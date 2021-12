In Plopsa gaan kinderlachjes verscholen achter een mondkapje

De mondmaskerplicht gaat van start in Belgie vanaf 6 jaar. Speelparken sluiten ook de deuren.Veel kinderen dragen het niet in Plopsa Antwerpen Beeld Rebecca Fertinel

Je zult Chloë (7) niet of nauwelijks zien lachen vandaag. Ook bij August (6), Suzie (8) en alle andere kinderen die deze zaterdagmiddag met hun ouders een bezoek brengen aan Plopsa valt amper een glimlach te ontwaren. Niet dat ze zich vervelen in het pas geopende indoor pretpark in de stationshal van Antwerpen-Centraal, integendeel.

Plopsa mag dan een beproeving zijn voor iedereen met een overgevoeligheid voor licht, geluid, hitte, kleurstoffen of de liedjes van K3, voor de meeste meisjes en jongetjes in de jongste leeftijdsgroepen is het een waar paradijs. Er zijn vliegende fietsen, er zijn disco cars, er zijn lolly's met afbeeldingen van Mega Mindy en Piet Piraat. Dat je hier bijna geen lachende gezichten ziet heeft een andere reden: ze zitten grotendeels verscholen achter een dun lapje stof.

Geen heilige huisjes

In België zijn kinderen vanaf zes jaar sinds zaterdag verplicht een mondkapje te dragen. De maatregel geldt in publieke ruimtes, het openbaar vervoer en in de klas. De Belgische regering heeft hiertoe besloten om het hoge aantal coronabesmettingen onder basisschoolleerlingen terug te dringen. Ook worden buitenschoolse activiteiten voorlopig verboden, moeten klassen bij twee besmettingen in quarantaine en wordt de kerstvakantie met een week verlengd. ‘Er mogen geen heilige huisjes zijn,’ zei premier Alexander De Croo voorafgaand aan de bekendmaking van het nieuwe beleid. Met de aangescherpte mondkapjesplicht volgt België het voorbeeld van landen als Frankrijk, Spanje en Italië.

Hoe gevoelig die maatregel ligt onder Belgische ouders, zal de komende dagen moeten blijken. Toen vorige maand in België al een mondkapjesplicht werd ingesteld voor kinderen vanaf negen jaar wekte dat relatief weinig beroering. Alleen in Nieuwpoort, een stadje aan de Vlaamse kust, stuurden enkele ouders hun zoons en dochters naar school met een ‘antimondmaskerpasje’ om hun nek waarop stond dat de inperking in strijd was met de grondwet. ‘We willen de kinderen niet stigmatiseren,’ reageerde de burgemeester van Nieuwpoort, ‘maar hopen dat die ouders beseffen dat zij er zelf voor zorgen dat hun kinderen worden gestigmatiseerd.’

Hello Kitty masker

In Plopsa is deze middag geen greintje weerstand te bespeuren. Al in de rij voor de ingang hebben alle zesplussers braaf hun maskertjes met dino-motief of Hello Kitty-print opgezet. Niet één vader of moeder die daar een punt van maakt. ‘Natuurlijk is het niet ideaal,’ zegt de Nederlandse Brigitte ‘t Hoen (46). Ze is de moeder van Cloë en woont sinds twee jaar met haar gezin in Antwerpen. ‘Cloë trekt dat masker voortdurend van haar gezicht en als ze gaat rennen klaagt ze dat het benauwd heeft. Maar nu de besmettingscijfers weer zo oplopen, had de regering er ook voor kunnen kiezen om de scholen te sluiten. Dan heb ik toch liever dit.’

Of in haar thuisland even mild zou worden geoordeeld als het kabinet zo’n vergaande mondkapjesplicht zou invoeren, valt ernstig te betwijfelen. Veel Nederlanders toonden zich afgelopen week al hevig verontwaardigd over het dringende advies om leerlingen vanaf groep zes een mondkapje te laten dragen in de gangen van de school en twee keer per week een zelftest te laten ondergaan.

Kindermishandeling

Ouders uit Bolsward hingen spandoeken aan de hekken van de Sint Maartenschool met teksten als ‘Het houdt niet op. Niet vanzelf’ - een slogan die werd geleend van een campagne tegen huiselijk geweld. Het collectief ‘Wij de ouders’ riep op Telegram op tot verzet tegen schoolbesturen. Het Nationaal Comité tegen Verplichte Mondkapjes sprak in een opiniestuk van ‘kindermishandeling’. De organisatie Moederhart plaatste een brief op haar website met de waarschuwing dat docenten die het zouden wagen zonder toestemming gevolg te geven aan de kabinetsadviezen hoofdelijk aansprakelijk zouden worden gesteld voor ‘de geleden psychische en fysieke schade’.

Ook andere coronamaatregelen waarvan kinderen hinder zouden kunnen ondervinden, waren voor sommige Nederlanders reden om in het geweer te komen. Op Twitter ging een filmpje viraal van een Gooise moeder die vertelde dat ze weigerde mee te werken aan de ‘gekkigheid’ dat ze bij de zwemles van haar dochters een QR-code moest laten zien, en daarom een privézwembad met een eigen zwemjuf had geregeld. Op dezelfde dag twitterde een basisschoollerares dat ze op haar werk was geslagen en bedreigd. ‘Waarom? Ouder was het niet ermee eens dat wij een mondkapje droegen en ouders niet in school mogen.’

Kindervaccins

De Nederlandse gemoederen zullen vermoedelijk niet minder verhit raken nu de Gezondheidsraad afgelopen vrijdag het advies heeft uitgebracht om kinderen van vijf tot en met elf jaar met een verhoogd risico om ernstig ziek te worden na een corona-infectie te laten vaccineren. Eind december zullen de eerste kindervaccins, met een aangepaste dosering, al door fabrikant Pfizer worden geleverd. Binnenkort zal de Gezondheidsraad zich ook uitspreken over vaccinaties voor gezonde kinderen.

In België kunnen alle kinderen die dat willen vanaf begin volgend jaar worden gevaccineerd, kondigde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke vrijdag aan. Ook Cloë zal een prik krijgen, zegt haar moeder Brigitte. ‘Ik wil dat ze de vrijheid heeft om te gaan en staan waar ze wil. Zonder vaccin zal dat lastig worden.’

Cloë zelf lijkt zich er nog niet al te druk om te maken. Terwijl haar moeder toekijkt, stapt ze met vier andere meisjes in een houten tredmolen. Binnen de kortste keren volgt het onvermijdelijke vallen en liggen ze allemaal boven op elkaar. Even zit de schrik in de blikken. Dan klinkt vanachter vier mondkapjes een schaterend gelach.