In Rotterdam wordt er voortaan niet meer ‘vernederend’ papier geprikt ‘in feestelijk oranje’

Papier prikken. Foto Foto Marcel van den Bergh

Tussen 2015 en nu hebben 5.159 mensen verplicht papier geprikt in Rotterdam. Het leidde tot veel frustratie, zo concludeerde de gemeentelijke ombudsman al in 2015: ‘Minimaal veertig personen per dag die in grote groepen, gekleed in feestelijk oranje, drie keer per dag door de kleine wijk Zevenkamp gaan om papier te prikken’, zo tekende de ombudsman een van de reacties op. ‘Wandelingen van een half uur waar je 2,5 uur over moet doen om de tijd vol te krijgen. En er is ook niets meer om te prikken. Zevenkamp is nog nooit zo schoon geweest. Papier prikken is niet erg, maar dit is zo nutteloos.’

Wethouder Moti is het met de kritiek eens. ‘Je bent verplicht om vrijwilligerswerk te doen, maar je moet er wel wat van leren. Als je bijvoorbeeld in de zorg wil gaan werken, kan je beter in een verpleeghuis werkervaring opdoen. Of in een bedrijf als je verder in de techniek wil.’ Het nieuwe college wil de komende jaren 8.000 mensen structureel uit de bijstand helpen. ‘Dan moeten we wel meer maatwerk bieden.’

Wethouder Richard Moti (PvdA). Foto Casper Rila

Tegenprestatie

Het papier prikken maakt deel uit van ‘Werk Loont’, een traject van vijftien weken voor Rotterdammers die nog maar kort in de bijstand zitten. Daar hoort één dag per week papier prikken bij – tenzij je zelf acht uur per week betaald werk kunt vinden. Werk Loont is iets anders dan de veelbesproken ‘Tegenprestatie’: dat zijn de 20 uur vrijwilligerswerk door mensen die langdurig in de bijstand zitten en voor wie betaald werk niet op korte termijn waarschijnlijk is.

In Rotterdam wordt al jarenlang gebakkeleid over wat de beste manier is om mensen uit de bijstand te helpen. In 2012 kreeg toenmalig PvdA-wethouder Marco Florijn forse kritiek te verduren toen hij met werklozen naar de kassen in het Westland reed op zoek naar een baan. Hij zou het voor de bühne doen en een opportunist zijn. Diens opvolger, Maarten Struijvenberg van Leefbaar Rotterdam, kreeg weer het verwijt te hardvochtig te zijn.

Symboolpolitiek

Oppositiepartij Leefbaar Rotterdam vindt het afschaffen van het papier prikken door de PvdA symboolpolitiek. ‘Er is niks mis met papier prikken. Er is groot draagvlak voor onder de Rotterdamse bevolking, het stimuleert de hersenen en activeert de persoon’, zegt Ehsan Jami. ‘De maatregel is trouwens door PvdA-wethouder Marco Florijn ingevoerd, niet door Leefbaar.’

Wethouder Moti vindt het niet interessant welke partij het papier prikken ooit heeft ingevoerd. ‘Ik vind het gewoon geen nut hebben voor het vinden van betaald werk.’ Later dit najaar volgt een uitgewerkt plan - met meer maatwerk en zonder papier prikken.