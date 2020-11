In Philadelphia is te zien wat er gebeurt als Trump zegt dat het tijd is voor actie: AR-15’s en een samoeraizwaard

Trump-aanhangers zullen geen andere uitslag accepteren dan een overwinning, en nooit zullen ze iemand anders dan Trump aanspreken met ‘president’. En in het slechtste geval grijpen ze, na een mailtje van Trumps campagneteam dat het tijd is voor actie, hun wapens, en gaan ze naar de stad. Dat heeft Trump al voor elkaar, nadat hij vier jaar het land heeft bedruppeld met venijn en zuur.

De man heeft een hoed op à la Indiana Jones, en is gekleed in een witte boezeroen, zo’n oversized overhemd dat we nog kennen van Hans Spekman, met een zwarte riem eroverheen, een militielid van tweeënhalve eeuw geleden, zo weggelopen uit de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog (een strijd die zij zelf de Amerikaanse Revolutie noemen). Hij staat tegen een muur geleund in het centrum van Philadelphia, met de handen op de rug: in de handboeien.

Hij staart naar het gebouw aan de andere kant van de straat, waar het licht nog aan is, zo laat op de avond – het Pennsylvania Convention Center, een groot hallencomplex waar op de eerste verdieping de stemmen van de stad worden geteld. In een normale democratie is dat een wat saaie formaliteit, in dit land een spektakel waar tientallen miljoenen Amerikanen gebiologeerd naar kijken, als naar een auto wiebelend op de rand van een ravijn. De man had het laatste zetje willen geven.

Want terwijl (of omdat?) de tellingen in al hun traagheid een duidelijke trend vertonen – Joe Biden gaat winnen – zijn er ettelijke Amerikanen die dat niet willen geloven. Of beter nog: niet kunnen geloven. Gevoed als ze zijn met verdachtmakingen, leugens en beschuldigingen, de afgelopen maanden, maar zeker de afgelopen dagen, zelfs de laatste uren, denken ze te weten dat het proces daarbinnen doorgestoken kaart is. Dat ze worden genaaid. En dat ze dat moeten tegenhouden.

Gestolen verkiezingen

‘STOP HET TELLEN!’, had president Donald Trump, hun kandidaat, eerder die donderdag zelf ook geroepen. En die avond had hij, live op televisie vanuit het Witte Huis, een ziedende klaagzang afgestoken tegen alles en iedereen die de verkiezingen zouden hebben gemanipuleerd: opiniepeilers, Wall Street, Big Tech, de media, de Democraten. ‘Ze proberen de verkiezingen te saboteren en we kunnen dat niet laten gebeuren’, zei hij. ‘Detroit en Philadelphia, die bekend staan als twee van de meest corrupte politieke plekken in ons land, mogen niet verantwoordelijk zijn voor de uitslag van een presidentsrace, een heel belangrijke presidentsrace. (…) Deze verkiezingen mogen niet op deze manier gestolen worden.’

(Detroit en Philadelphia zijn grotendeels zwart. Dat die van Trump ‘niet verantwoordelijk mogen zijn’ voor een eventueel verlies, zegt iets over zijn gevoeligheid voor zwarte steden.)

Aanhangers van Trump roepen slogans naar Biden suporters bij het stemmencentrum in Philadelphia. Beeld EPA

Trump klaagde dat zijn waarnemers niet mochten kijken, dat er dozen met stembiljetten werden binnengebracht waarvan niemand wist waar ze vandaan kwamen, dat er stemmen dubbel werden geteld – hij sputterde zo veel leugens dat drie tv-stations zich genoodzaakt voelden de uitzending te staken.

Maar tientallen miljoen mensen hebben hem gehoord. Eén daarvan was de man in de witte revolutie-outfit.

Een plaatselijke zender liet helikopterbeelden zien waarop zijn auto te zien was, ergens geparkeerd. Waarna je, als je geluk had, die auto gewoon kon aantreffen, in een van de straten van Philadelphia, niet ver van het conferentiecentrum. Een zilverkleurige Hummer, met een groot reservewiel op het dak en een Amerikaanse vlag achterop bevestigd. Of nee, niet de normale Amerikaanse vlag, maar eentje met dertien sterren in plaats van vijftig – verwijzend naar de eerste dertien koloniën. De vlag van het oude Amerika. De revolutievlag.

QAnon

Het is een rommeltje in de auto. Een leeg zakje chips, een leeg doosje Frontier 5.56 NATO kogels voor de AR-15, een slaapzak, een geweerkist, een samoeraizwaard en een gitaar. En overal zitten stickers van complotsekte QAnon geplakt: op de achterruit een Q, op de zijkanten The Great Awakening, op de voorruit WWG1WGA, de afkorting voor de strijdkreet Where We Go One We Go All. Waar één van ons gaat, daar gaan we allemaal.

Dit is de groepering waarvan de aanhangers geloven dat Democraten en de hoge ambtenaren van de ‘Deep State’ kinderen misbruiken om hun bloed te kunnen consumeren, en waarvan Donald Trump de opkomst met goedkeuring heeft aanschouwd. ‘Ik heb gehoord dat hun populariteit groeit’, zei hij in augustus. ‘Ik heb gehoord dat deze mensen van het land houden, en het niet leuk vinden hoe het er nu uitziet.’ Ook zei hij: ‘Ik weet er niet veel van, behalve dat ze mij graag mogen, wat ik waardeer.’

Toen hem tijdens een openbaar interview in oktober opnieuw naar QAnon werd gevraagd, antwoordde hij: ‘Ik weet er niets van. Ik weet dat ze erg tegen pedofilie zijn, ze vechten er hard tegen. Maar ik weet er niets van.’

In de auto ligt ook een portemonnee, waaruit een creditcard is gevallen. Daarop staat een naam: Antonio La Motta. Achter het raam ligt een badge, met daarop La Motta Private Security. Op het nummerbord staat dat hij een veteraan is, uit Virginia. Volgens een parkeerwacht, Seth Kaufman, de enige die er de hele avond is geweest, heeft de politie de auto wel onderzocht, maar er alleen tassen uitgehaald met wat hij denkt dat automatische geweren waren.

Pizzagate

De politie zegt die avond dat La Motta met nog twee anderen van plan zouden zijn geweest het stemmentelcentrum binnen te vallen. Het geval lijkt wel wat op Pizzagate: het waanidee dat Democraten in 2016 kinderen misbruikten in de kelder van een pizzeria in Washington, waarna een man uit North Carolina naar Washington reed en met een semiautomatisch geweer binnenviel om de kinderen uit de kelder te bevrijden (er was geen kelder).

Dus dat is waar retoriek toe leidt. Hoe schuldig is zo’n terrorist-in-de-dop, als hij maanden met desinformatie is gevoed door de president zelf? Wat weet zo’n doorgedraaide revolutionair nou, als de Republikeinse partij maanden heeft beweerd dat de Democraten een ‘coup’ hebben willen plegen? En als de leugens dag in dag uit door de pratende hoofden van Fox News worden herhaald? En dat er dan een mailtje komt van de campagneteam, dat het tijd is om terug te vechten?

De klaagzangen van Trump worden vertaald in allerlei rechtszaken, in alle staten die hij van Biden moet afpakken om alsnog te kunnen winnen. Beeld AP

‘Waarom ik hier ben? De verkiezingen moeten eerlijk verlopen!’, zei Brenda Rutgers donderdag, een vrouw uit Pennsylvania die met een Trump-vlag voor het conferentiecentrum stond. ‘Is dat soms zo raar, om dat te eisen?’

Nee, natuurlijk. De Trump-aanhangers hebben hooggestemde idealen waarover iedereen het eens is. Dat is het knappe van Trump: hij doet een expliciete gooi naar een autocratie, met een keurig beroep op de democratie. Zeg daar eens nee tegen.

Rechtszaken

De klaagzangen van Trump worden vertaald in allerlei rechtszaken, in alle staten die hij van Biden moet afpakken om alsnog te kunnen winnen. De meeste gaan nergens over (eentje werd donderdag gewonnen door Trump: zijn waarnemers mochten voortaan in Philadelphia van dichterbij naar het stemmentellen kijken), en veel van de aanwijzingen voor stembusfraude die Trump presenteert zijn verkeerd geïnterpreteerd of fake, dus aan het einde van deze juristerij zal de uitslag waarschijnlijk onveranderd zijn.

Maar ook al zullen de rechters hem in het ongelijk stellen, veel van zijn fans zien met elke nieuwe verdachtmaking het gelijk van Trump bevestigd. ‘Als Biden wint, zal ik hem nooit president noemen’, zegt Rutgers donderdagavond. ‘De Democraten hebben het spel niet eerlijk gespeeld.’ En dan zijn er dus mensen als La Motta, die denken: nu is het genoeg.

Hoe ver durft het kamp-Trump te gaan? Trump-fluisteraar Steve Bannon suggereerde donderdag dat de hoofden van corona-adviseur Anthony Fauci en FBI-directeur Christopher Wray moeten worden afgehakt. Zijn mede-presentator beschreef vervolgens hoe twee Quakers werden opgehangen tijdens de Amerikaanse vrijheidsstrijd, omdat ze zaken deden met de Engelsen. ‘Dat is wat we vroeger deden met verraders.’ Bannon: ‘Dat is hoe je een revolutie won. Het was geen tuinfeest. Het was een burgeroorlog.’ Bannon werd daarna van Twitter verwijderd, maar hij is niet opgepakt: het historische sausje is kennelijk net genoeg.

De meeste Republikeinse partijprominenten gaan ook mee met Trump, of laten hem begaan. Zo zei Republikeins oppositieleider in het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, donderdag tegen Fox News: ‘President Trump heeft gewonnen. Dus iedereen die luistert, zwijg niet. Zwijg hier niet over. We kunnen dit niet voor onze ogen laten gebeuren.’

Natuurlijk heeft hij niet gewonnen. Trump dreigt te verliezen, en in de reactie op dat dreigende verlies wordt nog eens goed zichtbaar wat Trump en de Republikeinen met het land zouden hebben gedaan als hij gewonnen had.