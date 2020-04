In Paasweekeinde worden sommige gebieden afgesloten voor motorrijders en wielerclubs

Beeld Rias Immink/ANP

De burgemeesters bespraken met de minister of er landelijk aanvullende maatregelen nodig waren om drukte tijdens de paasdagen te voorkomen. Op de agenda stond onder meer de vraag of er extra aandacht moet komen om overlast van groepen motorrijders tegen te gaan.

Afgelopen weekend klaagden veel mensen hierover, met name op de rivierdijken en op de Posbank bij Rheden. De motorrijders zouden te hard en in te grote groepen hebben gereden. ‘Over hoffelijkheid gesproken’, aldus burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem over de vele motorrijders op de wegen en hun rijgedrag.

De ANWB had de motorrijders zondag juist dringend opgeroepen thuis te blijven. Volgens de ANWB zaten de ziekenhuizen niet te wachten op gewonde slachtoffers van verkeersongelukken waarbij motorrijders waren betrokken. ‘Zoek de risico’s niet op en voorkom ongelukken’, aldus de ANWB. ‘Zo kunnen we samen de zorg ontlasten zodat zij kunnen doen wat nodig is.’

Met het weren van motorrijders en wielrenners zeggen Grapperhaus en de burgemeesters wandelaars de kans te willen geven om tijdens Pasen in alle rust gebruik te maken van bepaalde plekken. Volgens burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, kwamen wandelaars en fietsers in het weekeinde op sommige plekken in het gedrang. Omdat zij opzij moesten voor groepen motorrijders, zouden ze de regel om 1,5 meter afstand te bewaren niet hebben kunnen naleven. ‘Zij konden geen kant meer op’, aldus Bruls.

Advies opgevolgd

De Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) zei maandag echter te betwijfelen of motorrijders overlast hebben veroorzaakt of zich niet hielden aan de coronaregels. Volgens de vereniging hebben de meeste motorrijders het afgelopen weekeinde het advies opgevolgd om thuis te blijven. Op vrijdag riep de vereniging, na de berichten over het mooie weer, de leden op niet de weg op te gaan. ‘Het avontuur komt wel weer’, aldus de KNMV in een filmpje op Twitter.

‘Het is ook beeldvorming’, aldus het hoofd Verkeer en Rijopleidingen Arjan Everink van de belangenvereniging tegen persbureau ANP. ‘Elk jaar zijn er veel klachten in de eerste mooie weekeinden, als motorliefhebbers weer op pad gaan. We zijn benieuwd naar exacte cijfers van het weekend.’

Het KNMV roept de leden al weken op niet of niet in grote getale de weg op te gaan. ‘Tot op heden is recreatief motorrijden binnen de gestelde regels door de overheid niet verboden’, aldus de vereniging op de website. ‘Houd je daarbij wel aan de richtlijnen en maatregelen van het RIVM en de overheid. Dus rijd niet in groepen, houd afstand, ga niet samen koffie staan drinken, etc. Ons advies is om niet de weg op te gaan tenzij dit echt noodzakelijk is.’