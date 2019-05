In Rusland komt alleen The Voice Kids niet weg met stemfraude

Het logo van de Nederlandse The Voice Kids in Aalsmeer. Beeld ANP Kippa

Dat is de conclusie van een onderzoek naar de verkiezing. De Russische staatszender Eerste Kanaal heeft de uitslag donderdag ongeldig verklaard.

Kijkers vertrouwden de finaleronde van vorige maand niet. Van de negen kandidaten kreeg de 10-jarige Mikella Abramova maar liefst 56,5 procent van de stemmen. Zo’n verpletterende overwinning was in de show nooit eerder vertoond. Volgens duizenden kijkers kon Mikella de overwinning onmogelijk danken aan haar zangkwaliteiten. Het moest dus wel liggen aan haar familiebanden.

Mikella’s vader is Jan Abramov, een bekende zakenman in de wapenindustrie en machinebouw. Moeder Alsou loopt al decennia mee in de Russische showbusiness: de zangeres werd tweede op het Songfestival van 2000 en presenteerde de editie van 2009. Mikella’s opa, Ralif Safin, was senator en vicevoorzitter van Lukoil, het een-na-grootste gasbedrijf van Rusland.

Onderzoeksresultaten bevestigden donderdag de vermoedens van veel kijkers. Na het ‘u kunt nu bellen’ van de presentatoren trad een systeem van geautomatiseerde telefoontjes en sms’jes in werking, zo ontdekte het digitale beveiligingsbedrijf Group-IB. Zeker 30 duizend stemmen kwamen van telefoonnummers die telkens maar één getal van elkaar verschilden.

Ondertussen stroomden zeker achtduizend sms’jes binnen met, naast de stemcode, een identiek rijtje getallen. Een technisch foutje van de fraudeurs, stelt Group-IB. Al die telefoontjes en sms’jes leverden stemmen op voor kandidaat nummer 7: Mikella.

Overwinning op fraudeurs

De ongeldigverklaring van de uitslag is een opvallende overwinning van de Russische samenleving op verkiezingsfraudeurs. Veel Russen lijken zich erbij neergelegd te hebben dat verkiezingen voor president en parlement oneerlijk verlopen – demonstraties brachten weinig verandering en zijn kleiner geworden sinds de politie harder ingrijpt. Maar nu stemfraude hun kinderen raakte, kwamen de Russen in actie en protesteerden ze massaal op sociale media.

Dat protest dwong Eerste Kanaal een onderzoek in te stellen om de geloofwaardigheid van de show te beschermen. Zonder die geloofwaardigheid geen kijkers en geen adverteerders. Ook Talpa, de Nederlandse eigenaar van het format, eiste een verklaring voor de verdachte uitslag. Eerste Kanaal zegt de voorlopige onderzoeksresultaten gedeeld te hebben met Talpa.

In de resultaten valt op dat de identiteit van de fraudeurs geheim blijft. ‘Het doel van het onderzoek was om aan te tonen of er al dan niet kunstmatige invloeden op de verkiezing zijn geweest, niet om schuldigen aan te wijzen’, verdedigde Eerste Kanaal zich donderdag in Russische media.

De zender heeft aangekondigd dat er een nieuwe finaleshow komt op 24 mei. Het is niet bekend of kijkers dan opnieuw kunnen stemmen.