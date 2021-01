In Rome regende het dode vogels met oud en nieuw

Tientallen dode spreeuwen liggen op straat in Rome. Beeld OIPA International/Twitter

Volgens de vogelbescherming kostte het vuurwerk in Rome dit jaar het leven aan honderden spreeuwen, die als een regen van kleine lijkjes neerdaalden over enkele straten in het stadscentrum. Vooral op de beroemde Via Cavour was het raak, dicht bij het centrale treinstation Termini.

Ondanks het vuurwerkverbod werd er in Rome volop vuurwerk afgestoken tijdens de jaarwisseling. Pas op woensdag 30 december maakte Virginia Raggi, de burgemeester van Rome, bekend dat vuurwerk afsteken tussen 31 december en 6 januari verboden zou zijn. De meeste Romeinen hadden hun vuurwerk toen allang in huis en vonden weggooien duidelijk zonde. Om twaalf uur was er weinig van het verbod te merken.

Het is niet helemaal duidelijk waarom er in een paar minuten zoveel vogels tegelijk stierven. Hun normaal zo onfeilbare richtingsgevoel raakte waarschijnlijk in de war door het lawaai van het vuurwerk, waarop velen tegen elektriciteitskabels, op elkaar of tegen gebouwen aan zijn gebotst.

Anderen zouden volgens ecologen gestorven zijn uit angst voor het vuurwerk. De harde knallen zouden een hartinfarct hebben veroorzaakt, al is niet iedereen van die theorie overtuigd. Buurtbewoners willen weten of de regen van dode vogels de schuld is van het centrale, door de gemeente afgestoken vuurwerk, meldt La Repubblica.

Beroemd

De Romeinse spreeuwen zijn beroemd vanwege hun uitgebreide formaties, waarin ze al sinds mensenheugenis over de Eeuwige Stad heen zwermen. De dieren zijn ook berucht. Dit najaar kwamen er naar schatting zo’n vier miljoen vogels in de stad overwinteren, die met hun uitwerpselen voor veel overlast zorgen.

Maar waarom zijn er deze nieuwjaarsnacht zoveel vogels gestorven, terwijl er toch elk jaar vuurwerk afgestoken wordt? Volgens de Italiaanse vogelbescherming is de massale sterfte een indirect gevolg van de pandemie, legt een woordvoerder uit aan lokaal medium RomaToday.

De afgelopen jaren waren er minder vogels in het centrum, omdat er veel maatregelen genomen werden om ze af te schrikken. Omdat het dit jaar zo rustig was, keerden de vogels dit jaar massaal terug en betrokken ze een centrale slaapplek in de bomen dicht bij station Termini. Spreeuwen zijn sociale dieren en vliegen niet alleen in formatie, maar slapen ook graag met duizenden dicht bij elkaar.

Daar werden ze dit jaar met oud en nieuw dus opgeschrikt door het geknal van het vuurwerk, met fatale gevolgen. Het is overigens niet de eerste keer dat er een massale spreeuwensterfte is in Rome, roept de vogelbescherming in herinnering. Vooral in de jaren tussen 2003 en 2010, toen er meer vogels in de stad waren dan daarna, heeft het een paar keer dode spreeuwen geregend.