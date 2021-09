In reactie op Black Lives Matter benoemt kabinet Nationaal Coördinator Discriminatie en Racisme

Rabin Baldewsingh wordt de eerste Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Beeld ANP

Dat maakte het kabinet dinsdagmiddag bekend. De benoeming van Baldewsingh is de eerste maatregel van de regering in reactie op de Black Lives Matter-protesten van juni 2020. Over het instellen van een Staatscommissie, een zware adviescommissie die onderzoek gaat doen naar racisme en uitsluiting, wordt voor het eind van het jaar meer bekend.

Baldewsingh (59) staat als Nationaal Coördinator voor een uitdaging. Het kabinet schreef eerder dat discriminatie in de hele samenleving voorkomt: ‘Op de arbeidsmarkt en woningmarkt, in het onderwijs, de sport en de openbare ruimte.’ Ook zijn het uiteenlopende groepen die uitsluiting ervaren: de regering spreekt van anti-zwart racisme, moslimdiscriminatie, antisemitisme, lhtbi- en genderdiscriminatie.

Hindoestaans

De van oorsprong Surinaamse Baldewsingh kwam als 13-jarige naar Nederland. Tussen 2006 en 2018 was hij als PvdA-wethouder in Den Haag onder meer verantwoordelijk voor de portefeuille integratie. De politicus, die zich laat voorstaan op zijn Hindoestaanse achtergrond, hecht veel waarde aan het behoud van de eigen cultuur.

Discussies over het dragen van een hoofddoek of over moslims die vrouwen niet de hand schudden, noemde hij in Trouw ‘absolute non-discussies’. ‘Wij wonen tegenwoordig in een mozaïeksamenleving. Dan moet je oog hebben voor elkaars verschillen.’ Naar eigen zeggen behoort hij binnen de PvdA daarmee tot de ‘softe’ stroming: ‘Noem het maar theedrinken.’

‘Rot toch op’

Baldewsingh had geen moeite om zich tegen populaire standpunten te keren. Zo nam hij stelling tegen uitspraken van burgemeester Aboutaleb (tegen moslims die jihadisten vergoelijken: ‘Rot toch op’) en premier Rutte (‘Migrantenjongeren moeten zich invechten op de arbeidsmarkt’).

In het AD: ‘Zulke woorden gaan als warme broodjes over de toonbank. Maar waar hebben al deze uitspraken ons gebracht? Nergens. Het ontkent en miskent het probleem juist. De discussie moet je niet voeren in wij-zij termen. Het is wij.’

Uitgesproken

Met zijn duidelijke, uitgesproken signatuur maakte Baldewsingh in de gemeentepolitiek lang niet altijd vrienden. Zo liet hij zich als wethouder eens badinerend uit over de zorgen van een Haagse randgemeente over een windmolen die hij tegen de gemeentegrens liet plaatsen. ‘Hoe kan één windmolen nou het landschap van Leidschendam-Voorburg ontsieren?’, vroeg hij zich af. Om die reden liep hij dit voorjaar in diezelfde gemeente een wethouderschap mis.

Wat Baldewsingh in zijn nieuwe functie precies gaat doen, moet nog blijken. Het functieprofiel is nogal abstract en dus is er veel vrijheid om de rol naar eigen inzicht in te vullen. Vast staat dat Baldewsingh zal beginnen in Den Haag, waar elk ministerie een eigen discriminatieaanpak heeft en de plannen niet op elkaar zijn afgestemd. Verder is hem gevraagd ‘draagvlak te creëren’ onder activisten en belangenorganisaties, gemeenten, politie en andere organisaties. Daarbij moet de regeringsgezant zich opstellen als ‘verbinder’.