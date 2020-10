In Parijs moeten de cafés dicht, restaurants sluiten om 10 uur ’s avonds: ‘De sfeer is vrij somber’

Mensen op een terras in Parijs. Vanaf dinsdag zullen alle cafés in de Franse hoofdstad voor in ieder geval twee weken gesloten zijn. Beeld AFP

De maatregelen waren van tevoren al een beetje uitgelekt. Zitten er nog verrassingen tussen?

‘Nee, eigenlijk niet. De komende twee weken gaat de horeca hier grotendeels op slot: cafés mogen niet meer open, restaurants blijven onder strenge voorwaarden tot 10 uur ’s avonds open. Over die voorwaarden wordt op dit moment nog onderhandeld, maar je moet bijvoorbeeld denken aan het registreren van de gasten, of het opnemen van de temperatuur voordat zij naar binnen mogen. Verder gaat de capaciteit van universiteiten naar beneden: daar zitten studenten nu nog in stampvolle collegezalen. Vanaf dinsdag mogen die zalen nog maar voor 50 procent gevuld zijn. Grote sportevenementen gaan wel door, maar met een maximum van duizend toeschouwers.’

In Nederland wordt ook benadrukt dat mensen zoveel mogelijk thuis moeten werken – hoe is dat in Frankrijk?

‘Dat gebeurt hier veel minder. Het wordt wel aanbevolen, maar het is in Frankrijk lastiger dan in Nederland omdat het land nog minder is gedigitaliseerd. Waar je dat aan merkt? Of je nu iets bij de bank of het postkantoor wilt regelen, je moet er uiteindelijk toch voor naar een loket. Ook veel gerenommeerde restaurants hebben nog steeds geen website. Online reserveren, dat kun je vergeten. Online je werk doen, is dus ook niet zomaar te realiseren, ook niet voor iemand met een kantoorbaan. In Frankrijk wordt ingezet op het mondkapje, dat moeten mensen maar dragen op de werkplek.’

In het voorjaar zat het land volledig op slot. Daarmee vergeleken vallen deze maatregelen nog wel mee. Is er op dat punt opluchting?

‘Nee, want zulke ultrastrikte maatregelen werden niet meer verwacht. Aan alles is te merken dat president Macron koste wat kost wil voorkomen dat het weer zover komt: er worden vooral lokale maatregelen getroffen en zoveel mogelijk sectoren worden ontzien. De autoriteiten voelen aan dat ze niet weer zover kunnen gaan.’

Waarom niet?

‘Allereerst omdat de economie zo’n grote klap heeft gekregen. Als dat nog een keer gebeurt, is de schade niet te overzien. Bovendien zouden mensen het niet meer pikken. In het voorjaar waren de Fransen nog heel dociel. Dat kwam voor een deel voort uit angst. Fransen zijn, dat blijkt uit allerlei onderzoeken, een vrij angstig volk. Iedereen hield zijn adem in over de mogelijke gevolgen van zo’n onbekend virus.

‘Maar het onbekende is er een beetje vanaf. We weten nu bijvoorbeeld dat er kwetsbare groepen zijn, maar ook mensen die veel minder risico lopen. Daarom zie je nu protesten als er maatregelen worden genomen – eerst in Marseille, maar ook in Parijs – al blijkt uit peilingen dat de meeste inwoners er wel achter staan.

‘Mensen zijn vooral somber. Eerst vertelde iedereen zichzelf: even een paar maanden de tanden op elkaar, daarna hebben we het virus onder de duim. Dat blijkt niet zo te zijn. De burgemeester van Parijs zei onlangs dat er misschien plannen moeten worden gemaakt voor de komende 12 of 18 maanden. Daar is de bevolking wel van geschrokken. Het besef dat het zo lang kan gaan duren, nog zeker een jaar, of anderhalf, met steeds weer maatregelen die komen en gaan, begint een beetje in te dalen. Zeker in de horeca en andere sectoren veroorzaakt dat paniek. Hoe moeten zij dat overleven? Er hangt, kortom, een bedrukte sfeer. Het is niet de leukste tijd om in Parijs te zijn.’