Geen van de auteurs heeft tot dusverre gereageerd op de oproep van LitRes. Ook wat ‘propaganda’ is en wat niet blijft volkomen onduidelijk. De auteurs van de wet die ‘lhbti-propaganda’ verbiedt – de overgrote meerderheid van de leden van de Staatsdoema – hebben eerder verzekerd dat literaire werken er niet onder vallen, maar daarvoor bestaat geen enkele garantie. En dus nemen uitgevers en boekhandelaren bij voorkeur het zekere voor het onzekere.

Verboden boeken

‘De mensen zullen vrezen dat iedere vermelding van homoseksualiteit aanleiding kan zijn een boek te verbieden’, zegt boekhandelaar en uitgever Boris Koeprianov tegen onlinekrant Novaja Gazeta Europa. ‘Maar zo ver zullen onze autoriteiten denk ik niet gaan. Ik zie persoonlijk niet hoe die wet kan worden gerealiseerd.’ Voorlopig houden hij en enkele collega’s zich op de vlakte en wachten de loop der gebeurtenissen af. ‘Als er een besluit komt van de rechter, dan zullen we daarnaar handelen.’

Intussen hebben Russische bibliotheken een lijst ontvangen van boeken die niet langer mogen worden uitgeleend, dat meldt althans literair criticus Sergej Lebedenko via Telegram. De door hem gepubliceerde lijst omvat meer dan vijftig boeken van Russische en ook gevierde buitenlandse auteurs, onder hen Stephen Fry, Haruki Murakami, Eduard Limonov, Michael Cunningham en John Boyne. Er staan ook werken op van de in 2011 overleden Russische seksuoloog Igor Kon, die al in de jaren tachtig vergeefs pleitte voor afschaffing van strafrechtelijke vervolging van homoseksualiteit en decennialang een pleitbezorger was van seksuele voorlichting in Rusland. Het cultuurdepartement van het Moskouse stadsbestuur ontkent het bestaan van de lijst en weigert commentaar te geven op ‘roddels’.

Eerder al waren volgens de website The Village bibliotheken in Moskou geïnstrueerd dat ze het uitlenen van boeken van in ongenade gevallen auteurs moesten belemmeren. Dat zou in eerste instantie gaan om ‘buitenlandse agenten’ en andere schrijvers die openlijk kritiek leveren op het Russische optreden in Oekraïne. Onder die laatsten zijn de bekende schrijvers Boris Akoenin en Ljoedmila Oelitskaja, die beiden buiten Rusland verblijven. De boeken kunnen vooralsnog wel worden ingezien, maar dan alleen ter plekke, in de bibliotheek.