In ruil voor pensioenstelsel: vakbeweging eist pensioen voor ingehuurde zzp'ers

In de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel eist de vakbeweging dat bedrijven pensioenpremie gaan betalen voor ingehuurde zzp’ers.

EIS VAN DE DAG

Pensioen voor zzp’ers

Bedrijven die zzp’ers inhuren, moeten voor hen pensioenpremie gaan betalen. Dit is een voorwaarde die de vakbeweging stelt in de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel. De vakbeweging wordt hierin gesteund door de linkse oppositie en zet zo het kabinet en de werkgevers verder onder druk.

Vakbeweging, werkgevers en kabinet onderhandelen al maanden over een nieuw pensioenstelsel. Betrokkenen zeggen dat een akkoord in zicht is. Donderdagavond spreken premier Rutte en minister Koolmees van Sociale Zaken opnieuw met de top van vakbeweging en werkgevers. Het kabinet deed eerder al concessies om de vakbeweging over de streep te trekken.

De linkse oppositiepartijen – GroenLinks, SP, PvdA – zitten weliswaar niet aan tafel maar zowel het kabinet als de vakbeweging hecht aan hun steun. De vakcentrale FNV wil geen akkoord sluiten zonder ‘linkse’ rugdekking. Het kabinet wil graag brede steun in het parlement voor de hervorming van het pensioensysteem, ook omdat de meerderheid in de Eerste Kamer in het voorjaar mogelijk wegvalt.

Pensioen voor zzp’ers is een cruciale voorwaarde die de FNV en de linkse partijen nog op tafel hebben liggen, meldt verslaggever Gijs Herderscheê. Daarmee hopen zij te voorkomen dat een hele generatie zonder pensioenopbouw komt te zitten. Ook hopen zij het draagvlak voor de pensioenfondsen te verbreden met nieuwe deelnemers.

Pensioen voor zelfstandigen ligt politiek uiterst gevoelig. VVD, D66 en de werkgevers zien hen als ondernemers die hun eigen zaakjes kunnen regelen. ‘Links’ maar ook het CDA en de ChristenUnie hebben vooral oog voor zelfstandigen die hun eigen zaakjes niet kunnen regelen omdat zij daarvoor te lage tarieven betaald krijgen. Denk aan de thuiszorgmedewerker, de eindredacteur en de postbezorger. De vakbeweging wil, gesteund door SP, GroenLinks en PvdA, van het kabinet de toezegging dat werkgevers verplicht worden voor hen pensioenpremie af te dragen. Deze plicht geldt dus alleen voor zzp’ers die door bedrijven worden ingehuurd, niet voor degenen die als zelfstandigen voor bijvoorbeeld particulieren werken, zoals de loodgieter die de kraan komt repareren of de tandarts.

Naast het pensioenvoorstel vragen vakbeweging, werkgevers en ‘links’ langzamer verhoging van de AOW-leeftijd. Ook willen zij dat de boete op vroegpensioenregelingen helemaal verdwijnt.

GESPREK VAN DE DAG

De blik naar Londen

Het was in september op Prinsjesdag een van de voornaamste voorbehouden die het kabinet maakte bij de goednieuws-show: mooi, die begroting, maar nu eerst eens afwachten hoe het afloopt met de Brexit. Een harde scheiding in maart 2019 kan ook de Nederlandse handelsbelangen en de economische groei immers grote schade berokkenen.

Vandaar dat de aandacht van het Binnenhof vandaag gericht is op Londen, waar het kabinet inmiddels tekenen van ontbinding vertoont en het zeer de vraag is of de concept-deal tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk überhaupt enige kans maakt in het parlement.

Mede daarvan zal afhangen wanneer het Nederlandse standpunt gereed moet zijn. Minister Blok houdt zich vooralsnog wijselijk op de vlakte. De deal vergt ‘nauwkeurige bestudering’, liet hij weten. Pas zodra die studie voorbij is, komt de Europese Raad bijeen om een oordeel te vellen. Als er dan tenminste nog een concept-deal is.

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken in gesprek met de pers. Beeld ANP - Bart Maat

Reactie Nederlands kabinet op deal #Brexit: “goede stap”, “nauwkeurig bestuderen”, toetsen aan Nederlandse belangen, zegt minister Blok in schriftelijke verklaring. pic.twitter.com/2jRM5V3lCI Fons Lambie

ONDERZOEK VAN DE DAG

De politieke Eerste Kamer

Er was een tijd, nog niet eens zo lang geleden, dat het politieke gewicht van de Eerste Kamer werd onderschat. Bijvoorbeeld door Mark Rutte en Diederik Samsom, die tijdens hun formatie in 2012 nog dachten dat een minderheid daar ‘aan de overkant’ geen probleem hoefde te zijn: die Eerste Kamerleden zaten er toch vooral om wetten op uitvoerbaarheid en rechtmatigheid te controleren? Ze zouden toch niet zo flauw zijn om de boel om politieke redenen te blokkeren?

Hoezeer dat een misvatting was, bleek al snel toen de eerste wetsvoorstellen in de Eerste Kamer arriveerden. Het blijkt nu eens te meer uit het onderzoek dat verslaggever Sandrine Thelosen deed naar het stemgedrag in de Eerste Kamer in deze zittingsperiode: nog steeds volgen de fracties in de Eerste Kamer in vrijwel alle gevallen trouw de lijn van hun partijprogramma en die van hun politieke aanvoerders in de Tweede Kamer. Alleen als er niets op het spel staat, wordt er wel eens afgeweken.

Premier Rutte weet wat hem te doen staat: als zijn kabinet in maart de meerderheid in de Eerste Kamer verliest - en de peilingen wijzen in die richting - zal hij de boel via de Tweede Kamer moeten repareren.

Stemmingen in de Eerste Kamer. Beeld ANP - Bart Maat

ONDERTUSSEN IN...

50Plus

Over de interne stabiliteit van politieke partijen die zijn opgericht door Jan Nagel, is al veel gezegd en geschreven. Zeker zoveel valt er te zeggen over de toestand van partijen waaruit Jan Nagel zich heeft teruggetrokken. De PvdA voorop natuurlijk, meteen gevolgd door Leefbaar Nederland. Nog regelmatig denken de gelukkigen die erbij mochten zijn terug aan de congressen van Leefbaar in de dagen ná Nagel .

Inmiddels is de vraag gerechtvaardigd of 50Plus wel overeind blijft zonder oprichter Nagel, die zich aan het terugtrekken is uit al zijn verantwoordelijkheden. Woensdagavond bleek dat de nieuwe voorzitter, Geert Dales, alle zeilen moet bijzetten om de boel bij mekaar te houden. Daartoe wil hij zich nu ontdoen van de helft van zijn bestuur, nadat eerder al het complete wetenschappelijk bureau buiten de deur werd gezet. Er zit niks anders op, meent Dales: ‘Het gesodemieter moet nu afgelopen zijn.’

Geert Dales eerder dit jaar met partijleider Henk Krol tijdens de Algemene Vergadering van 50PLUS. Beeld ANP - Remko de Waal

OVERLEDEN

Elise Leijten

Geen Binnenhofbezoeker kon om haar heen, in de afgelopen jaren: Elise Leijten was zo'n demonstrant die steeds terugkeerde in Den Haag, waar vanalles werd besloten waar zij tegen was. Ze demonstreerde tegen kernenergie, tegen het bezoek van de Japanse keizer, tegen de Betuwelijn, tegen racisme, tegen de Navo, tegen de JSF en ga zo maar door. In 2012 haalde ze het nieuws toen ze als een van haar alter ego's, K. Pitalist (foto), een heel eind achter de fietsende premier Rutte aanrende toen die het Catshuis verliet.

Op 23 oktober 2018 overleed ze. Verslaggever Peter de Waard staat vandaag stil bij haar leven in dienst van het protest.

Demonstrante Elise Leijten als K.Pitalist, hier op Prinsjesdag 2017 bij paleis Noordeinde. Beeld ANP - Niels Wenstedt

