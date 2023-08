De makelaar

In Oslo is Edvard Ingebrigtsen verkoop- en aankoopmakelaar ineen

Wie in Nederland een gepaste woning zoekt, moet van goeden huize komen. Maar wat voor ‘riante woningen in levendige buurten’ vind je in andere landen? Op pad met de makelaar, deze week: Edvard Ingebrigtsen is de neutrale bemiddelaar bij de verkoop van een luxe-appartement in het centrum van Oslo. Lees hier verder.