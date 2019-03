In Parijs blijft het nu eens rustig bij demonstraties gele hesjes, wel rellen in andere steden

De gele hesjes protesteerden ook in Nantes. Beeld AFP

De nieuwe Parijse politiechef – die deze week werd aangesteld nadat zijn voorganger na de geweldsuitbarsting van vorige week was ontslagen – was vooraf glashelder: geen gele hesjes op en om de Champs-Elysées. Dat lukte, dankzij de massale inzet van agenten, politiebusjes, waterkannonnen en bijna 7 duizend preventieve controles en fouilleringen. Manifestaties op andere plekken in de stad verliepen overdag zonder grote incidenten.

Een grote groep gele hesjes liep in een mars vanuit het zuiden van de stad naar de Sacré Coeur, de witte suikertaartkerk in de noordelijk stadsdeel Montmartre. Op de heuvel voor de kerk verzamelden zich aan het einde van de middag enkele duizenden demonstranten. Na die vreedzaam verlopen manifestatie, die van tevoren was goedgekeurd door de autoriteiten, kwam het elders in de stad toch tot ongeregeldheden. Tegen het vallen van de avond staken relschoppers een aantal prullenbakken in de fik. De politie greep in met traangas.

Demonstratieverbod genegeerd in Nice

Onder meer in Toulouse, Montpellier en Nice waren al eerder op de dag confrontaties tussen betogers en ordetroepen. In Nice, waar in een deel van het centrum een demonstratieverbod gold, probeerden enkele honderden gele hesjes toch in dat ‘verboden gebied’ te demonstreren. Ze werden door de politie met traangas verdreven.

Dat de demonstranten in Parijs er niet in zijn geslaagd de ‘verboden zone’ rondom de Champs-Elysées te betreden, heeft ongetwijfeld tot opluchting geleid bij de Franse autoriteiten. President Macron besloot het leger in te zetten om regeringsgebouwen te verdedigen – een verregaande maatregel. Critici vreesden voor de mogelijkheid dat black bloc-demonstranten en radicale gele hesjes zouden proberen de confrontatie met die militairen aan te gaan. Dat dat is uitgebleven, is een opsteker voor zowel de regering als de vreedzame meerderheid van de gele hesjes.