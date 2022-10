In Rome hoort de strijd tegen kalk bij het dagelijks leven

Waar lopen de correspondenten van de Volkskrant tegenaan in hun dagelijkse leven? Vandaag: Rosa van Gool merkt in Italië hoe fijn het kalkarme Nederlandse kraanwater is.

‘Wat mist u aan Nederland?’, wil een Amsterdamse scholier weten tijdens een vraaggesprek, dat in hun Romereis bomvol kerk- en museumbezoek dient als luchtige onderbreking. Ik noem vrienden, familie, en vooral mijn nichtje van tien maanden dat ik wel vaker zou willen zien. Verder niets, zeg ik, maar een paar dagen later realiseer ik me dat het niet waar is. Eén ding uit Nederland mis ik bijna dagelijks: het kraanwater.

Niet alleen omdat het veel beter smaakt dan het water uit mijn Romeinse kraan, maar vooral vanwege de afwezigheid van kalk. Het klinkt misschien vreemd – of als een reclame voor schoonmaakmiddelen – maar het ogenschijnlijk onschuldige witte spul is de afgelopen twee jaar mijn natuurlijke vijand nummer 1 geworden.

Eerst even de cijfers. In Amsterdam heeft kraanwater een ‘hardheid’ (maat voor de aanwezigheid van calcium en magnesium) van tussen de 6 en de 10 Franse graden. In Rome is de hardheid met 31 graden ruim drie keer zo hoog, door de kalkrijke bodem waaruit het voortkomt.

Nu zult u als lezer misschien uw schouders ophalen – begrijpelijk – maar voor wie hier woont en een huis probeert te onderhouden, maakt de strijd tegen kalk onvermijdelijk deel uit van het dagelijks leven.

Zo sprak mijn huisbaas me bij het betrekken van mijn appartement streng toe: niet vergeten om elke paar weken alle kalkfilters van de kranen te schroeven en schoon te maken met azijn, het filterpoeder van de boiler bij te vullen, de vaatwasser en wasmachine op tijd te ontkalken, en nog een paar voorschriften die ik ongetwijfeld vergeten ben. De witte afzettingen tasten elk apparaat dat met water werkt aan en leiden ertoe dat ze meer energie verbruiken.

En dan is er nog de gezondheidsvraag: anders dan veel mensen denken is het drinken van kalkrijk water niet slecht voor je en veroorzaakt het geen nierstenen. Volgens de WHO heeft hard water zelfs een licht beschermend effect tegen hart- en vaatziekten. Toch drinken veel Italianen liever mineraalwater, dat misschien niet gezonder is, maar wel frisser smaakt, dus slepen ze zich dagelijks wat af met zware sixpacks aan plastic anderhalveliterflessen.

Een drinkwaterfontein in Rome. Beeld Cristiano Minichiello / Getty

Een andere optie is om het kraanwater zelf te filteren in een speciale karaf met wegwerpfilters, waarvan de aanschaf voelde als een mijlpaal in mijn Italiaanse integratie. De volgende mijlpaal, ontkalkingsmaterie voor gevorderden, heb ik nog niet bereikt: een speciale zuiveringsinstallatie voor het douchewater, om je kapsel te beschermen. Want ja, het kalkrijke water heeft ook een effect op het haar, waar zeker krullendragers onder schijnen te lijden.

Vaak vraag ik me af of er geen betere oplossing is dan al die individuele ontkalkingsinspanningen, ieder druk bezig rondom de eigen kraan en douchekop. Door alle geld en tijd die daarin zitten te bundelen zou je het water toch collectief moeten kunnen ontharden? Of heeft dat geen zin, omdat het vervolgens toch weer door oude, slecht onderhouden leidingen moet stromen?

‘In Italië hebben we de vuilste steden maar de schoonste huizen, de hoogste staatsschuld maar het meeste privéspaargeld’, las ik eens bij columnist Mattia Feltri in La Stampa. Het is bijna een cliché over de Italiaanse verhouding tussen de publieke en private sfeer – uiteindelijk gaat de laatste altijd boven de eerste – waar ik geregeld aan terugdenk terwijl ik mijn kalkfilters schoonmaak.