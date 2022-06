In Polen begint de opvang van de vele Oekraïners te knellen: ‘De hulp droogt op. Iedereen is moe’

De speelhoek van de vluchtelingenopvang die Magdalena Mukomiełow opzette in een voorheen leegstaand vakantiecentrum in Rzeszów. Beeld Karolina Jonderko voor de Volkskrant

Het voelt al een beetje als thuis, zegt de 14-jarige Nina over de opvangplek voor Oekraïense vluchtelingen in Rzeszów. ‘We zijn net een grote familie.’ Er wonen nu zo’n zestig mensen, vooral vrouwen en kinderen. ‘Eerst voelde het raar om hier te wonen. Maar laatst was ik een dag weg en toen miste ik het hier.’ Om haar vinger draagt Nina een gele en een blauwe ring, de nationale kleuren van Oekraïne.

Ze woont al drie maanden met haar moeder in deze Poolse ośrodek, een voorheen leegstaand vakantiecentrum dat nu dienstdoet als vluchtelingenopvang. ‘We weten dat we niet voor altijd hier kunnen blijven. En dan moeten we terug naar Zaporizja, want een woning in Rzeszów kunnen we niet betalen.’ Haar moeder heeft een baan gevonden in een naaiatelier, maar de huurprijzen in Rzeszów, een kleine 100 kilometer van de grens met Oekraïne, rijzen de pan uit.

De bevolking van Rzeszów (ongeveer 200 duizend inwoners) is sinds de Russische invasie van Oekraïne enorm gegroeid. Op het hoogtepunt telde het stadje één vluchteling op elke twee andere inwoners. Volgens de gemeente wonen er nu nog tussen de 30- en 50 duizend Oekraïners in de stad, honderdduizenden zijn er doorheen gereisd.

‘Nu begint de integratie’

Dit leidt tot uitdagingen op onder meer de woningmarkt, de arbeidsmarkt en het onderwijs. Rzeszów is daarmee Polen in het klein, waar de bevolking de afgelopen vier maanden grote inspanningen leverde om de ongeveer 1,6 miljoen Oekraïense vluchtelingen die permanent in het land zijn op te vangen. De meesten van hen verblijven in of rondom steden.

‘Er is een nieuwe fase van de crisis aangebroken’, zegt locoburgemeester Krystyna Stachowska in het stadhuis van Rzeszów. ‘De eerste fase, van grootschalige spontane hulp, is voorbij. Nu begint de integratie.’ En dat is hard nodig. Volgens een peiling eind mei wil 58 procent van de Oekraïners in Polen blijven zolang de oorlog voortduurt en zegt 27 procent van plan te zijn voorgoed te blijven.

Tegelijkertijd heeft de Poolse regering besloten om een aantal ondersteunende maatregelen voor Oekraïense vluchtelingen terug te draaien: zo mogen ze sinds 1 juni niet meer kosteloos gebruikmaken van het openbaar vervoer en stopt op 1 juli de dagelijkse toelage van 40 złoty (8,50 euro) per vluchteling aan Polen die Oekraïners in huis hebben genomen. ‘We zijn ervan overtuigd dat veel mensen in Polen zelfstandig kunnen worden en zich kunnen aanpassen’, zei de verantwoordelijke staatssecretaris daarover.

De Oekraïense Nina (14) krijgt in Rzeszów een gitaar van vrijwilligers. Beeld Karolina Jonderko voor de Volkskrant

Dat gaat niet vlekkeloos, valt in Rzeszów te zien. In de opvangplek waar de 14-jarige Nina woont, aan de rand van de stad, kunnen Oekraïners die nog geen woning hebben gevonden, gratis verblijven. En de mensen blijven komen. De spontane hulp is nog niet helemaal voorbij, blijkt uit een gesprek met Magdalena Mukomiełow, de eigenaar van het grote scheepsvormige pand. Het had komende jaren een hotel moeten worden, vertelt de 36-jarige ondernemer, die in het centrum een kapperszaak runt.

Minder vaak vrijwilligers

Enkele dagen na de invasie maakte ze met vrijwilligers het pand klaar als opvanglocatie. ‘Er stond hier helemaal niets. Er was niet eens stroom. Maar overal kwam hulp vandaan’, vertelt Mukomiełow, gezeten naast een mensgrote knuffelbeer in de speelhoek van het gebouw. Alleen: waar een tijd geleden elke dag vrijwilligers kwamen, komen ze nu eens per week. ‘De hulp droogt op. Iedereen is moe.’ Ook Mukomiełow is aan het eind van haar Latijn. ‘Ik heb de kracht niet meer.’

De vraag naar hulp is onverminderd. Hoewel dagelijks meer mensen terugkeren naar Oekraïne dan naar Polen komen, zijn nog tallozen op de vlucht. Ook binnen Polen en Europa verplaatsen mensen zich. ‘Binnenkort komen hier vijf nieuwe mensen, waaronder een kind met een beperking’, vertelt Mukomiełow. Doordat de toelage stopt, konden ze niet meer terecht bij het gezin waar ze verbleven.

Ook voor Mukomiełow stopt de toelage, die ze overigens door bureaucratie lang niet voor elke vluchteling heeft ontvangen. ‘En dan zeggen mensen nog dat ik hier een slaatje uit zou slaan. Heel frustrerend.’ Ze vreest dat ze de kosten straks niet meer kan opbrengen. Energie wordt duurder en voedseldonaties slinken. ‘Ik heb geen idee hoelang we open kunnen blijven. Hopelijk zolang het nodig is.’

Het is moeilijk te voorspellen wat precies het effect zal zijn van het stopzetten van de toelage en hoe de migratiedynamiek zich gaat ontwikkelen, zegt Dominika Pszczółkowska, werkzaam bij het Centrum voor Migratieonderzoek van de Universiteit van Warschau. ‘De sociale reactie is in deze crisis heel positief geweest, er is een sterke wil om te helpen. Maar Polen willen ook terug naar hun normale leven.’

Drukte in de stad

De plotselinge bevolkingsgroei van Rzeszów is moeilijk met het blote oog te zien, maar wie goed luistert, hoort aldoor Oekraïens en Russisch op straat. Op een oude bazaar in het centrum, met winkelpandjes van golfplaat, is ook Pools gemopper te horen: meer files in de stad, langere wachttijden bij de dokter. ‘Een maand geleden was het zo druk dat de schappen van de supermarkt soms leeg waren als ik na werk aankwam’, vertelt Paweł (52), die niet met zijn achternaam in de krant wil.

Pawel heeft een winkel met sportkleding, vlaggetjes en voetbalshirts. ‘Een maand nadat de oorlog was begonnen kreeg je niets meer voor elkaar bij het gemeentehuis, omdat ze het zo druk hadden met de vluchtelingen.’ Toch vindt hij het belangrijk om te helpen. En hij ziet als verkoper ook positieve kanten: ‘Het is goed voor de economie.’

Hij is niet overtuigd dat alle Oekraïners even hulpbehoevend zijn. ‘Sommigen hebben geld. Het zou goed zijn als de overheid beter kijkt wie er echt financiële hulp nodig heeft en wie zich kan redden.’ Spraakwaterval Paweł wil tot slot wel benadrukken dat Oekraïners heel dankbaar zijn. ‘Als ze een Oekraïense vlag bij mij kopen, nemen ze er altijd een Poolse bij.’

De vluchtelingenopvang in het pand van Magdalena Mukomiełow in Rzeszów. Beeld Karolina Jonderko voor de Volkskrant

De arbeidsparticipatie van vluchtelingen is ongelooflijk hoog, benadrukt Pszczółkowska, mede door de krappe Poolse arbeidsmarkt. ‘Bijna 40 procent van de vluchtelingen heeft al een baan.’ Maar een oververhitte huizenmarkt met woekerprijzen en het door lerarentekorten geplaagde onderwijsstelsel leiden tot problemen, zeker op de lange termijn. Systematische hulpverlening is noodzakelijk, zegt Pszczółkowska. ‘Mensen willen een normaal leven opbouwen. Dat is niet iets waar individuen je bij kunnen helpen, maar waar de staat moet bijspringen.’

Voor de overheid heeft ondernemer Mukomiełow geen goed woord over. ‘Ze zijn hier niet één keer langs geweest.’ Locoburgemeester Stachowska vindt het niet fair dat de lokale overheid als afwezige wordt geschetst. ‘We werken samen met bedrijven en ngo’s om mensen te helpen. We waren de hele tijd aanwezig met informatiepunten. En we hebben 3,6 miljoen złoty (768 duizend euro) in hulp gestopt.’ Ook de lokale overheid is blut en uitgeput. ‘We kunnen het niet meer alleen.’

Verse hulptroepen

Er zijn sinds kort verse hulptroepen in Rzeszów, blijkt uit een rondgang door de stad. De UNHCR heeft een gemeenschapscentrum opgezet waar vluchtelingen terecht kunnen voor sociale en juridische ondersteuning. Unicef is aantocht, tot grote vreugde van locoburgemeester Stachowska.

Ook is de Amerikaanse humanitaire organisatie Core actief. Deze heeft een aantal vrijwilligers in loondienst genomen om een ‘duurzame hulpverlening te garanderen’, vertelt een woordvoerder. Vluchtelingen kunnen ook een maandelijkse bijlage van 600 złoty (128 euro) ontvangen. Core heeft verder voor twee maanden kolen ingekocht om de opvang van Mukomiełow van energie te voorzien. ‘Ze stonden opeens voor mijn deur’, zegt ze. De woordvoerder beaamt dat ze veertien vergelijkbare opvangen in en rondom Rzeszów ondersteunen.

In haar vrije tijd oefent Nina op de gitaar die ze heeft gekregen. Beeld Karolina Jonderko

De 14-jarige Nina en haar moeder vinden het ondertussen fijn om dicht bij Oekraïne te zijn, mocht er iets veranderen. ‘En mijn oma is nog in Zaporizja, ze wilde niet weg. Maar ik denk dat we voorlopig niet terug kunnen, want de Russen willen onze stad veroveren.’ In september wil ze het liefst naar een Poolse school. ‘Het gaat al goed met Pools, onze talen lijken op elkaar. Ik help mijn moeder met vertalen.’

In haar vrije tijd oefent ze op een gitaar die ze van vrijwilligers heeft gekregen. Ze speelt graag Oekraïense liedjes en Amerikaanse hits uit de jaren negentig: Nina laat de eerste akkoorden van Nirvana’s Smells Like Teen Spirit horen. Ze hebben nog geen plannen voor de zomer. ‘We leven van dag tot dag. Eigenlijk zou ik gaan kamperen met een vriendin in Oekraïne.’