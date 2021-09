In Rotterdamse wijken komt tot de helft van de verkochte woningen in handen van investeerders

Een luchtfoto van Rotterdam-Zuid uit 2018. Beeld ANP

Dat meldt RTV Rijnmond, dat cijfers opvroeg bij het kadaster, het openbaar register van de overheid. De wijken op Zuid en rondom het Centrum zijn het populairst. In Charlois, een wijk op Zuid, kwam de helft van de woningen in handen van investeerders.

Ook in het Centrum, Delfshaven, Feijenoord, Noord en delen van de aangrenzende stad Schiedam belandde tussen de 40 en 46 procent van de verkochte woningen in handen van investeerders. In Schiedam valt dit deels te wijden aan het grootschalige opsplitsen van woningen voor verhuur, aan onder meer arbeidsmigranten.

Geliefde investeringsplek

Rotterdam is een geliefde investeringsplek van vastgoedbeleggers geworden. Het AD omschreef recent hoe Amsterdamse vastgoedbedrijven hun focus verleggen naar Rotterdam. Ze zien potentie in de havenstad en krijgen daar meer vastgoed voor hun geld dan in Amsterdam. Ook buitenlandse investeerders hebben Rotterdam ontdekt: de Amerikaanse megabelegger Blackstone kocht er vorig jaar 225 huurwoningen.

Met name in het laatste kwartaal van vorig jaar sloegen investeerders toe: 45 procent van de verkochte Rotterdamse woningen ging toen naar investeerders. De haast was vermoedelijk het gevolg van de overdrachtsbelasting van 8 procent die beleggers sinds 1 januari 2021 moeten betalen. In totaal zijn bijna 14 procent van de woningen in Rotterdam in handen van investeerders.

Zelfbewoningsplicht

Vanaf volgend jaar krijgen Rotterdam en andere gemeenten meer mogelijkheden om beleggers van de woningmarkt te weren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt aan een zelfbewoningsplicht, waardoor gemeenten kopers kunnen verplichten daadwerkelijk te wonen in de woning die zij kopen. Dit wordt ook wel de opkoopbescherming genoemd.

Momenteel zet een aantal Nederlandse gemeenten de plicht al in bij nieuwbouwwoningen. Het ministerie streeft ernaar de wetswijziging die nodig is om de zelfbewoningsplicht ook voor andere woningen inzetbaar te maken voor 1 januari 2022 rond te krijgen.

Gemeenten gaan er vervolgens zelf over in welke mate en op welke manier zij de plicht inzetten. Daarbij gelden wel enkele beperkingen. Gemeenten moeten onderbouwen waarom ze de woonplicht in een wijk noodzakelijk achten in het tegengaan van de woningschaarste.

De woningen die al in bezit zijn van investeerders, vallen niet onder de plicht. Ook woningen die onderdeel zijn van een winkel- of bedrijfspand kunnen niet aan de zelfbewoningsplicht worden onderworpen. Eigenaren van woningen mogen bovendien te allen tijde verhuren aan familie of tijdelijk verhuren als zij er zelf minimaal een jaar gewoond hebben.

Kritiek

Meerdere grote gemeenten, waaronder Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven zijn van plan van de zelfbewoningsplicht gebruik van te maken. Vastgoedbeleggers zitter er uiteraard niet op te wachten, maar ook De Nederlandsche Bank (DNB) is kritisch.

DNB-directeur Olaf Sleijpen vreest dat de woningschaarste ‘alleen maar groter’ kan worden door de plicht, zei hij in maart tegen BNR. Het weren van beleggers kan volgens hem leiden tot een groter tekort in het middensegment. ‘Er springt niet onmiddellijk iemand in het gat. Tenzij er opeens heel veel wordt bijgebouwd, gaan de prijzen verder omhoog.’