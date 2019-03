In Polen wordt van alles ingezegend, zelfs openbare toiletten en McDonald’s-restaurants: ‘Het loopt de spuigaten uit’

Een inzegening van een McDonald’s-restaurant. Beeld -

Het loopt de spuigaten uit, vindt Robert Biedron, de oprichter van de nieuwe Poolse progressieve partij Wiosna. Volgens de politicus zijn de banden tussen de Poolse staat en de kerk ‘ziekelijk’. ‘We moeten stoppen met de kerk een speciale behandeling te geven. Net als dat we pedofilie niet langer tolereren, moeten priesters ook ophouden met het zegenen van openbare toiletten en McDonald’s-restaurants,’ zei de 42-jarige Biedron tijdens een verkiezingsrally in Gdansk.

Het is de gewoonte in Polen om huizen, scholen en overheidsgebouwen in te laten zegenen door geestelijken. Op deze manier zou het gebouw ‘vrede, geluk en rust’ krijgen. De afgelopen vier jaar heeft PiS geprobeerd de traditionele christelijke waarden in het openbare leven te bevorderen, bijvoorbeeld door het tonen van kruisen en portretten van geestelijken in overheidsgebouwen aan te moedigen.

Bloeiende traditie

Online steekt men de draak met foto’s waarop priesters openbare toiletten inwijden en spreken mensen hun ergernis uit over de oprukkende zegeningen in restaurants. Toch zijn ook veel Polen blij met de bloeiende traditie. In de Poolse samenleving speelt het katholieke geloof een grote rol, onder meer omdat de kerk heeft bijgedragen aan de beëindiging van de communistische heerschappij in 1989. De staat betaalt de pensioenen voor de geestelijkheid en het aantal kerkbezoekers ligt vele malen hoger dan in de rest van de EU.

‘Noem mij één ander land dat wél geld heeft voor het bouwen van nieuwe kerken, maar niet voor nieuwe kleuterscholen? In Polen is dit de realiteit’, zei Biedron in Gdansk. Hij wil dat nu ook de kerk belasting gaat betalen. Het geld wat daarbij vrijkomt zou volgens hem gebruikt moeten worden om een meer diverse, egalitaire samenleving te creëren, los van de kerk.

Biedron liet eerder al van zich horen als het gaat om de scheiding tussen kerk en staat. Toen hij nog burgemeester was van Słupsk, een stad aan de Baltische zee, weigerde hij een portret van de paus op te hangen in het stadhuis.